В правительстве Казахстана рассказали, как выполняются поручения из послания Токаева

В правительстве Казахстана рассказали об исполнении послания президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

Как сообщил в правительстве, исполнение поручений президента Касым-Жомарта Токаева из послания 2024 года "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" остается приоритетом.

"Создаются условия для привлечения капитала в режиме "здесь и сейчас", расширяется гарантированный рынок сбыта для отечественных товаропроизводителей (ОТП), повышается доля казахстанского содержания в закупках. Особое внимание уделяется расширению инструментов финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ).

Ключевая задача проводимой работы - формирование предсказуемой, конкурентной среды и прозрачных правил для бизнеса, что прямо соответствует установкам главы государства", - сказано в сообщении.

Наращивание доли казахстанского содержания

Для увеличения загрузки отечественных предприятий правительством расширены инструменты регулируемых закупок и внедрены долгосрочные договоры и офтейк-контракты.

В рамках государственных закупок установлены изъятия из национального режима до 4 834 позиций. По итогам шести месяцев 2025 года заключено более 106 тыс. договоров на сумму 333,4 млрд тенге — рост более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Одновременно ведется работа по созданию единого Реестра отечественных товаропроизводителей, который обеспечит приоритетный доступ компаний к закупкам и мерам господдержки, а также позволит исключить "лжепроизводителей".

Реестр отечественных товаропроизводителей: цифровая верификация и защита рынка

Во исполнение поручений президента завершается создание Реестра товаров казахстанского происхождения. Платформа заменит сертификаты СТ-KZ и индустриальные сертификаты, обеспечит автоматическую верификацию данных через госбазы, снизит коррупционные риски и позволит подтверждать фактическое производство.

Компании будут получать бесплатную онлайн-выписку с QR-кодом; включение — только при подтвержденном производстве. Полноценный запуск запланирован на 1 января 2026 года.

Роль системообразующих предприятий и недропользователей

Фондом "Самрук-Казына" совершенствуется качество поддержки отечественных товаропроизводителей, ведется работа по наращиванию закупок: в 2024 году дочерние компании заключили 287 договоров на 537,4 млрд тенге (почти втрое больше, чем в 2023-м), за январь–июнь 2025 года оформлено 417 договоров на 230,3 млрд тенге.

Сфера недропользования является одной из ключевых для развития промышленного потенциала страны. В этом секторе в 2024 году заключено 290 договоров на 138,9 млрд тенге (в 2,6 раза больше, чем в 2023-м), а за первые полгода 2025-го — 551 договор на 901,4 млрд тенге.

В целом доля закупок недропользователей и системообразующих предприятий превышает 40% от общего объема — это отражает акцент Президента на вовлечение крупного бизнеса в индустриальное развитие.

Долгосрочные договоры и офтейк-контракты

Всего в 2024 году заключено 898 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на сумму свыше 2 млрд долларов (около 1 трлн тенге). За январь–июнь 2025 года — 968 договоров на 1,132 трлн тенге, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее.

Показательный пример — офтейк-контракт KazMinerals с чилийской ME Elecmetal на строительство в Талдыкоргане завода по производству мелющих шаров с объемом инвестиций 85 млн долларов, что соответствует поручению главы государства по расширению партнерства с международными инвесторами и реализации проектов "под ключ".

Законодательные изменения: гарантированный закуп и программы локализации

Вместе с тем в текущем году принят ряд поправок, обязывающих крупных заказчиков, включая недропользователей, разрабатывать и исполнять программы по росту казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг.

В целях поддержки промышленности внедрен новый вид договора – договор гарантированного закупа. Он предусматривает, что предприятие обрабатывающей промышленности обязуется стабильно поставлять продукцию в определенном объеме, а заказчик гарантирует долгосрочные закупки.

Комплексная поддержка МСБ: льготное финансирование, гарантии и консультации

Ключевые инструменты Комплексной программы поддержки предпринимательства реализует Фонд "Даму". По итогам 2024 года мерами льготного финансирования через субсидирование кредитов охвачено более 17 тыс. проектов бизнеса на сумму займов порядка 1 трлн тенге, гарантирование предоставлено по 8 тыс. проектам в объеме 310 млрд тенге.

В разрезе регионов наибольшая часть проектов по субсидированию реализована в городах Алматы, Астана, Шымкент, Алматинской, Туркестанской и Актюбинской областях. Меньше всего проектов в областях Ұлытау, Жетісу и Абайской. По отраслям, по итогам 2024 года, лидируют обрабатывающая промышленность (33,3%), транспорт и складирование (17%), образование (7,8%).

В 2025 году на льготное финансирование планируется направить 271,1 млрд тенге.

В рамках нефинансовой поддержки обучено порядка 15 тыс. предпринимателей, предоставлено более 135 тыс. консультаций по различным вопросам предпринимательства.

Новая архитектура гарантий: гарантийные фонды "Даму" и изменения в законодательстве

С 2025 года на базе фонда "Даму" запущены два гарантийных механизма – для крупных инвестиционных проектов и кредитования малого и среднего бизнеса. Это позволяет активнее вовлекать банковскую ликвидность в реальный сектор экономики.

Гарантийный фонд для крупных инвестиционных инициатив охватывает проекты с суммой от 7 млрд тенге, что помогает решить проблему недостаточного залогового обеспечения. Поддержка направлена на ключевые сектора экономики – промышленность, энергетику, инфраструктуру и экспортно-ориентированные отрасли. В настоящее время ведется работа с потенциальными заемщиками, принимаются заявки, прорабатываются вопросы нормативного регулирования, а также источников капитализации. Параллельно подготовлены изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие предоставлять государственные гарантии по обязательствам фонда.

