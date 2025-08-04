На сколько подорожали вторичные квартиры в Казахстане
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В июле квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали на 0,9% за месяц и на 7% за год. Средняя стоимость выросла до 397 221 тенге за "квадрат". С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.
В Казахстане ведется статистика цен на новое жилье, перепродажу на вторичном рынке, а также съемную жилую недвижимость. Официальные данные за июль будут опубликованы Бюро национальной статистики чуть позже.
А пока аналитики портала "Крыша", согласно данным в опубликованных на нем объявлений, посчитали рост цен на продающееся жилье. Как они утверждают, в июле по сравнению с июнем 2025 года квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали на 0,9%.
Динамика средней цены при этом во всех городах разная. Так, ее наибольший рост наблюдается в Атырау – на 1,4%, Уральске – на 1,2%, Караганде – на 1,1%, а также Астане, Актобе и Кызылорде – по 1%.
При этом вторичное жилье за месяц подешевело в Актау – на 3,6%, Павлодаре – на 1,3% и Алматы – на 1,2%.
По сравнению с июнем средняя цена в РК выросла с 393 415 до 397 221 тенге за квадрат.
|Средние цены на вторичное жилье в Казахстане
(тенге за квадратный метр)
|Город
|июль
|рост за месяц
|рост с января
|Алматы
|758 296
|-1,2%
|1,8%
|Астана
|533 842
|1,0%
|4,1%
|Актау
|390 644
|-3,6%
|3,7%
|Шымкент
|450 972
|0,7%
|4,3%
|Караганда
|389 868
|1,1%
|4,7%
|Уральск
|344 414
|1,2%
|5,0%
|Усть-Каменогорск
|398 100
|-0,8%
|4,1%
|Петропавловск
|393 958
|-0,2%
|2,5%
|Павлодар
|384 548
|-1,3%
|3,9%
|Тараз
|304 550
|0,3%
|1,3%
|Актобе
|311 706
|1,0%
|3,0%
|Костанай
|405 924
|0%
|7,6%
|Семей
|371 970
|-0,6%
|3,3%
|Кокшетау
|317 624
|1,2%
|0,6%
|Атырау
|421 566
|1,4%
|5,2%
|Кызылорда
|252 926
|1,0%
|3,6%
|Талдыкорган
|321 842
|-0,3%
|3,6%
|Туркестан
|325 260
|0%
|0,7%
|Средние цены предложения по данным портала "Крыша"
С начала года рост цен в среднем составил 3,6 %. Максимальное повышение – в Костанае (7,6%), Атырау (5,2%) и Уральске (до 5%).
Наименьший рост – в Туркестане и Кокшетау. А снижения средней стоимости жилья на вторичном рынке нет нигде.
За год, то есть с июля 2024 года, средняя цена выросла на 7 %. Астана – лидер (12%). В Шымкенте, Уральске и Усть-Каменогорске рост цен на вторичное жилье составил 9%. А в Алматы – 6,2 %.
Минимальный рост – в Туркестане (4%). Отрицательной динамики также нет.
Напомним, что с 1 января 2026 года казахстанцы, которые владеют жильем менее двух лет, должны будут платить налог от прироста стоимости. Его размер может составить 15%, если прибыль от продажи будет больше 8 500 месячных расчетных показателей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2271846-na-skolko-podorozhali-vtorichnye-kvartiry-v-kazahstane/
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