Сколько денег потратят на поддержку спортивных клубов и зарплаты спортсменам в Казахстане

Профессиональный спорт спонсируется за счет бюджетных средств. Предельные суммы выделяемых денег на поддержку клубов по игровым видам спорта и зарплаты были обновлены. Об этом читайте на NUR.KZ.

Профессиональные спортивные клубы по игровым видам спорта получают финансирование из государственного бюджета.

Согласно приказу Министра туризма и спорта от 22 июля 2025 года №143, утверждены лимиты бюджетных средств, выделяемых на их содержание. Это также затронуло зарплаты тренеров и самих спортсменов.

Так, согласно приказу, изменения затронут следующие виды спорта и суммы годового содержания:

футбольные команды – не более 650 000 МРП в год, или до 2,555 млрд тенге на 2025 год (в том числе не более 200 000 МРП, или 786,4 млн тенге за участие команд в турнирах УЕФА), а для детско-юношеской академии лимит составит не более 150 000 МРП ( до 589,8 млн тенге );

на 2025 год (в том числе не более 200 000 МРП, или за участие команд в турнирах УЕФА), а для детско-юношеской академии лимит составит не более 150 000 МРП ( ); хоккейные команды – не более 375 000 МРП, или до 1,47 млрд тенге ;

; другие игровые виды спорта – не более 120 000 МРП, или до 471,8 млн тенге.

Зарплаты за счет бюджета

Максимальная зарплата в месяц для главных тренеров, тренеров-консультантов, тренеров и спортсменов основной команды, согласно новым лимитам, составит не более 500 МРП в месяц – до 1,96 млн тенге в месяц.

Спортсмены молодежных команд смогут получать не более 80 МРП в месяц, что равно 314 560 тенге на текущий год.

Отмечается, что в одном регионе предусматривается содержание одного клуба на один вид спорта, финансируемых из местного бюджета.

Ранее мы рассказывали, какие выплаты пожизненно получают спортсмены и тренеры в Казахстане. Они назначаются чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионам мира по олимпийским видам спорта и их тренерам.

Однако позже олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров заявил, что ему приходится "доказывать" свой стаж в сборной Казахстана, чтобы получить пожизненную выплату от государства.

Также мы рассказывали, сколько платят действующим спортсменам в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.