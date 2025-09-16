Запустить программу льготного финансирования поручил Токаев: кто под нее попадет
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает важным запустить программу раннего льготного финансирования посевной кампании 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает Акорда, глава государства провел в Зерендинском районе Акмолинской области совещание по вопросу уборочной кампании с аграриями региона.
В своем выступлении президент сообщил, что специально прибыл в Акмолинскую область для знакомства с ходом уборочной кампании.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит эффективно реализовать все меры государственной поддержки. В частности, он считает важным запустить программу раннего льготного финансирования посевной кампании 2026 года.
"Следует продолжить диверсификацию посевных площадей с упором на возделывание рентабельных, высокомаржинальных культур. Это позволит увеличить объем продукции растениеводства в денежном выражении.
Правительство и акимы должны во время уборки обеспечивать бесперебойное снабжение фермеров топливом, своевременное финансирование и доступ к необходимой технике. Несмотря на погодные условия, урожай надо собрать максимально без потерь", - заявил глава государства.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, поручил сократить зависимость от импорта продуктов. Он отметил, что это - задача не одного Минсельхоза, а ряда госорганов.
Добавим, в начале сентября правительство Казахстана дало обещания по ценам на картофель, соль и яйца. В сообщении также указано, что Минсельхоз будет внимательно мониторить объемы экспорта, чтобы исключить риски дефицита внутри страны.
Ранее мы писали, что в 2025 году Казахстан столкнулся с резким ростом импорта картофеля, что привело к росту цен. Это также указало на слабости отечественного сельского хозяйства.
Также на фоне подорожания картофеля в Павлодаре случился скандал: тонны дешевого картофеля из стабфонда не дошли до жителей. Также в Минсельхозе ответили, почему в Казахстане такой дорогой картофель.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2286822-zapustit-programmu-lgotnogo-finansirovaniya-poruchil-tokaev-kto-pod-nee-popadet/
