От продуктов до кредитов: где в Казахстане тратят больше всего денег

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      От продуктов до кредитов: где в Казахстане тратят больше всего денег

      Опубликовано:

      Деньги с продуктами лежат на столе
      Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Самым "дорогим" регионом в Казахстане оказалась Карагандинская область – здесь среднедушевые расходы населения превышают 427 тыс. тенге в квартал. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      За последний год среднедушевые расходы казахстанцев выросли на 10,22% и составили 311 192 тенге во втором квартале 2025 года, то есть 103 731 тенге в месяц на человека.

      При этом важно понимать, что это общереспубликанский показатель. Согласно данным Бюро национальной статистики, сразу в девяти регионах страны расходы населения еще выше.

      Лидером по расходам является Карагандинская область – 427 314 тенге в квартал, или 142 438 тенге в месяц на человека. Это почти на 19% больше, чем в среднем по республике.

      Следом идут Алматы (416 105 тенге в квартал, или 138 702 тенге в месяц) и Астана (403 756 тенге и 134 585 тенге соответственно).

      В остальных регионах среднедушевые расходы оказались ниже 400 тыс. тенге в квартал. При этом превышение среднереспубликанского показателя зафиксировано в следующих областях:

      • Павлодарская – 396 130 тенге (132 043 тенге в месяц);
      • Ұлытау – 375 091 тенге (125 030 тенге);
      • Восточно-Казахстанская – 351 121 тенге (117 040 тенге);
      • Акмолинская – 344 887 тенге (114 962 тенге);
      • Северо-Казахстанская – 336 827 тенге (112 276 тенге);
      • Костанайская – 322 552 тенге (107 517 тенге).

      Самые низкие среднедушевые расходы зафиксированы в Туркестанской области (200 505 тенге в квартал, или 66 835 тенге в месяц) и в Шымкенте (238 757 тенге и 79 586 тенге соответственно).

      Среднедушевые месячные расходы населения по регионам Казахстана
      (2 квартал 2025 года)
      Регион Продовольствие Непродовольственные
      товары      		 Платные
      услуги
      Казахстан ₸54 357 ₸21 084 ₸19 228
      Абай ₸52 026 ₸17 954 ₸15 746
      Акмолинская ₸53 855 ₸27 358 ₸18 202
      Актюбинская ₸43 547 ₸20 269 ₸16 316
      Алматинская ₸54 125 ₸16 860 ₸15 973
      Атырауская ₸46 661 ₸17 226 ₸12 830
      Западно-Казахстанская ₸49 494 ₸19 152 ₸16 241
      Жамбылская ₸47 753 ₸17 012 ₸14 114
      Жетісу ₸56 436 ₸18 062 ₸12 791
      Карагандинская ₸62 322 ₸27 964 ₸27 744
      Костанайская ₸54 404 ₸22 413 ₸20 270
      Кызылординская ₸39 473 ₸18 703 ₸13 927
      Мангистауская ₸56 238 ₸16 759 ₸15 070
      Павлодарская ₸59 315 ₸30 067 ₸21 752
      Северо-Казахстанская ₸55 902 ₸26 765 ₸17 553
      Туркестанская ₸39 881 ₸12 430 ₸10 741
      Ұлытау ₸53 685 ₸29 284 ₸16 241
      Восточно-Казахстанская ₸63 420 ₸22 624 ₸21 820
      Астана ₸64 383 ₸26 624 ₸28 224
      Алматы ₸74 488 ₸26 528 ₸33 735
      Шымкент ₸44 729 ₸18 616 ₸14 280
      По данным Бюро национальной статистики

      В разрезе категорий Алматы лидирует по расходам на продовольствие и платные услуги – 74 488 тенге и 33 735 тенге в месяц на человека соответственно.

      При этом лидерство по расходам на непродовольственные товары занимает Павлодарская область – 30 067 тенге в месяц в среднем на душу населения.

      А вот самые "главные должники" проживают в области Ұлытау. Здесь на кредиты и долги в среднем уходит 23 750 тенге на человека в месяц. Для понимания: в целом для Казахстана этот показатель составляет 6 736 тенге.

      Важно: суммы расходов могут показаться нереалистичными, потому что аналитики берут все траты казахстанцев, которые те указали в опросе, и делят их на все население страны, включая тех, кто сам ничего не тратит (например, дети).

      Отметим, что аналитики также предоставили статистику по семьям. Как оказалось, среднестатистическая казахстанская семья тратит в квартал более 1 млн тенге и большая часть средств уходит на продукты питания.

      Между тем отметим, что высокие расходы на продовольствие характерны чаще всего для бедных стран Африки и Азии, тогда как в развитых странах они часто не достигают и 15% от общих трат граждан.

      Хотя ранее в Национальном банке РК отметили, что высокие расходы граждан на продукты питания могут быть связаны с привычкой готовить еду дома, а не питаться в кафе и ресторанах.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.