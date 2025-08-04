На сколько подорожали вторичные квартиры в Казахстане

В июле квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали на 0,9% за месяц и на 7% за год. Средняя стоимость выросла до 397 221 тенге за "квадрат". С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

В Казахстане ведется статистика цен на новое жилье, перепродажу на вторичном рынке, а также съемную жилую недвижимость. Официальные данные за июль будут опубликованы Бюро национальной статистики чуть позже.

А пока аналитики портала "Крыша", согласно данным в опубликованных на нем объявлений, посчитали рост цен на продающееся жилье. Как они утверждают, в июле по сравнению с июнем 2025 года квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали на 0,9%.

Динамика средней цены при этом во всех городах разная. Так, ее наибольший рост наблюдается в Атырау – на 1,4%, Уральске – на 1,2%, Караганде – на 1,1%, а также Астане, Актобе и Кызылорде – по 1%.

При этом вторичное жилье за месяц подешевело в Актау – на 3,6%, Павлодаре – на 1,3% и Алматы – на 1,2%.

По сравнению с июнем средняя цена в РК выросла с 393 415 до 397 221 тенге за квадрат.

Средние цены на вторичное жилье в Казахстане

(тенге за квадратный метр) Город июль рост за месяц рост с января Алматы 758 296 -1,2% 1,8% Астана 533 842 1,0% 4,1% Актау 390 644 -3,6% 3,7% Шымкент 450 972 0,7% 4,3% Караганда 389 868 1,1% 4,7% Уральск 344 414 1,2% 5,0% Усть-Каменогорск 398 100 -0,8% 4,1% Петропавловск 393 958 -0,2% 2,5% Павлодар 384 548 -1,3% 3,9% Тараз 304 550 0,3% 1,3% Актобе 311 706 1,0% 3,0% Костанай 405 924 0% 7,6% Семей 371 970 -0,6% 3,3% Кокшетау 317 624 1,2% 0,6% Атырау 421 566 1,4% 5,2% Кызылорда 252 926 1,0% 3,6% Талдыкорган 321 842 -0,3% 3,6% Туркестан 325 260 0% 0,7% Средние цены предложения по данным портала "Крыша"

С начала года рост цен в среднем составил 3,6 %. Максимальное повышение – в Костанае (7,6%), Атырау (5,2%) и Уральске (до 5%).

Наименьший рост – в Туркестане и Кокшетау. А снижения средней стоимости жилья на вторичном рынке нет нигде.

За год, то есть с июля 2024 года, средняя цена выросла на 7 %. Астана – лидер (12%). В Шымкенте, Уральске и Усть-Каменогорске рост цен на вторичное жилье составил 9%. А в Алматы – 6,2 %.

Минимальный рост – в Туркестане (4%). Отрицательной динамики также нет.

Напомним, что с 1 января 2026 года казахстанцы, которые владеют жильем менее двух лет, должны будут платить налог от прироста стоимости. Его размер может составить 15%, если прибыль от продажи будет больше 8 500 месячных расчетных показателей.

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