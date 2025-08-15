jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Цифровой тенге может остановить хищения в благотворительных фондах в Казахстане, считает эксперт

      Опубликовано:

      Женщина держит в руках купюры и монеты тенге
      Деньги. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

      Скандалы вокруг благотворительных фондов вредят тем, кто действительно нуждается в помощи – казахстанцы опасаются им помогать. Но отслеживание денег может стать решением. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Эксперт Азиза Касенова предлагает использовать цифровой тенге для повышения прозрачности благотворительности в Казахстане.
      • По мнению эксперта, ужесточение контроля со стороны государства может навредить сфере благотворительности больше, чем помочь.
      • "Окрашенный" цифровой тенге, который можно потратить только на определенные цели, поможет контролировать траты благотворительных фондов без излишней бюрократии.

      В Казахстане за последний год было отмечено сразу несколько скандальных эпизодов с благотворительными сборами. Например, среди них выделяются:

      Как сообщает независимый эксперт Азиза Касенова в своей статье на портале EconomyKZ.org, благотворительность все чаще становится не актом милосердия, а способом улучшить свое личное благосостояние.

      При этом проблема является международной, ведь подобные примеры отмечаются даже в таких развитых странах, как Великобритания, Канада, США и Германия – миллионы долларов и евро могут уйти мимо тех, кому обещана помощь.

      Но в Казахстане есть возможность сделать эту сферу прозрачной.

      Какие меры не помогут

      Как отмечает эксперт, при наступлении подобных скандалов обычно население и власти начинают требовать прозрачности, ответственности и общественного контроля в благотворительности.

      В результате государство может ужесточить законодательство, ввести реестр и контроль, повысить сложность ведения документации. Однако это грозит рисками для тех, кто действительно нуждается в помощи.

      Женщина опустошает копилку
      Копилка. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

      "То есть, таким образом государство становится регулятором благотворительности, что приведет к перекосу доброй воли общества помогать другому.

      Благотворительность – это сфера, где пересекаются добрая воля общества и публичные интересы, поэтому чрезмерное вмешательство государства может навредить больше, чем помочь. Государство должно охранять прозрачность, а не ограничивать свободу", – отмечает эксперт.

      Поэтому решением вопроса без лишней бюрократии может стать цифровой тенге.

      "Окрашенный" тенге поможет контролировать траты

      Одна из особенностей и отличий цифровой валюты от обычных электронных денег, которые используют казахстанцы при безналичных расчетах, – возможность программирования, чтобы она могла быть потрачена только на определенные цели, товары и услуги.

      Именно такой способ "окрашивания" (то есть программирования) цифрового тенге эксперт предлагает использовать в сфере благотворительности в Казахстане.

      "Деньги будут собираться на онлайн-площадку (по типу краудфаундинга), а после собранная сумма будет на счетах в цифровом тенге проходить процесс окрашивания. Это делается с помощью смарт-контрактов или встроенных правил в платежной системе.

      Например, если помощь собрана на питание, цифровые деньги просто не сработают в ювелирном магазине или при попытке перевести их другому человеку. Такой подход позволяет обеспечить строгий контроль за целевым расходованием и исключить злоупотребления", – считает эксперт.

      Напомним, ранее была названа примерная дата официального и полного введения цифрового тенге в Казахстане.

      При этом эксперты объясняли, почему новая форма тенге не приведет к тотальному контролю казахстанцев.

      Также следует отметить, что цифровой тенге имеет много преимуществ, которые пойдут на пользу казахстанцам. Например, он лучше защищает от мошенничества, сохранность денег гарантируется государством в полном объеме, а также может использоваться без доступа к Интернету.

