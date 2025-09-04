Сколько школьников работали на каникулах в Казахстане

За все лето в Казахстане смогли официально трудоустроиться порядка 5,4 тыс. казахстанцев в возрасте от 14 до 18 лет. Подходящими для них оказались порядка 80 профессий. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане официально работать можно с любого возраста, главное – соблюсти все требования. Так, для совсем маленьких детей список сфер деятельности сильно ограничен, а с 14 лет можно более свободно выбирать себе работу.

Чтобы помочь молодым казахстанцам найти подработку, в мае на электронной бирже труда был создан новый раздел "Мои летние каникулы", где публиковались вакансии, которые подходят подросткам.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, за летние каникулы работу смогли найти порядка 5,4 тыс. подростков в возрасте 14-18 лет.

"Всего же за летние месяцы молодыми людьми в возрасте 16-18 лет было опубликовано 13,6 тыс. резюме, а родителями подростков в возрасте 14-15 лет было создано 356 личных кабинетов, из которых 112 человек разместили 129 резюме", – поделились статистикой в ведомстве.

При этом отметим, что далеко не каждая профессия подходит подростку в возрасте от 14 лет. По законодательству работа не должна нести вред здоровью. Кроме того, работа должна приходиться на свободное время и не препятствовать учебе ребенка.

Из-за жестких требований подросткам доступно лишь порядка 80 профессий, вроде помощника воспитателя, продавца магазина, уборщика или мойщика, SMM-менеджера, курьера и некоторых других, где не подразумевается занятость на полный день.

Всего на 1 сентября в разделе "Мои летние каникулы" было опубликовано 2,1 тыс. подходящих для них вакансий.

Отметим, что проблемы с трудоустройством могут возникать не только у подростков, но и у казахстанцев в возрасте. Для них также действует специальная программа "Серебряный возраст".

А тем казахстанцам, которые по какой-либо причине потеряли работу, государство может назначить компенсацию.

