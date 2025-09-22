От продуктов до кредитов: где в Казахстане тратят больше всего денег
Самым "дорогим" регионом в Казахстане оказалась Карагандинская область – здесь среднедушевые расходы населения превышают 427 тыс. тенге в квартал. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
За последний год среднедушевые расходы казахстанцев выросли на 10,22% и составили 311 192 тенге во втором квартале 2025 года, то есть 103 731 тенге в месяц на человека.
При этом важно понимать, что это общереспубликанский показатель. Согласно данным Бюро национальной статистики, сразу в девяти регионах страны расходы населения еще выше.
Лидером по расходам является Карагандинская область – 427 314 тенге в квартал, или 142 438 тенге в месяц на человека. Это почти на 19% больше, чем в среднем по республике.
Следом идут Алматы (416 105 тенге в квартал, или 138 702 тенге в месяц) и Астана (403 756 тенге и 134 585 тенге соответственно).
В остальных регионах среднедушевые расходы оказались ниже 400 тыс. тенге в квартал. При этом превышение среднереспубликанского показателя зафиксировано в следующих областях:
- Павлодарская – 396 130 тенге (132 043 тенге в месяц);
- Ұлытау – 375 091 тенге (125 030 тенге);
- Восточно-Казахстанская – 351 121 тенге (117 040 тенге);
- Акмолинская – 344 887 тенге (114 962 тенге);
- Северо-Казахстанская – 336 827 тенге (112 276 тенге);
- Костанайская – 322 552 тенге (107 517 тенге).
Самые низкие среднедушевые расходы зафиксированы в Туркестанской области (200 505 тенге в квартал, или 66 835 тенге в месяц) и в Шымкенте (238 757 тенге и 79 586 тенге соответственно).
|Среднедушевые месячные расходы населения по регионам Казахстана
(2 квартал 2025 года)
|Регион
|Продовольствие
|Непродовольственные
товары
|Платные
услуги
|Казахстан
|₸54 357
|₸21 084
|₸19 228
|Абай
|₸52 026
|₸17 954
|₸15 746
|Акмолинская
|₸53 855
|₸27 358
|₸18 202
|Актюбинская
|₸43 547
|₸20 269
|₸16 316
|Алматинская
|₸54 125
|₸16 860
|₸15 973
|Атырауская
|₸46 661
|₸17 226
|₸12 830
|Западно-Казахстанская
|₸49 494
|₸19 152
|₸16 241
|Жамбылская
|₸47 753
|₸17 012
|₸14 114
|Жетісу
|₸56 436
|₸18 062
|₸12 791
|Карагандинская
|₸62 322
|₸27 964
|₸27 744
|Костанайская
|₸54 404
|₸22 413
|₸20 270
|Кызылординская
|₸39 473
|₸18 703
|₸13 927
|Мангистауская
|₸56 238
|₸16 759
|₸15 070
|Павлодарская
|₸59 315
|₸30 067
|₸21 752
|Северо-Казахстанская
|₸55 902
|₸26 765
|₸17 553
|Туркестанская
|₸39 881
|₸12 430
|₸10 741
|Ұлытау
|₸53 685
|₸29 284
|₸16 241
|Восточно-Казахстанская
|₸63 420
|₸22 624
|₸21 820
|Астана
|₸64 383
|₸26 624
|₸28 224
|Алматы
|₸74 488
|₸26 528
|₸33 735
|Шымкент
|₸44 729
|₸18 616
|₸14 280
|По данным Бюро национальной статистики
В разрезе категорий Алматы лидирует по расходам на продовольствие и платные услуги – 74 488 тенге и 33 735 тенге в месяц на человека соответственно.
При этом лидерство по расходам на непродовольственные товары занимает Павлодарская область – 30 067 тенге в месяц в среднем на душу населения.
А вот самые "главные должники" проживают в области Ұлытау. Здесь на кредиты и долги в среднем уходит 23 750 тенге на человека в месяц. Для понимания: в целом для Казахстана этот показатель составляет 6 736 тенге.
Важно: суммы расходов могут показаться нереалистичными, потому что аналитики берут все траты казахстанцев, которые те указали в опросе, и делят их на все население страны, включая тех, кто сам ничего не тратит (например, дети).
Отметим, что аналитики также предоставили статистику по семьям. Как оказалось, среднестатистическая казахстанская семья тратит в квартал более 1 млн тенге и большая часть средств уходит на продукты питания.
Между тем отметим, что высокие расходы на продовольствие характерны чаще всего для бедных стран Африки и Азии, тогда как в развитых странах они часто не достигают и 15% от общих трат граждан.
Хотя ранее в Национальном банке РК отметили, что высокие расходы граждан на продукты питания могут быть связаны с привычкой готовить еду дома, а не питаться в кафе и ресторанах.
