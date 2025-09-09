Куда еще направить деньги Нацфонда, придумали в правительстве

Глава МНЭ на заседании правительства рассказал, на развитие каких секторов экономики планируется привлечь средства Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин заявил, что совместно с Национальным банком будет разработана программа инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики с бюджетом до 1 млрд долларов с привлечением средств Национального фонда и банков второго уровня.

"Также будет разработан проект Закона "О банках", который создаст условия для продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов, а также стимулирует привлечение свободной ликвидности банков в реальный сектор экономики", - добавил глава МНЭ.

Напомним, вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, предложил создать госфонд цифровых активов. Также поручил разработать закон о банках, учитывающий технологические изменения и потребности экономики.

А недавно мы писали, что по состоянию на 1 сентября на счетах Национального фонда Казахстана хранилось более 36,1 трлн тенге. С начала года сумма выросла почти на 1,4 трлн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.