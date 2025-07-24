В Минэнерго опровергли приостановку экспорта нефти через Россию
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В Минэнерго опровергли распространившуюся информацию о том, что отгрузка казахстанской нефти через российские порты приостановлена, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.
В ведомстве подчеркнули, что отгрузка казахстанской нефти через морские порты Российской Федерации на сегодняшний день осуществляется в штатном режиме.
"По ситуации в порту Усть-Луга, в связи с введением в действие дополнительных мер по повышению защищенности объекта транспортной инфраструктуры, АО "КазТрансойл" ведет переговоры с ООО "Невская трубопроводная компания", - заявили в Минэнерго.
Стоит отметить, что на днях президент России Владимир Путин своим указом ужесточил порядок захода судов из иностранных портов в российские. Теперь это можно будет сделать с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ, пишет РБК.
Указ вступил в силу со дня его опубликования - с 21 июля 2025 года.
Стоит отметить, недавно в Минэнерго опровергали информацию о том, что на борту взорвавшегося у берегов Ливии танкера была казахстанская нефть. До этого издание Bloomberg сообщало, что судно Vilamoura дважды заходило на российские нефтяные терминалы, чтобы забрать казахстанскую нефть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2268528-v-minenergo-oprovergli-priostanovku-eksporta-nefti-cherez-rossiyu/
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