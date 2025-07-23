Иностранные компании платят казахстанцам больше, чем государственные учреждения

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Иностранные компании платят казахстанцам больше, чем государственные учреждения

      Опубликовано:

      Доллар лежит среди купюр тенге
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Зарплаты в государственном секторе Казахстана сильно отстают от рынка. Особенно большая разница с иностранными компаниями, которые платят в среднем в два раза больше. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Аналитики Halyk Finance подготовили анализ казахстанского рынка труда и выяснили, что самые большие зарплаты в стране платят иностранные компании.

      Так, по данным за 2024 год общий рост номинальных зарплат наемных работников в стране составил 11,6% за год. Государственный сектор показал прирост в 11%, а частный – 13%.

      Разница фиксируется не только в росте, но и в размерах окладов. Так, если средняя номинальная зарплата в госсекторе в 2024 году была равна 339 045 тенге, то в частном платили в среднем по 448 648 тенге в месяц.

      Безусловным рекордсменом стали иностранные компании, где средняя зарплата составляла 682 442 тенге.

      Госсектор по размерам окладов отстает от частных компаний на 32%, а от иностранных – сразу на 101%.

      Зарплаты в госсекторе на 32% меньше, чем в частных компаниях и сразу на 101% меньше. чем в иностранных
      Сравнение средних зарплат. Инфографика: Halyk Finance

      Другими словами, в Казахстане работать выгоднее на иностранцев. Однако интересно, что многие граждане все равно выбирают именно госсектор. Люди идут работать в сферы образования, здравоохранения и госуправления.

      Как отмечают аналитики, работники продолжают выбирать государственные учреждения в данных отраслях, в частности, из-за более высокой заработной платы и наличия различных льгот. Благодаря этому доля людей, которая работает в госсекторе, в 2024 году выросла до 51,1%.

      Напомним, что в 1 квартале 2025 года средняя зарплата в Казахстане достигла 423 133 тенге.

      Однако потом аналитики ее пересчитали, взяв в учет малый бизнес, и итоговая сумма стала меньше – 399 237 тенге.

      А о том, кому в Казахстане в среднем платят больше миллиона, мы рассказывали здесь.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.