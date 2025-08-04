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      На сколько подорожали вторичные квартиры в Казахстане

      Опубликовано:

      Многоквартирные дома построены в Алматы
      Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В июле квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали на 0,9% за месяц и на 7% за год. Средняя стоимость выросла до 397 221 тенге за "квадрат". С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

      В Казахстане ведется статистика цен на новое жилье, перепродажу на вторичном рынке, а также съемную жилую недвижимость. Официальные данные за июль будут опубликованы Бюро национальной статистики чуть позже.

      А пока аналитики портала "Крыша", согласно данным в опубликованных на нем объявлений, посчитали рост цен на продающееся жилье. Как они утверждают, в июле по сравнению с июнем 2025 года квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали на 0,9%.

      Динамика средней цены при этом во всех городах разная. Так, ее наибольший рост наблюдается в Атырау – на 1,4%, Уральске – на 1,2%, Караганде – на 1,1%, а также Астане, Актобе и Кызылорде – по 1%.

      При этом вторичное жилье за месяц подешевело в Актау – на 3,6%, Павлодаре – на 1,3% и Алматы – на 1,2%.

      По сравнению с июнем средняя цена в РК выросла с 393 415 до 397 221 тенге за квадрат.

      Средние цены на вторичное жилье в Казахстане
      (тенге за квадратный метр)
      Город июль рост за месяц рост с января
      Алматы 758 296 -1,2% 1,8%
      Астана 533 842 1,0% 4,1%
      Актау 390 644 -3,6% 3,7%
      Шымкент 450 972 0,7% 4,3%
      Караганда 389 868 1,1% 4,7%
      Уральск 344 414 1,2% 5,0%
      Усть-Каменогорск 398 100 -0,8% 4,1%
      Петропавловск 393 958 -0,2% 2,5%
      Павлодар 384 548 -1,3% 3,9%
      Тараз 304 550 0,3% 1,3%
      Актобе 311 706 1,0% 3,0%
      Костанай 405 924 0% 7,6%
      Семей 371 970 -0,6% 3,3%
      Кокшетау 317 624 1,2% 0,6%
      Атырау 421 566 1,4% 5,2%
      Кызылорда 252 926 1,0% 3,6%
      Талдыкорган 321 842 -0,3% 3,6%
      Туркестан 325 260 0% 0,7%
      Средние цены предложения по данным портала "Крыша"

      С начала года рост цен в среднем составил 3,6 %. Максимальное повышение – в Костанае (7,6%), Атырау (5,2%) и Уральске (до 5%).

      Наименьший рост – в Туркестане и Кокшетау. А снижения средней стоимости жилья на вторичном рынке нет нигде.

      За год, то есть с июля 2024 года, средняя цена выросла на 7 %. Астана – лидер (12%). В Шымкенте, Уральске и Усть-Каменогорске рост цен на вторичное жилье составил 9%. А в Алматы – 6,2 %.

      Минимальный рост – в Туркестане (4%). Отрицательной динамики также нет.

      Напомним, что с 1 января 2026 года казахстанцы, которые владеют жильем менее двух лет, должны будут платить налог от прироста стоимости. Его размер может составить 15%, если прибыль от продажи будет больше 8 500 месячных расчетных показателей.

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