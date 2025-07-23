Иностранные компании платят казахстанцам больше, чем государственные учреждения

Зарплаты в государственном секторе Казахстана сильно отстают от рынка. Особенно большая разница с иностранными компаниями, которые платят в среднем в два раза больше. Подробности читайте на NUR.KZ.

Аналитики Halyk Finance подготовили анализ казахстанского рынка труда и выяснили, что самые большие зарплаты в стране платят иностранные компании.

Так, по данным за 2024 год общий рост номинальных зарплат наемных работников в стране составил 11,6% за год. Государственный сектор показал прирост в 11%, а частный – 13%.

Разница фиксируется не только в росте, но и в размерах окладов. Так, если средняя номинальная зарплата в госсекторе в 2024 году была равна 339 045 тенге, то в частном платили в среднем по 448 648 тенге в месяц.

Безусловным рекордсменом стали иностранные компании, где средняя зарплата составляла 682 442 тенге.

Госсектор по размерам окладов отстает от частных компаний на 32%, а от иностранных – сразу на 101%.

Сравнение средних зарплат. Инфографика: Halyk Finance

Другими словами, в Казахстане работать выгоднее на иностранцев. Однако интересно, что многие граждане все равно выбирают именно госсектор. Люди идут работать в сферы образования, здравоохранения и госуправления.

Как отмечают аналитики, работники продолжают выбирать государственные учреждения в данных отраслях, в частности, из-за более высокой заработной платы и наличия различных льгот. Благодаря этому доля людей, которая работает в госсекторе, в 2024 году выросла до 51,1%.

Напомним, что в 1 квартале 2025 года средняя зарплата в Казахстане достигла 423 133 тенге.

Однако потом аналитики ее пересчитали, взяв в учет малый бизнес, и итоговая сумма стала меньше – 399 237 тенге.

А о том, кому в Казахстане в среднем платят больше миллиона, мы рассказывали здесь.

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