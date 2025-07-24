В Минэнерго опровергли приостановку экспорта нефти через Россию

В Минэнерго опровергли распространившуюся информацию о том, что отгрузка казахстанской нефти через российские порты приостановлена, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве подчеркнули, что отгрузка казахстанской нефти через морские порты Российской Федерации на сегодняшний день осуществляется в штатном режиме.

"По ситуации в порту Усть-Луга, в связи с введением в действие дополнительных мер по повышению защищенности объекта транспортной инфраструктуры, АО "КазТрансойл" ведет переговоры с ООО "Невская трубопроводная компания", - заявили в Минэнерго.

Стоит отметить, что на днях президент России Владимир Путин своим указом ужесточил порядок захода судов из иностранных портов в российские. Теперь это можно будет сделать с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ, пишет РБК.

Указ вступил в силу со дня его опубликования - с 21 июля 2025 года.

Стоит отметить, недавно в Минэнерго опровергали информацию о том, что на борту взорвавшегося у берегов Ливии танкера была казахстанская нефть. До этого издание Bloomberg сообщало, что судно Vilamoura дважды заходило на российские нефтяные терминалы, чтобы забрать казахстанскую нефть.

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