Казахстан в тройке лидеров: сколько бешбармака можно приготовить на одну зарплату в странах СНГ

Аналитики составили "рейтинг бешбармака", в котором Казахстан оказался в тройке лидеров по доступности национального блюда – зарплаты хватит сразу на 36 больших порций. Подробности читайте на NUR.KZ.

По последним данным, годовая инфляция в Казахстане достигла 11,8%. В июле продовольственные товары успели подорожать на 0,7% за месяц.

Все это негативно влияет на покупательную способность граждан, ведь, если зарплата не меняется, то с каждым месяцем на нее можно купить все меньший набор продуктов.

На этом фоне аналитики из EconomyKZ решили составить "рейтинг бешбармака", в котором оценили покупательную способность средних зарплат граждан Содружества независимых государств (СНГ) на основе стоимости популярного казахского национального блюда – бешбармака.

За основу взяли порцию на шесть персон, а ее стоимость оценивали по средним ценам на необходимое количество говядины, муки, яиц, картофеля, моркови, капусты, лука и подсолнечного масла.

Отметим, что, согласно подсчетам, для приготовления бешбармака на 6 человек только говядина казахстанцам в среднем выйдет в 9 090 тенге, а в целом блюдо обойдется уже в 9 677 тенге.

Если сопоставить стоимость приготовления такого количества бешбармака и среднюю зарплату в стране, то окажется, что ее хватит на 36 блюд. Это один из лучших показателей в СНГ – третье место в рейтинге.

Выше покупательная способность на основе бешбармака только в Беларуси (41 блюдо по 7 896 тенге за каждое) и России (37 блюд по 12 343 тенге).

Остальной рейтинг строится следующим образом:

Армения – 17 блюд ( 16 142 тенге );

); Азербайджан – 17 блюд ( 14 687 тенге );

); Узбекистан – 17 блюд ( 10 762 тенге );

); Кыргызстан – 9 блюд ( 12 638 тенге );

); Таджикистан – 6 блюд (14 304 тенге).

Таким образом, как подытожили аналитики, Беларусь и Россия уверенно лидируют по количеству доступных порций бешбармака. Показывает высокую доступность блюда и Казахстан.

А вот в остальных странах бешбармак уже не повседневное угощение для гостей, а особое блюдо, которое выйдет хозяевам "в копеечку".

Ранее аналитики подсчитали, насколько дороже стало готовить еду в Казахстане.

А недавно эксперты сравнили зарплаты и расходы казахстанцев и жителей других стран.

Также мы оценили покупательную способность зарплат на основе стоимости говядины. О том, сколько мяса можно было купить на один средний оклад, читайте здесь.

