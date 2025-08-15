Цифровой тенге может остановить хищения в благотворительных фондах в Казахстане, считает эксперт
Опубликовано:
Скандалы вокруг благотворительных фондов вредят тем, кто действительно нуждается в помощи – казахстанцы опасаются им помогать. Но отслеживание денег может стать решением. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Эксперт Азиза Касенова предлагает использовать цифровой тенге для повышения прозрачности благотворительности в Казахстане.
- По мнению эксперта, ужесточение контроля со стороны государства может навредить сфере благотворительности больше, чем помочь.
- "Окрашенный" цифровой тенге, который можно потратить только на определенные цели, поможет контролировать траты благотворительных фондов без излишней бюрократии.
В Казахстане за последний год было отмечено сразу несколько скандальных эпизодов с благотворительными сборами. Например, среди них выделяются:
- дело о фонде Перизат Кайрат;
- сбор супружеской парой 1,3 млрд тенге в соцсетях и их трата на личные цели;
- обвинение в мошенничестве главы фонда “НеМолчиKZ”.
Как сообщает независимый эксперт Азиза Касенова в своей статье на портале EconomyKZ.org, благотворительность все чаще становится не актом милосердия, а способом улучшить свое личное благосостояние.
При этом проблема является международной, ведь подобные примеры отмечаются даже в таких развитых странах, как Великобритания, Канада, США и Германия – миллионы долларов и евро могут уйти мимо тех, кому обещана помощь.
Но в Казахстане есть возможность сделать эту сферу прозрачной.
Какие меры не помогут
Как отмечает эксперт, при наступлении подобных скандалов обычно население и власти начинают требовать прозрачности, ответственности и общественного контроля в благотворительности.
В результате государство может ужесточить законодательство, ввести реестр и контроль, повысить сложность ведения документации. Однако это грозит рисками для тех, кто действительно нуждается в помощи.
"То есть, таким образом государство становится регулятором благотворительности, что приведет к перекосу доброй воли общества помогать другому.
Благотворительность – это сфера, где пересекаются добрая воля общества и публичные интересы, поэтому чрезмерное вмешательство государства может навредить больше, чем помочь. Государство должно охранять прозрачность, а не ограничивать свободу", – отмечает эксперт.
Поэтому решением вопроса без лишней бюрократии может стать цифровой тенге.
"Окрашенный" тенге поможет контролировать траты
Одна из особенностей и отличий цифровой валюты от обычных электронных денег, которые используют казахстанцы при безналичных расчетах, – возможность программирования, чтобы она могла быть потрачена только на определенные цели, товары и услуги.
Именно такой способ "окрашивания" (то есть программирования) цифрового тенге эксперт предлагает использовать в сфере благотворительности в Казахстане.
"Деньги будут собираться на онлайн-площадку (по типу краудфаундинга), а после собранная сумма будет на счетах в цифровом тенге проходить процесс окрашивания. Это делается с помощью смарт-контрактов или встроенных правил в платежной системе.
Например, если помощь собрана на питание, цифровые деньги просто не сработают в ювелирном магазине или при попытке перевести их другому человеку. Такой подход позволяет обеспечить строгий контроль за целевым расходованием и исключить злоупотребления", – считает эксперт.
Напомним, ранее была названа примерная дата официального и полного введения цифрового тенге в Казахстане.
При этом эксперты объясняли, почему новая форма тенге не приведет к тотальному контролю казахстанцев.
Также следует отметить, что цифровой тенге имеет много преимуществ, которые пойдут на пользу казахстанцам. Например, он лучше защищает от мошенничества, сохранность денег гарантируется государством в полном объеме, а также может использоваться без доступа к Интернету.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2274708-cifrovoy-tenge-mozhet-ostanovit-hishcheniya-v-blagotvoritelnyh-fondah-v-kazahstane-schitaet-ekspert/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах