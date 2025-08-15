Цифровой тенге может остановить хищения в благотворительных фондах в Казахстане, считает эксперт

Скандалы вокруг благотворительных фондов вредят тем, кто действительно нуждается в помощи – казахстанцы опасаются им помогать. Но отслеживание денег может стать решением. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Азиза Касенова предлагает использовать цифровой тенге для повышения прозрачности благотворительности в Казахстане.

По мнению эксперта, ужесточение контроля со стороны государства может навредить сфере благотворительности больше, чем помочь.

"Окрашенный" цифровой тенге, который можно потратить только на определенные цели, поможет контролировать траты благотворительных фондов без излишней бюрократии.

В Казахстане за последний год было отмечено сразу несколько скандальных эпизодов с благотворительными сборами. Например, среди них выделяются:

Как сообщает независимый эксперт Азиза Касенова в своей статье на портале EconomyKZ.org, благотворительность все чаще становится не актом милосердия, а способом улучшить свое личное благосостояние.

При этом проблема является международной, ведь подобные примеры отмечаются даже в таких развитых странах, как Великобритания, Канада, США и Германия – миллионы долларов и евро могут уйти мимо тех, кому обещана помощь.

Но в Казахстане есть возможность сделать эту сферу прозрачной.

Какие меры не помогут

Как отмечает эксперт, при наступлении подобных скандалов обычно население и власти начинают требовать прозрачности, ответственности и общественного контроля в благотворительности.

В результате государство может ужесточить законодательство, ввести реестр и контроль, повысить сложность ведения документации. Однако это грозит рисками для тех, кто действительно нуждается в помощи.

Копилка. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

"То есть, таким образом государство становится регулятором благотворительности, что приведет к перекосу доброй воли общества помогать другому.

Благотворительность – это сфера, где пересекаются добрая воля общества и публичные интересы, поэтому чрезмерное вмешательство государства может навредить больше, чем помочь. Государство должно охранять прозрачность, а не ограничивать свободу", – отмечает эксперт.

Поэтому решением вопроса без лишней бюрократии может стать цифровой тенге.

"Окрашенный" тенге поможет контролировать траты

Одна из особенностей и отличий цифровой валюты от обычных электронных денег, которые используют казахстанцы при безналичных расчетах, – возможность программирования, чтобы она могла быть потрачена только на определенные цели, товары и услуги.

Именно такой способ "окрашивания" (то есть программирования) цифрового тенге эксперт предлагает использовать в сфере благотворительности в Казахстане.

"Деньги будут собираться на онлайн-площадку (по типу краудфаундинга), а после собранная сумма будет на счетах в цифровом тенге проходить процесс окрашивания. Это делается с помощью смарт-контрактов или встроенных правил в платежной системе.

Например, если помощь собрана на питание, цифровые деньги просто не сработают в ювелирном магазине или при попытке перевести их другому человеку. Такой подход позволяет обеспечить строгий контроль за целевым расходованием и исключить злоупотребления", – считает эксперт.

Напомним, ранее была названа примерная дата официального и полного введения цифрового тенге в Казахстане.

При этом эксперты объясняли, почему новая форма тенге не приведет к тотальному контролю казахстанцев.

Также следует отметить, что цифровой тенге имеет много преимуществ, которые пойдут на пользу казахстанцам. Например, он лучше защищает от мошенничества, сохранность денег гарантируется государством в полном объеме, а также может использоваться без доступа к Интернету.

