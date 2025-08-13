Казахстан в тройке лидеров: сколько бешбармака можно приготовить на одну зарплату в странах СНГ
Аналитики составили "рейтинг бешбармака", в котором Казахстан оказался в тройке лидеров по доступности национального блюда – зарплаты хватит сразу на 36 больших порций. Подробности читайте на NUR.KZ.
По последним данным, годовая инфляция в Казахстане достигла 11,8%. В июле продовольственные товары успели подорожать на 0,7% за месяц.
Все это негативно влияет на покупательную способность граждан, ведь, если зарплата не меняется, то с каждым месяцем на нее можно купить все меньший набор продуктов.
На этом фоне аналитики из EconomyKZ решили составить "рейтинг бешбармака", в котором оценили покупательную способность средних зарплат граждан Содружества независимых государств (СНГ) на основе стоимости популярного казахского национального блюда – бешбармака.
За основу взяли порцию на шесть персон, а ее стоимость оценивали по средним ценам на необходимое количество говядины, муки, яиц, картофеля, моркови, капусты, лука и подсолнечного масла.
Отметим, что, согласно подсчетам, для приготовления бешбармака на 6 человек только говядина казахстанцам в среднем выйдет в 9 090 тенге, а в целом блюдо обойдется уже в 9 677 тенге.
Если сопоставить стоимость приготовления такого количества бешбармака и среднюю зарплату в стране, то окажется, что ее хватит на 36 блюд. Это один из лучших показателей в СНГ – третье место в рейтинге.
Выше покупательная способность на основе бешбармака только в Беларуси (41 блюдо по 7 896 тенге за каждое) и России (37 блюд по 12 343 тенге).
Остальной рейтинг строится следующим образом:
- Армения – 17 блюд (16 142 тенге);
- Азербайджан – 17 блюд (14 687 тенге);
- Узбекистан – 17 блюд (10 762 тенге);
- Кыргызстан – 9 блюд (12 638 тенге);
- Таджикистан – 6 блюд (14 304 тенге).
|Количество бешбармака,
которое можно приготовить на одну зарплату
|Страна
|Стоимость
блюда
|Количество
блюд
|Беларусь
|₸7 896
|41
|Россия
|₸12 343
|37
|Казахстан
|₸9 677
|36
|Армения
|₸16 142
|17
|Азербайджан
|₸14 687
|17
|Узбекистан
|₸10 762
|17
|Кыргызстан
|₸12 638
|9
|Таджикистан
|₸14 304
|6
|По данным EconomyKZ
Таким образом, как подытожили аналитики, Беларусь и Россия уверенно лидируют по количеству доступных порций бешбармака. Показывает высокую доступность блюда и Казахстан.
А вот в остальных странах бешбармак уже не повседневное угощение для гостей, а особое блюдо, которое выйдет хозяевам "в копеечку".
Ранее аналитики подсчитали, насколько дороже стало готовить еду в Казахстане.
А недавно эксперты сравнили зарплаты и расходы казахстанцев и жителей других стран.
Также мы оценили покупательную способность зарплат на основе стоимости говядины. О том, сколько мяса можно было купить на один средний оклад, читайте здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2274654-kazahstan-v-troyke-liderov-skolko-beshbarmaka-mozhno-prigotovit-na-odnu-zarplatu-v-stranah-sng/
