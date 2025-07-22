Почему Казахстан теряет миллиарды тенге в системе ОСМС, рассказала эксперт

Мошенничество в здравоохранении – это системная проблема, создающая риски для экономики и здоровья граждан. Поэтому важно принимать меры, обеспечивающие прозрачность сферы. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт портала EconomyKZ.org Лина Егель кызы рассказала о проблеме потери миллиардов тенге из-за мошенничества в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане.

В статье описываются основные схемы мошенничества в здравоохранении, включая завышение стоимости услуг, назначение ненужных процедур и фиктивное оказание помощи.

Для решения проблемы предлагается адаптировать тарифную политику, углубить цифровизацию медицинской сферы, развивать культуру ответственности в медицинском сообществе и вовлекать пациентов в обратную связь.

Здравоохранение – это один из крупнейших и самых затратных секторов для любого государства. При этом из-за оборота больших сумм денег в этой сфере всегда возникает соблазн обмана.

Как сообщает Лина Егель кызы, эксперт портала EconomyKZ.org, даже в США, по самым скромным оценкам, ежегодные потери от мошенничества в здравоохранении могут достигать 200 млрд долларов – сумма приближается к годовому бюджету Министерства обороны США или составляет более 1% от ВВП страны.

Для Казахстана эта проблема также является актуальной. Так, в 2024 году аудит выявил нарушения в системе медстрахования на 32 млрд тенге.

В то же время пока что отечественная система здравоохранения не столкнулась с масштабной катастрофической ситуацией. Поэтому важно принять нужные меры для защиты экономики и населения.

Калькулятор, монеты и копилка. Иллюстративное фото: Ivan-balvan/Getty Images

Почему теряются деньги в здравоохранении

Как сообщает Лина Егель кызы, утечка финансов в системе здравоохранения обычно связана со следующими особенностями:

услуги "превращаются" в более дорогие (upcoding) – врач оказывает услугу категории "А", но выставляет счет как за более сложную и дорогую категорию "В" (то есть прием оформляется как "экстренный" или "консультация специалиста", хотя это был обычный визит);

– врач оказывает услугу категории "А", но выставляет счет как за более сложную и дорогую категорию "В" (то есть прием оформляется как "экстренный" или "консультация специалиста", хотя это был обычный визит); назначаются ненужные анализы и госпитализации – врач предоставляет услугу, которая на самом деле не нужна пациенту;

– врач предоставляет услугу, которая на самом деле не нужна пациенту; оказывается недобросовестная помощь – предоставляют минимальный уход, но формально документируют полное обслуживание, что напрямую влияет на здоровье пациента;

– предоставляют минимальный уход, но формально документируют полное обслуживание, что напрямую влияет на здоровье пациента; медики получают откаты за направления – это создает стимулы к ненужному лечению, перегрузке системы и отвлечению ресурсов от тех, кому помощь действительно необходима;

– это создает стимулы к ненужному лечению, перегрузке системы и отвлечению ресурсов от тех, кому помощь действительно необходима; уход "на дому" может существовать только на бумаге – фиктивные визиты, подставные пациенты или вовсе завышение оказанных услуг.

"Мошенничество в здравоохранении возникает там, где появляются одновременные условия: экономическая выгода и низкий риск наказания. Если возможность обмана приносит стабильную прибыль, а вероятность быть пойманным близка к нулю – это создает идеальную почву для злоупотреблений", – отмечает эксперт.

Так, даже в случае выявления нарушителей средний возврат средств в США достигает менее 5 млрд долларов в год, что составляет менее 2,5% от ущерба.

Ситуация в Казахстане

В Казахстане система обязательного медицинского страхования пока только активно развивается, субсидируется лечение миллионов граждан. Поэтому, согласно мнению эксперта, чужой опыт может стать критически важными для избегания будущих рисков.

Кубики с медицинскими символами. Иллюстративное фото: Freepik.com

При этом отмечается, что в отечественной системе здравоохранения уже возникают тревожные сигналы:

непрозрачный домашний уход – услуги патронажа, сиделок, сестринского ухода на дому являются одними из самых непрозрачных категорий, что создает благоприятную почву для фиктивных визитов, завышения объемов и отчетности "на бумаге";

– услуги патронажа, сиделок, сестринского ухода на дому являются одними из самых непрозрачных категорий, что создает благоприятную почву для фиктивных визитов, завышения объемов и отчетности "на бумаге"; паллиатив вне показаний – в систему попадают пациенты, которым помощь еще не требуется или которые получают ее дольше положенного срока;

– в систему попадают пациенты, которым помощь еще не требуется или которые получают ее дольше положенного срока; злоупотребления в клинико-диагностических группах (КДГ) – когда диагноз формулируется таким образом, чтобы пациент попал в более высокооплачиваемую группу;

– когда диагноз формулируется таким образом, чтобы пациент попал в более высокооплачиваемую группу; аффилированная диагностика – назначаются анализы, которые не всегда необходимы, но хорошо оплачиваются системой. И проводятся они в учреждениях, связанных с самим врачом;

– назначаются анализы, которые не всегда необходимы, но хорошо оплачиваются системой. И проводятся они в учреждениях, связанных с самим врачом; "наращивание биллинга" в частных клиниках – риск перетекания бизнес-моделей с упором на объем, а не на качество.

Чтобы снизить угрозы для пациентов и финансовые потери для экономики, предлагается принимать меры в виде адаптации тарифной политики, глубокой цифровизации медицинской сферы, развития культуры ответственности и этики в медицинском сообществе, а также вовлечения пациентов и общества в обратную связь.

"Для Казахстана этот момент особенно важен. Система ОСМС все еще формируется, и у государства есть шанс встроить антимошеннические механизмы с самого начала, а не бороться с последствиями, как это происходит в США", – считает эксперт.

Напомним, что ранее депутат указал на беспредел медорганизаций – хищения денег в сфере медуслуг считаются лишь "дефектами" и не направляются в правоохранительные органы, помогая медорганизациям избегать уголовной ответственности.

Также мы рассказывали, как казахстанцы могут проверить, приписаны ли им фальшивые медуслуги.

Есть и инструкции на случаи, если врачи требуют деньги или отказывают в медуслугах.

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