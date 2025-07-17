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    Финансы

      Financial Times: Казахстан получил больше всего инвестиций среди стран-участниц "Один пояс, один путь"

      Опубликовано:

      Флаги Казахстана и Китая
      Флаги Казахстана и Китая. Иллюстративное фото: akorda.kz

      Казахстан стал лидером по инвестициям среди всех стран-участниц инициативы "Один пояс, один путь" - в него вложили 23 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на газету Financial Times.

      Издание ссылается на исследование австралийского Griffith University и китайского Green Finance & Development Center.

      Согласно этому исследованию, стоимость новых инвестиционных и строительных контрактов китайских компаний в странах, входящих в глобальную инициативу Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", в этом году достигла рекордной отметки.

      "Расширение зарубежных рынков и возросшее взаимодействие Китая со странами в рамках этой инициативы резко контрастируют с подходом США, где президент Дональд Трамп вводит обременительные пошлины для торговых партнеров по всему миру", - отмечают авторы исследования.

      По данным исследования, общая сумма контрактов и инвестиций Китая в страны-члены "Один пояс, один путь" составила 124 млрд долларов США. Всего за первые полгода 2025-го было заключено 176 сделок, что превышает общую сумму в 122 млрд долларов США за весь 2024 год.

      "2025 год выделяется своим масштабом: несколько мегасделок, каждая из которых превышает 10 миллиардов долларов", - заявляют авторы исследования.

      Больше всего инвестиций в рамках этой инициативы, по данным исследования, получил Казахстан — 23 млрд долларов США. Меньше всего - страны Латинской Америки.

      "Контракты и инвестиции китайских компаний в проекты по ветроэнергетике, солнечной энергетике и переработке отходов в странах-партнерах «Одного пояса, одного пути» достигли рекордной суммы почти в 10 млрд долларов США.

      Кроме того, компании продолжили инвестировать в уголь и вложили рекордные почти 25 млрд долларов США в металлургию и горнодобывающую промышленность", - говорится в материале.

      Как пишет РБК, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Один пояс, один путь» в сентябре 2013 года. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки.

      По данным Международного валютного фонда, китайские активы за рубежом в период с 2018 по 2023 год выросли более чем на 50%, для сравнения, в США рост составил всего 21%.

      На сайте Акорды указано, что участниками инициативы являются больше 150 стран.

      В 2023 году Токаев, выступая на открытии III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", отмечал, что инициатива вносит неоценимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между странами проекта.

      "Не будет преувеличением сказать, что «Один пояс, один путь» дал толчок ренессансу Великого Шелкового пути. Поэтому китайскую инициативу справедливо называют мегапроектом XXI века", – заявил лидер Казахстана.

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