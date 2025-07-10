"АИ-92 - на 39 дней": в Минэнерго рассказали о ситуации с бензином в Астане

На данный момент запасов бензина и дизельного топлива в Астане достаточно на 39 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство энергетики РК.

В Минэнерго рассказали об отчетной встрече вице-министра Бакытжана Ильяса с населением. Во время встречи он рассказал о запасах бензина и топлива в городе.

"Запасы ГСМ в городе достаточны, бензина АИ-92 - на 39 дней, дизельного топлива - также на 39 дней. Министерство совместно с акиматом и антимонопольными органами проводит постоянный мониторинг цен и логистики. Также действует запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка", - сообщили в Минэнерго.

Сообщается, что розничная цена на сжиженный газ в Астане установлена на уровне 102 тенге за литр. Также вице-министр рассказал о темпах газификации столицы.

"На начало 2025 года уровень газификации достиг 14,1%, или 216 тысяч жителей. В ближайшие годы планируется охват новых жилых массивов, таких как Кирпичный, Өндіріс, Казгородок и Garden Village", - сказано в сообщении.

К слову, по последним данным Бюро национальной статистики, в Астане сейчас проживают более 1,5 млн человек.

Напомним, отмена госрегулирования цен на бензин была осуществлена в феврале 2025 года. За последние месяцы в мегаполисах отмечалось уже три волны роста цен на бензин марки АИ-92 в популярных сетях АЗС.

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Ранее президент страны Касым-Жомар Токаев заявил, что газификация Астаны, на которую выделены большие средства, идет "со скрипом". Еще в 2023 году Токаев, говоря о газификации Астаны, отмечал, что сроки постоянно переносятся. Тогда президент давал правительству и акимату поручения завершить работу к установленному сроку.

В октябре прошлого года главу Минэкологии спросили, какие меры предпринимаются для уменьшения смога в Астане, а он предложил потерпеть до конца газификации города.