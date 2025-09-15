Почти миллион тенге: кому обещают большие зарплаты в Казахстане

В августе работодатели искали начальника цеха в добывающей промышленности и главного редактора программ в IT-сфере. Зарплату им обещали размером почти 1 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В августе, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, на Электронной бирже труда работодатели опубликовали 240 тыс. вакансий. Причем чаще всего искали именно высококвалифицированных кадров – на них пришлось 124,1 тыс. объявлений.

Таким специалистам, как правило, компании готовы платить заметно больше, чем работникам со средней квалификацией или вовсе без нее. Однако даже среди них есть свои "рекордсмены".

Кому обещают почти миллион тенге

Так, среди открытых в августе вакансий самые большие зарплаты предлагались на позиции начальника цеха в добывающей промышленности – таким специалистам в среднем обещали зарплату в 843,8 тыс. тенге.

Немного меньше, но все равно внушительную сумму предлагали заместителю начальника службы энергоснабжения – 733 тыс. тенге, а также главному редактору программ в IT-отрасли – около 718 тыс. тенге. А ранее мы рассказывали о профессиях, где средние зарплаты превышают 1 млн тенге.

Что касается непосредственно соискателей, то здесь отличились в первую очередь те, кто "метил" на позицию технического директора или пилота – запрашиваемый оклад здесь достигал в среднем 1,2 млн тенге в месяц. Коммерческие директоры были чуть-чуть "скромнее" – средняя указываемая ими зарплата составила 1,1 млн тенге.

Впрочем, в августе особый спрос был совершенно на других работников. Из-за начала нового учебного года две трети всех опубликованных вакансий пришлись на специалистов в области образования и воспитания.

А о том, сколько в среднем платят казахстанским учителям, мы рассказывали здесь. Ну а о средней номинальной зарплате в 2025 году можно прочитать в другом нашем материале. При этом ранее стало известно, что более 1 млн человек в Казахстане зарабатывают менее 85 тыс. тенге в месяц.

