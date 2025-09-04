Сколько школьников работали на каникулах в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Сколько школьников работали на каникулах в Казахстане

      Опубликовано:

      Пара заказала пирожное в кафе
      Подросток на подработке. Иллюстративное фото: Carlina Teteris/Getty Images

      За все лето в Казахстане смогли официально трудоустроиться порядка 5,4 тыс. казахстанцев в возрасте от 14 до 18 лет. Подходящими для них оказались порядка 80 профессий. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане официально работать можно с любого возраста, главное – соблюсти все требования. Так, для совсем маленьких детей список сфер деятельности сильно ограничен, а с 14 лет можно более свободно выбирать себе работу.

      Чтобы помочь молодым казахстанцам найти подработку, в мае на электронной бирже труда был создан новый раздел "Мои летние каникулы", где публиковались вакансии, которые подходят подросткам.

      Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, за летние каникулы работу смогли найти порядка 5,4 тыс. подростков в возрасте 14-18 лет.

      "Всего же за летние месяцы молодыми людьми в возрасте 16-18 лет было опубликовано 13,6 тыс. резюме, а родителями подростков в возрасте 14-15 лет было создано 356 личных кабинетов, из которых 112 человек разместили 129 резюме", – поделились статистикой в ведомстве.

      При этом отметим, что далеко не каждая профессия подходит подростку в возрасте от 14 лет. По законодательству работа не должна нести вред здоровью. Кроме того, работа должна приходиться на свободное время и не препятствовать учебе ребенка.

      Из-за жестких требований подросткам доступно лишь порядка 80 профессий, вроде помощника воспитателя, продавца магазина, уборщика или мойщика, SMM-менеджера, курьера и некоторых других, где не подразумевается занятость на полный день.

      Всего на 1 сентября в разделе "Мои летние каникулы" было опубликовано 2,1 тыс. подходящих для них вакансий.

      Отметим, что проблемы с трудоустройством могут возникать не только у подростков, но и у казахстанцев в возрасте. Для них также действует специальная программа "Серебряный возраст". О том, как она помогает найти работу, мы рассказывали здесь.

      А тем казахстанцам, которые по какой-либо причине потеряли работу, государство может назначить компенсацию. О том, какого размера она достигает в 2025 году, можно прочитать в нашем материале.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.