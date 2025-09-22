От продуктов до кредитов: где в Казахстане тратят больше всего денег

Самым "дорогим" регионом в Казахстане оказалась Карагандинская область – здесь среднедушевые расходы населения превышают 427 тыс. тенге в квартал. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

За последний год среднедушевые расходы казахстанцев выросли на 10,22% и составили 311 192 тенге во втором квартале 2025 года, то есть 103 731 тенге в месяц на человека.

При этом важно понимать, что это общереспубликанский показатель. Согласно данным Бюро национальной статистики, сразу в девяти регионах страны расходы населения еще выше.

Лидером по расходам является Карагандинская область – 427 314 тенге в квартал, или 142 438 тенге в месяц на человека. Это почти на 19% больше, чем в среднем по республике.

Следом идут Алматы (416 105 тенге в квартал, или 138 702 тенге в месяц) и Астана (403 756 тенге и 134 585 тенге соответственно).

В остальных регионах среднедушевые расходы оказались ниже 400 тыс. тенге в квартал. При этом превышение среднереспубликанского показателя зафиксировано в следующих областях:

Павлодарская – 396 130 тенге ( 132 043 тенге в месяц);

в месяц); Ұлытау – 375 091 тенге ( 125 030 тенге );

); Восточно-Казахстанская – 351 121 тенге ( 117 040 тенге );

); Акмолинская – 344 887 тенге ( 114 962 тенге );

); Северо-Казахстанская – 336 827 тенге ( 112 276 тенге );

); Костанайская – 322 552 тенге (107 517 тенге).

Самые низкие среднедушевые расходы зафиксированы в Туркестанской области (200 505 тенге в квартал, или 66 835 тенге в месяц) и в Шымкенте (238 757 тенге и 79 586 тенге соответственно).

Среднедушевые месячные расходы населения по регионам Казахстана

(2 квартал 2025 года) Регион Продовольствие Непродовольственные

товары Платные

услуги Казахстан ₸54 357 ₸21 084 ₸19 228 Абай ₸52 026 ₸17 954 ₸15 746 Акмолинская ₸53 855 ₸27 358 ₸18 202 Актюбинская ₸43 547 ₸20 269 ₸16 316 Алматинская ₸54 125 ₸16 860 ₸15 973 Атырауская ₸46 661 ₸17 226 ₸12 830 Западно-Казахстанская ₸49 494 ₸19 152 ₸16 241 Жамбылская ₸47 753 ₸17 012 ₸14 114 Жетісу ₸56 436 ₸18 062 ₸12 791 Карагандинская ₸62 322 ₸27 964 ₸27 744 Костанайская ₸54 404 ₸22 413 ₸20 270 Кызылординская ₸39 473 ₸18 703 ₸13 927 Мангистауская ₸56 238 ₸16 759 ₸15 070 Павлодарская ₸59 315 ₸30 067 ₸21 752 Северо-Казахстанская ₸55 902 ₸26 765 ₸17 553 Туркестанская ₸39 881 ₸12 430 ₸10 741 Ұлытау ₸53 685 ₸29 284 ₸16 241 Восточно-Казахстанская ₸63 420 ₸22 624 ₸21 820 Астана ₸64 383 ₸26 624 ₸28 224 Алматы ₸74 488 ₸26 528 ₸33 735 Шымкент ₸44 729 ₸18 616 ₸14 280 По данным Бюро национальной статистики

В разрезе категорий Алматы лидирует по расходам на продовольствие и платные услуги – 74 488 тенге и 33 735 тенге в месяц на человека соответственно.

При этом лидерство по расходам на непродовольственные товары занимает Павлодарская область – 30 067 тенге в месяц в среднем на душу населения.

А вот самые "главные должники" проживают в области Ұлытау. Здесь на кредиты и долги в среднем уходит 23 750 тенге на человека в месяц. Для понимания: в целом для Казахстана этот показатель составляет 6 736 тенге.

Важно: суммы расходов могут показаться нереалистичными, потому что аналитики берут все траты казахстанцев, которые те указали в опросе, и делят их на все население страны, включая тех, кто сам ничего не тратит (например, дети).

Отметим, что аналитики также предоставили статистику по семьям. Как оказалось, среднестатистическая казахстанская семья тратит в квартал более 1 млн тенге и большая часть средств уходит на продукты питания.

Между тем отметим, что высокие расходы на продовольствие характерны чаще всего для бедных стран Африки и Азии, тогда как в развитых странах они часто не достигают и 15% от общих трат граждан. Хотя ранее в Национальном банке РК отметили, что высокие расходы граждан на продукты питания могут быть связаны с привычкой готовить еду дома, а не питаться в кафе и ресторанах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.