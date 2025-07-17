Financial Times: Казахстан получил больше всего инвестиций среди стран-участниц "Один пояс, один путь"
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Казахстан стал лидером по инвестициям среди всех стран-участниц инициативы "Один пояс, один путь" - в него вложили 23 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на газету Financial Times.
Издание ссылается на исследование австралийского Griffith University и китайского Green Finance & Development Center.
Согласно этому исследованию, стоимость новых инвестиционных и строительных контрактов китайских компаний в странах, входящих в глобальную инициативу Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", в этом году достигла рекордной отметки.
"Расширение зарубежных рынков и возросшее взаимодействие Китая со странами в рамках этой инициативы резко контрастируют с подходом США, где президент Дональд Трамп вводит обременительные пошлины для торговых партнеров по всему миру", - отмечают авторы исследования.
По данным исследования, общая сумма контрактов и инвестиций Китая в страны-члены "Один пояс, один путь" составила 124 млрд долларов США. Всего за первые полгода 2025-го было заключено 176 сделок, что превышает общую сумму в 122 млрд долларов США за весь 2024 год.
"2025 год выделяется своим масштабом: несколько мегасделок, каждая из которых превышает 10 миллиардов долларов", - заявляют авторы исследования.
Больше всего инвестиций в рамках этой инициативы, по данным исследования, получил Казахстан — 23 млрд долларов США. Меньше всего - страны Латинской Америки.
"Контракты и инвестиции китайских компаний в проекты по ветроэнергетике, солнечной энергетике и переработке отходов в странах-партнерах «Одного пояса, одного пути» достигли рекордной суммы почти в 10 млрд долларов США.
Кроме того, компании продолжили инвестировать в уголь и вложили рекордные почти 25 млрд долларов США в металлургию и горнодобывающую промышленность", - говорится в материале.
Как пишет РБК, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Один пояс, один путь» в сентябре 2013 года. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки.
По данным Международного валютного фонда, китайские активы за рубежом в период с 2018 по 2023 год выросли более чем на 50%, для сравнения, в США рост составил всего 21%.
На сайте Акорды указано, что участниками инициативы являются больше 150 стран.
В 2023 году Токаев, выступая на открытии III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", отмечал, что инициатива вносит неоценимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между странами проекта.
"Не будет преувеличением сказать, что «Один пояс, один путь» дал толчок ренессансу Великого Шелкового пути. Поэтому китайскую инициативу справедливо называют мегапроектом XXI века", – заявил лидер Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2266029-financial-times-kazahstan-poluchil-bolshe-vsego-investiciy-sred-stran-uchastnic-odin-poyas-odin-put/
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