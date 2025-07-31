Сколько денег потратят на поддержку спортивных клубов и зарплаты спортсменам в Казахстане
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Профессиональный спорт спонсируется за счет бюджетных средств. Предельные суммы выделяемых денег на поддержку клубов по игровым видам спорта и зарплаты были обновлены. Об этом читайте на NUR.KZ.
Профессиональные спортивные клубы по игровым видам спорта получают финансирование из государственного бюджета.
Согласно приказу Министра туризма и спорта от 22 июля 2025 года №143, утверждены лимиты бюджетных средств, выделяемых на их содержание. Это также затронуло зарплаты тренеров и самих спортсменов.
Так, согласно приказу, изменения затронут следующие виды спорта и суммы годового содержания:
- футбольные команды – не более 650 000 МРП в год, или до 2,555 млрд тенге на 2025 год (в том числе не более 200 000 МРП, или 786,4 млн тенге за участие команд в турнирах УЕФА), а для детско-юношеской академии лимит составит не более 150 000 МРП (до 589,8 млн тенге);
- хоккейные команды – не более 375 000 МРП, или до 1,47 млрд тенге;
- другие игровые виды спорта – не более 120 000 МРП, или до 471,8 млн тенге.
Зарплаты за счет бюджета
Максимальная зарплата в месяц для главных тренеров, тренеров-консультантов, тренеров и спортсменов основной команды, согласно новым лимитам, составит не более 500 МРП в месяц – до 1,96 млн тенге в месяц.
Спортсмены молодежных команд смогут получать не более 80 МРП в месяц, что равно 314 560 тенге на текущий год.
Отмечается, что в одном регионе предусматривается содержание одного клуба на один вид спорта, финансируемых из местного бюджета.
Ранее мы рассказывали, какие выплаты пожизненно получают спортсмены и тренеры в Казахстане. Они назначаются чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионам мира по олимпийским видам спорта и их тренерам.
Однако позже олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров заявил, что ему приходится "доказывать" свой стаж в сборной Казахстана, чтобы получить пожизненную выплату от государства.
Также мы рассказывали, сколько платят действующим спортсменам в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2270805-skolko-deneg-potratyat-na-podderzhku-sportivnyh-klubov-i-zarplaty-sportsmenam-v-kazahstane/
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