"Только этим и занимался": министр нацэкономики о ценах на картофель и говядину в Казахстане

У главы Миннацэкономики в кулуарах парламента спросили о ценах на картофель и говядину в Казахстане, а также о слухах про закрытие экспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я всю прошлую неделю занимался только картофелем и говядиной. Ничего не закрывали, все открыто (границы - прим. ред.). Мы можем продать спокойно 600 тысяч тонн картофеля. Фермеры должны заработать, поэтому мы приняли решение на прошлой неделе - будем мониторить, когда 450 тысяч тонн пройдет от местного экспорта, тогда начнем задумываться", - сообщил глава МНЭ Серик Жумангарин.

Он добавил, что картофель сейчас стоит по 130 тенге, а говядина в Казахстане "одна из самых дешевых на постсоветском пространстве".

"Никто не хочет животноводством заниматься. Это человек, который не отдыхает круглый год. В 5 утра встает: скотину надо напоить, за ней убирать, кормить. Выходных в субботу, в воскресенье нет. При этом мясо, чтобы получить, нужно 3 года.

Сколько мясо должно стоить? У наших соседей казахстанское мясо доходит от 10 до 12 долларов за килограмм. Там написано "мясо из Казахстана" в меню, и пользуется большим спросом. У нас же нет такой цены. Поэтому мы экспорт мяса не будем закрывать", - добавил министр.

Напомним, вчера правительство Казахстана дало обещания по ценам на картофель, соль и яйца - в кабмине назвали предельную отпускную цену на картофель, соль и яйца. Так, картофель обещают продавать не дороже 145 тенге в ноябре.

А вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в кулуарах правительства прокомментировал цены на мясо в Казахстане. По его словам, в случае дальнейшего роста цен у акиматов есть все механизмы, чтобы сдерживать цены.

Ранее глава Министерства торговли и интеграции рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего роста цен на мясо.

Также мы писали, что в 2025 году Казахстан столкнулся с резким ростом импорта картофеля, что привело к росту цен. Это указало на слабости отечественного сельского хозяйства.

