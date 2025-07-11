Более 170 млрд тенге ежегодно "закапывается" в Казахстане, сообщает эксперт

Вопрос переработки отходов важен не только с экологической точки зрения, но это также упущенные доходы. А лица, участвующие в сборе мусора, не получают должных условий. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Ежегодно в Казахстане на свалки вывозятся вторичные ресурсы на сумму 172-177 млрд тенге, при этом реальный уровень переработки отходов составляет лишь 10-15%, как сообщает Маржан Жиенбаева, эксперт Института парламентаризма.

Сборщики твердых бытовых отходов в Казахстане сталкиваются с проблемами отсутствия правового статуса, социальных гарантий и налоговых барьеров, что препятствует развитию этой сферы.

Для улучшения ситуации эксперт предлагает снять избыточные налоговые и бюрократические препятствия, поддержать сборщиков льготами и субсидиями, а также признать их равноправными участниками экономической деятельности.

Сборщики твердых бытовых отходов – это лица, которые осуществляют организованный прием и накопление мусора, его предварительную сортировку и транспортировку к местам переработки или удаления.

Они отбирают из общей массы отходов бумагу, картон, пластик, стекло, металл и прочие материалы, которые могут быть переработаны. Чем больший объем отходов собран и направлен на переработку, тем меньше мусора окажется на полигонах и тем меньше первичных природных ресурсов потребуется добывать.

Это важное звено в цепочке процесса переработки отходов. Однако отсутствие должной поддержки сборщиков государством приводит к тому, что ежегодно теряются миллиарды тенге вторичных ресурсов.

Этой проблеме посвящена статья Маржан Жиенбаевой, начальника Центра по аграрным вопросам, экологии и природоохранного законодательства РГП на ПХВ «Институт парламентаризма» УМТО, опубликованная на портале "ЮРИСТ".

"Ежегодно в стране образуется около 5 млн тонн коммунальных отходов, при этом официально заявляемый уровень переработки достигает 25%, однако реальная доля переработки составляет лишь около 10-15%. Остальной мусор отправляется на полигоны, где десятилетиями разлагается и наносит вред окружающей среде.

Фактически, ежегодно на свалки вывозятся вторичные ресурсы на сумму порядка 172-177 млрд тенге, а государство тратит средства на их захоронение – по меткому выражению экспертов, «государство тратит деньги на то, чтобы закопать деньги»", – сообщается в статье.

Деньги и сборщик. Иллюстративное фото: Connect Images/Getty Images

Условия работы сборщиков отходов

Как отмечается в источнике, поддержка и развитие института сборщиков отходов – необходимое условие успешной реализации циркулярной экономики и экологических инициатив.

Однако такие специалисты сталкиваются с определенными трудностями в Казахстане.

"В Казахстане не сформирован четкий правовой статус для индивидуальных сборщиков вторсырья – по сути, многие из них действуют как неформальный сектор, вне рамок официальной экономики.

Государство не предоставляет этим людям социальных гарантий и практически не включает их в официальные программы управления отходами", – сообщает эксперт.

В итоге такие лица не получают защиту своих трудовых прав, лишаются доступа к нормальному финансированию, государственным субсидиям и социальной защите: не имеют медстраховки, пенсионных отчислений и гарантий безопасности труда.

"Более того, сами регуляторные нормы порой создают барьеры вместо стимулов. Яркий пример – налогообложение доходов физических лиц от сдачи вторсырья.

Сегодня, если гражданин сдает собранный мусор (макулатуру, пластик, металлолом и пр.) в пункт приема, с выплачиваемого ему вознаграждения удерживается 10% индивидуального подоходного налога (далее – ИПН). Пункты приема обязаны требовать у сдающего удостоверение личности, снимать копию и оформлять акт приема с указанием выплаченной суммы и удержанного налога", – указывается в источнике.

В результате лица, которые могли бы потенциально вести деятельность в качестве сборщиков ТБО и получать от этого доходы, попросту отказываются от этой деятельности, опасаясь бюрократии и налоговых удержаний.

Также эксперт отмечает, что для сборщиков возникает вопрос о пособиях – малообеспеченные граждане опасаются, что дополнительные доходы от такой деятельности могут привести к потере адресной социальной помощи (АСП).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как улучшить сферу сбора ТБО

Согласно мнению эксперта, чтобы обеспечить большую эффективность переработки вторичного сырья, государству необходимо:

снять избыточные налоговые и бюрократические препятствия;

поддержать сборщиков льготами и субсидиями;

обеспечить исполнение экологического законодательства на местах;

признать сборщиков равноправными участниками экономической деятельности, дав им возможность работать легально, безопасно и с уважением.

"Опираясь на энтузиазм и труд этих людей, можно сравнительно быстро нарастить процент переработки: как свидетельствуют расчеты, реалистично достичь 30-40% переработки при условии правильной мотивации населения и бизнеса", – сообщает Маржан Жиенбаева.

При этом она отмечает, что это также позволит сократить уровень бедности, вывести из тени деятельность сборщиков, а также пополнить бюджет дополнительными налоговыми поступлениями.

Напомним, что за неправильный вывоз строительного мусора и мебели, а также их оставление в неположенных местах грозят штрафы.

При этом с 15 сентября 2025 года увеличится сумма наказания за создание стихийных свалок.

А ранее мы рассказывали, как правильно сортировать мусор и что нужно об этом знать.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.