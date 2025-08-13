Казахстан в тройке лидеров: сколько бешбармака можно приготовить на одну зарплату в странах СНГ

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Казахстан в тройке лидеров: сколько бешбармака можно приготовить на одну зарплату в странах СНГ

      Опубликовано:

      Стол с угощением
      Стол с угощением. Бешбармак: Maxim Sparish / Getty Images

      Аналитики составили "рейтинг бешбармака", в котором Казахстан оказался в тройке лидеров по доступности национального блюда – зарплаты хватит сразу на 36 больших порций. Подробности читайте на NUR.KZ.

      По последним данным, годовая инфляция в Казахстане достигла 11,8%. В июле продовольственные товары успели подорожать на 0,7% за месяц.

      Все это негативно влияет на покупательную способность граждан, ведь, если зарплата не меняется, то с каждым месяцем на нее можно купить все меньший набор продуктов.

      На этом фоне аналитики из EconomyKZ решили составить "рейтинг бешбармака", в котором оценили покупательную способность средних зарплат граждан Содружества независимых государств (СНГ) на основе стоимости популярного казахского национального блюда – бешбармака.

      За основу взяли порцию на шесть персон, а ее стоимость оценивали по средним ценам на необходимое количество говядины, муки, яиц, картофеля, моркови, капусты, лука и подсолнечного масла.

      Отметим, что, согласно подсчетам, для приготовления бешбармака на 6 человек только говядина казахстанцам в среднем выйдет в 9 090 тенге, а в целом блюдо обойдется уже в 9 677 тенге.

      Если сопоставить стоимость приготовления такого количества бешбармака и среднюю зарплату в стране, то окажется, что ее хватит на 36 блюд. Это один из лучших показателей в СНГ – третье место в рейтинге.

      Выше покупательная способность на основе бешбармака только в Беларуси (41 блюдо по 7 896 тенге за каждое) и России (37 блюд по 12 343 тенге).

      Остальной рейтинг строится следующим образом:

      • Армения – 17 блюд (16 142 тенге);
      • Азербайджан – 17 блюд (14 687 тенге);
      • Узбекистан – 17 блюд (10 762 тенге);
      • Кыргызстан – 9 блюд (12 638 тенге);
      • Таджикистан – 6 блюд (14 304 тенге).
      Количество бешбармака,
      которое можно приготовить на одну зарплату
      Страна Стоимость
      блюда      		 Количество
      блюд
      Беларусь ₸7 896 41
      Россия ₸12 343 37
      Казахстан ₸9 677 36
      Армения ₸16 142 17
      Азербайджан ₸14 687 17
      Узбекистан ₸10 762 17
      Кыргызстан ₸12 638 9
      Таджикистан ₸14 304 6
      По данным EconomyKZ

      Таким образом, как подытожили аналитики, Беларусь и Россия уверенно лидируют по количеству доступных порций бешбармака. Показывает высокую доступность блюда и Казахстан.

      А вот в остальных странах бешбармак уже не повседневное угощение для гостей, а особое блюдо, которое выйдет хозяевам "в копеечку".

      Ранее аналитики подсчитали, насколько дороже стало готовить еду в Казахстане.

      А недавно эксперты сравнили зарплаты и расходы казахстанцев и жителей других стран.

      Также мы оценили покупательную способность зарплат на основе стоимости говядины. О том, сколько мяса можно было купить на один средний оклад, читайте здесь.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.