Почему кредиты остаются дорогими в Казахстане, объяснил аналитик

Стоимость займов зависит от базовой ставки Нацбанка, которая равна 16,5%. Ее не снижают из-за высокой инфляции и других факторов, но кредиты остаются популярными. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Национальный банк РК сохраняет базовую ставку на уровне 16,5% из-за высокой инфляции, которая в мае достигла 11,3% в годовом выражении.

Основными факторами роста цен стали услуги, особенно регулируемые и коммунальные, а также стабильный потребительский спрос и высокие инфляционные ожидания населения.

По словам аналитика Руслана Султанова, Нацбанк удерживает высокую ставку как страховку от возвращения инфляции "с удвоенной силой", придерживаясь политики "лучше пожестче сейчас, чем потом и слишком поздно".

Национальный банк РК на последнем заседании оставил базовую ставку без изменений – она равна 16,5% с коридором ±1 процентный пункт (п.п.).

То есть рыночные процентные ставки по кредитам сохраняются высокими, но и депозиты также остаются выгодными – они имеют высокий процент вознаграждения.

Как объясняет Руслан Султанов, аналитик и автор Telegram-канала Tengenomika, такой уровень базовой ставки указывает на то, что "слишком многое происходит" в экономике, особенно с инфляцией.

Цены продолжают расти, а причина – внутренняя

Как сообщает аналитик, инфляция в Казахстане выше, чем кажется на первый взгляд. Так, ее годовое значение в мае достигло 11,3%, а сезонно очищенное (без учета предсказуемых сезонных колебаний цен) составила 10,1%.

"Радует, что базовая инфляция ниже и растет помедленнее.

В целом уровень текущей годовой инфляции продолжает настораживать, но прогнозы Нацбанка дают надежду на последующее ее снижение – главное не допустить ухудшения инфляционных ожиданий", – отмечает Руслан Султанов.

Ложка с монетами. Иллюстративное фото: pixabay.com

Также он указывает, что рост цен идет изнутри, а основным драйвером этого процесса стали услуги, особенно регулируемые:

цены на услуги: выросли на 16,0% в годовом выражении;

коммунальные услуги – подорожали в результате программы "тариф в обмен на инвестиции".

Вместе с тем растет стоимость и рыночных услуг (медицина, кафе, салоны), что связано с ростом издержек и инфляционными ожиданиями бизнеса.

Казахстанцы берут кредиты несмотря ни на что

Также среди причин сохранения высокой базовой ставки отмечаются:

стабильный потребительский импульс – то есть казахстанцы тратят больше денег, чем копят, на что указывает рост таких показателей, как внутренний валовый продукт (+5,6% в первом квартале 2025 года), розничная торговля (+6,1%), потребительские кредиты (+11,3% в реальном выражении) и замедление роста сбережений в тенге. А высокий спрос "перегревает" экономику;

– то есть казахстанцы тратят больше денег, чем копят, на что указывает рост таких показателей, как внутренний валовый продукт (+5,6% в первом квартале 2025 года), розничная торговля (+6,1%), потребительские кредиты (+11,3% в реальном выражении) и замедление роста сбережений в тенге. А высокий спрос "перегревает" экономику; инфляционные ожидания не заякорены – ожидание роста цен сохраняется (инфляция воспринимается на уровне 13,5%, а в течение года респонденты ожидают 14,1%, через 5 лет – до 13,7%). А значительная доля населения не может оценить инфляцию вообще, что является сигналом о высокой неопределенности.

Почему Нацбанк сохраняет высокую ставку

Как объясняет аналитик, указанные причины приводят к текущим действиям Нацбанка РК.

"Он удерживает ставку высокой не потому что хочет "душить" экономику, а потому что видит – фундамент инфляции не убран. Ни спрос, ни ожидания, ни фискальные импульсы не ослабли.

Ставка 16,5% – это не знак того, что "все плохо", а признание того, что мы еще не в зоне устойчивости.

Это страховка. И снижать ее рано, чтобы не дать инфляции шанс вернуться с удвоенной силой", – отмечает Руслан Султанов.

Другими словами, Нацбанк придерживается политики "лучше пожестче сейчас, чем потом и слишком поздно".

Напомним, что инфляционные ожидания в Казахстане планируют рассчитывать по новому методу.

Также эксперт объяснил, как искусственное ограничение цен на аренду, товары или услуги может навредить казахстанцам.

В то же время инфляция выросла не во всех регионах страны. Например, в трех областях Казахстана цены даже немного снизились.