Запустить программу льготного финансирования поручил Токаев: кто под нее попадет

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает важным запустить программу раннего льготного финансирования посевной кампании 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, глава государства провел в Зерендинском районе Акмолинской области совещание по вопросу уборочной кампании с аграриями региона.

В своем выступлении президент сообщил, что специально прибыл в Акмолинскую область для знакомства с ходом уборочной кампании.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит эффективно реализовать все меры государственной поддержки. В частности, он считает важным запустить программу раннего льготного финансирования посевной кампании 2026 года.

"Следует продолжить диверсификацию посевных площадей с упором на возделывание рентабельных, высокомаржинальных культур. Это позволит увеличить объем продукции растениеводства в денежном выражении.

Правительство и акимы должны во время уборки обеспечивать бесперебойное снабжение фермеров топливом, своевременное финансирование и доступ к необходимой технике. Несмотря на погодные условия, урожай надо собрать максимально без потерь", - заявил глава государства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.