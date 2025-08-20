jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Название первой АЭС предложили продавать за деньги в Казахстане

      Опубликовано:

      Макет АЭС
      Макет АЭС. Фото: пресс-служба Агентства по атомной энергии

      В Сети появилось предложение продавать крупным компаниям возможность назвать строящуюся АЭС в Алматинской области в рамках временных контрактов, передает NUR.KZ.

      В Telegram-канале "Маркетинг в Казахстане" опубликовали предложение о будущем названии строящейся АЭС.

      "Я бы продал название строящейся АЭС в Казахстане, например на 10 лет, любой интересующейся компании. Например, Siemens, ABB или Samsung. Деньги пойдут на погашение кредита, по истечении срока можно будет продать название еще раз.

      Или, в отсутствие покупателя, дать ей любое другое название. Красивые автомобильные номера могут пополнять бюджет, и АЭС тоже может", - предложил автор канала.

      Предложение прокомментировали в пресс-службе Агентства по атомной энергии Казахстана. В агентстве отметили, что "предложение действительно креативное с точки зрения маркетинга".

      "Однако, следует отметить, что атомная электростанция - это объект стратегического значения для Республики Казахстан. Ее название должно отражать исторические, культурные и национальные ценности, а также символизировать доверие и объединяющее значение для граждан страны.

      В отличие от коммерческих проектов, атомная энергетика не может рассматриваться как бренд для продажи или временной ротации. Именно поэтому конкурс на название проводится в формате всенародного участия - чтобы оно стало общим символом для всего народа Казахстана", - заявили в агентстве.

      Напомним, 8 августа председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и глава "Росатома" Евгений Лихачев дали старт строительству первой АЭС в Казахстане.

      Мы также писали, что пресс-служба Агентства РК по атомной энергии поделилась фотографиями макета первой казахстанской АЭС, которую планируют построить в Алматинской области.

      Добавим, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.

      Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане. А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай.

      Вскоре Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС, которую построят в Улькене.