Гарантийный фонд для МСБ распространяется на проекты до 7 млрд тенге. Он ориентирован на поддержку предпринимателей, не располагающих достаточным залогом, и направлен на снижение зависимости от государственных средств.

На сегодня заключены соглашения о портфельном гарантировании с десятью банками второго уровня: "Народный Банк Казахстана", "Банк ЦентрКредит", "Фридом Банк Казахстана", "ForteBank", "Bereke Bank", "ДБ КЗИ Банк", "Нурбанк", "Bank RBK", "Jusan Bank", "Евразийский банк".

Важно отметить, что финансовые институту уже сделали добровольные взносы в Гарантийный фонд МСБ: "Фридом" — 537 млн, "Народный Банк" — 2 млрд, "Банк ЦентрКредит" — 2,6 млрд, "ForteBank" — 1 млрд, "Bank RBK" — 500 млн тенге.

Вместе с тем 26 июня 2025 года главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства", закрепивший систему гарантирования займов для бизнеса.

По состоянию на 12 августа 2025 года поддержано 1 069 проектов на 170,2 млрд тенге, из них 92,16 млрд составили выданные гарантии. Гарантии предоставляются по упрощенной процедуре в течение двух рабочих дней. Основные направления – обрабатывающая промышленность, транспорт, складирование и образовательные услуги.

Новая программа льготного кредитования "Өрлеу"

Для стимулирования инвестиций и занятости с текущего года запущена программа «Өрлеу» на условиях софинансирования: 60% — средства банков, 40% — Фонда "Даму".

Программа предусматривает предоставление льготных займов на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, а также на рефинансирование действующих кредитов, выданных не ранее 1 января 2025 года.

Цель программы – создание благоприятных условий для расширения производства, технологического обновления и диверсификации экономики. Финансирование будет направлено в приоритетные отрасли: обрабатывающую промышленность, агропереработку, логистику, образование, здравоохранение и другие.

Средства "Даму" размещены в "Фридом Банке Казахстан", "Народном банке Казахстана", "Банк ЦентрКредит", «Нурбанке" и "ForteBank" в объеме 81,5 млрд тенге. Уже обеспечено финансирование 417 проектов на 203,7 млрд тенге.

Улучшение делового климата: "1 in 2 out", "регуляторная гильотина" и "прокурорский фильтр"

Начиная с 2021 года в Казахстане ведется работа по поэтапному введению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. Действует принцип "1 in 2 out" и метод "регуляторной гильотины" в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду.

6 апреля 2024 года принят закон о ведении бизнеса, которым усовершенствован госконтроль и отменено свыше 10 тыс. избыточных требований.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2024 году контрольная нагрузка на бизнес снизилась на 58% по сравнению с 2019 годом.

30 декабря 2024 года Законом по вопросам биржевой торговли и предпринимательства в целях снижения контрольной нагрузки на инвесторов внедрен механизм «прокурорского фильтра», предполагающий согласование любых ограничительных и запретительных мер с прокурорами.

Вместе с тем повышается доступность и предсказуемость лицензирования: до конца года будут пересмотрены квалификационные требования для получения бизнесом различных лицензий и разрешений, а также оптимизированы процедуры и сроки их получения.

Также бизнес освобожден от сдачи ряда отчетностей. Из имеющихся в 58 сферах предпринимательской деятельности 381 информационного инструмента оптимизировано 49% и автоматизировано 37%.

В результате принимаемых мер количество малого и среднего бизнеса по сравнению с 2024 годом выросло на 4,7%, или 96 209 предприятий, и составило 2 125 003 предприятий.

Доля МСБ в экономике также выросла на 0,9 п.п. и достигла 38,6%. Объем выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса составил 18,7 трлн тенге, увеличившись на 11,4%.

Цифровизация для предпринимателей: eGov Business как "цифровой ассистент"

Согласно поручению Президента, меняются подходы по взаимодействию государства с бизнесом — от контроля к партнерству. Запущено и 1 апреля 2025 года обновлено мобильное приложение eGov Business – современный цифровой ассистент, созданный специально для поддержки предпринимателей.

Приложение предназначено для автоматизации процессов оказания государственных услуг, мер государственной поддержки и сервисов "Электронного правительства" для МСБ посредством устройств мобильной связи.

Запущены новые сервисы, такие как регистрация предприятия, налоговый календарь, получение электронных сертификатов и цифровое подписание документов.

Государственно-частное партнерство: портфель проектов и обновленная нормативная база

По состоянию на 1 июля 2025 года, заключено 1 110 договоров ГЧП и концессий на 2,6 трлн тенге: 15 республиканских проектов стоимостью более 1,4 трлн и 1 095 местных — свыше 1,17 трлн тенге.

С 2022 года по поручению Главы государства проведена реформа сферы ГЧП: устранены возможности обхода закупочного законодательства, внедрены методики оценки социально-экономической эффективности.

Также в 2022-2023 годах была проведена объемная методологическая работа, направленная на повышение качества разработки проектов.

Системная реализация поручений президента из Послания-2024 дает комплексный эффект: для отечественных товаропроизводителей формируется предсказуемый спрос через регулируемые закупки, долгосрочные договоры и договоры гарантированного закупа; для МСБ — расширяется доступ к финансированию благодаря субсидированию, гарантиям, программе "Өрлеу" и цифровым сервисам; для инфраструктуры — запускается масштабная модернизация с максимальным вовлечением отечественных производителей.

Законодательные изменения, регуляторная перезагрузка и новая архитектура ГЧП обеспечивают устойчивость этих решений и соответствуют ключевому требованию Главы государства — росту инвестиций, занятости и технологической модернизации экономики Казахстана.

