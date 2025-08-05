Вырастут ли цены в Казахстане из-за пошлин Трампа, рассказал эксперт

Вопрос введения пошлин США в отношении Казахстана мог вызвать опасения у казахстанцев. Однако эксперт сообщает, что удара по экономике не будет, но это тревожный сигнал. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Введение пошлин США в отношении Казахстана не окажет значительного влияния на экономику страны и цены для потребителей, так как затрагивает лишь 4,8% казахстанского экспорта в США.

По словам эксперта Руслана Султанова, косвенное влияние возможно для предприятий, ориентированных на экспорт нишевых товаров в США, что может привести к сокращению выручки и замедлению роста зарплат в этих секторах.

Эксперт отмечает, что пошлины США являются "тревожным сигналом" и указывают на необходимость управления внешнеторговыми рисками через синхронизацию данных, защиту цепочек поставок и поиск новых рынков.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах против Казахстана и ряда стран: в отношении отечественных экспортеров они достигают 25%.

В Министерстве торговли и интеграции объяснили, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.

Однако еще в июле эксперт отмечал, что официальная статистика не учитывает товары, которые поступают в США не напрямую, а через третьи страны. Поэтому пошлины Трампа могут оказаться более серьезными для Казахстана.

О том, как в действительности данные меры повлияют на жизнь рядовых казахстанцев и изменятся ли цены внутри страны, редакция NUR.KZ узнала у Руслана Султанова, эксперта и автора Telegram-канала Tengenomika.

Отразятся ли пошлины на расходах граждан

Согласно мнению Руслана Султанова, прямого влияния пошлин на внутренние цены в Казахстане не ожидается, так как они вводятся для товаров, которые вывозят из страны, а не поставляются на отечественный рынок.

Однако косвенное влияние остается возможным, если пострадают предприятия, ориентированные на экспорт этих нишевых товаров:

при снижении спроса на их продукцию в США может сократиться выручка, замедлиться рост зарплат и инвестиций в этих секторах или на конкретных предприятиях;

в случае избыточного предложения на внутреннем рынке (если часть экспорта не состоится), цены могут даже снизиться, особенно на металлы и химическое сырье.

Монеты. Иллюстративное фото: somboon kaeoboonsong/Getty Images

"Например, параксилол (сырьевая химическая продукция) экспортируется в США на сумму 34 млн долларов. С введением пошлины в 25% американским покупателям становится менее выгодно закупать казахстанский товар.

В итоге объем экспорта сокращается, и товар остается в Казахстане или ищет другие рынки. Если новые рынки не найдены, возникает избыточное предложение, и цена падает. А снижение цен приводит к уменьшению доходов производителей, из-за чего возможны сокращения расходов, персонала или инвестпрограмм.

При этом на конечную розничную цену товаров в Казахстане влияние минимально или нулевое, так как параксилол не потребляется в быту. Мы должны понимать, что поставляем не потребительские товары в США, а сырьевые или то, что используется в производстве", – сообщает эксперт.

Пострадает ли экономика страны

Как отмечает эксперт, в целом повышенные пошлины США до 25% в отношении импорта из Казахстана не нанесут значительного прямого ущерба экономике страны, так как 85% экспорта не затронуты мерами.

Но определенные риски сохраняются.

"Некритичный – не значит безопасный. Пошлины затрагивают товары на сумму от 100 млн долларов (по казахстанской статистике) до 300 млн долларов (по американской), включая такие категории как параксилол, свинец, триоксид хрома, рыба, драгоценные металлы в слитках.

В масштабах страны или макромасштабах это не критично. Но для самих отраслей и отдельных компаний это может быть ощутимо", – сообщает эксперт.

Графики снижения и роста. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

То есть воздействие пошлин на жизнь рядовых казахстанцев может оказаться минимальным, так как главные статьи казахстанского экспорта не подпадают под пошлины, а объем затронутого экспорта мал по отношению ко всему внешнеторговому обороту страны.

Также пострадавшие товары имеют узкую специализацию и, как правило, не связаны с массовым внутренним потреблением. А так как Казахстан не является ключевым торговым партнером для США, риски ограничены и масштаб последствий локализован.

Кроме того, эксперт отмечает, что у Казахстана остаются альтернативные рынки сбыта, и страна постепенно развивает экспортную диверсификацию. Но это будет конечно сложно для тех, у кого американский рынок был основным потребителем.

"Главная угроза заключается в усилении геоэкономических рисков, ведь США ясно дали понять, что любые попытки обхода пошлин через третьи страны будут "караться". Это означает рост неопределенности, повышение издержек на логистику, соблюдение норм происхождения и необходимость точной координации с торговыми партнерами.

Пошлины США – это не удар по экономике в целом, а тревожный сигнал. Внешнеторговые риски нужно не только фиксировать, но и системно управлять ими через синхронизацию данных, защиту цепочек поставок и поиск новых рынков.

Нам нужно всегда держать руку на пульсе", – отмечает Руслан Султанов.

Ранее эксперт рассказал, как введение пошлин для экспортных товаров из Казахстана может повлиять на курс доллара.

Также другой специалист выразил мнение, что пошлины, которые Дональд Трамп ввел для разных стран, могут принести Казахстану больше пользы, чем вреда.

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