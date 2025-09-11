jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Рекордное количество жилья купили казахстанцы

      Опубликовано:

      Человек держит деньги на фоне стройки.
      Деньги и новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане зарегистрировали 41 718 сделок купли-продажи жилья – это максимум для августа за последние два года. Больше всего недвижимости купили в Алматы и Астане. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В августе сильно выросли цены на жилую недвижимость, однако в то же время спрос среди населения не уменьшился.

      За месяц в стране, согласно данным Бюро национальной статистики, зарегистрировали сразу 41 718 сделок купли-продажи жилья – это своеобразный рекорд для августа, по крайней мере с 2023 года. За месяц спрос вырос на 4,1%, а за год – на 1,3%.

      Спрос на жилье в августе оказался максимальным для 2025 года
      Спрос на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

      Чаще всего казахстанцы покупали квартиры – на них пришлось 32 583 сделки, тогда как на индивидуальное жилье – лишь 8 527. Активный спрос наблюдался на 1-комнатные (12 734 продажи), а также 2-комнатные (12 474 продажи) квартиры.

      Где покупали жилье

      Наибольший спрос на жилую недвижимость в августе был зафиксирован в Астане (9 457 сделок). Следом идет Алматы (8 402). На эти два города пришлось 43% всех продаж в стране, то есть почти половина.

      Заметный спрос также наблюдался в Карагандинской (2 923) и Алматинской (2 196) областях. Область Ұлытау отличилась самыми низкими продажами – всего 283 сделки.

      Спрос на жилье в августе оказался максимальным для 2025 года
      Спрос на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

      Таким образом, можно предположить, что возросший спрос на жилую недвижимость в Казахстане в свою очередь и привел к росту цен на квадратные метры.

      Ранее сообщалось, что жилье дорожает, несмотря на отсутствие роста цен на стройматериалы в Казахстане.

      Между тем отметим, что большинство казахстанцев приобретают жилье в ипотеку, а не на личные сбережения. За первые 6 месяцев текущего года было оформлено жилищных займов на 1 трлн тенге.

      А недавно стало известно, что в скором времени оформлять недвижимость в ипотеку станет заметно безопаснее. О причинах мы рассказывали здесь.

