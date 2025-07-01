Почему кредиты остаются дорогими в Казахстане, объяснил аналитик

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Почему кредиты остаются дорогими в Казахстане, объяснил аналитик

      Опубликовано:

      Мужчина подписывает кредитный договор
      Договор. Иллюстративное фото: Skarie20/Getty Images

      Стоимость займов зависит от базовой ставки Нацбанка, которая равна 16,5%. Ее не снижают из-за высокой инфляции и других факторов, но кредиты остаются популярными. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Национальный банк РК сохраняет базовую ставку на уровне 16,5% из-за высокой инфляции, которая в мае достигла 11,3% в годовом выражении.
      • Основными факторами роста цен стали услуги, особенно регулируемые и коммунальные, а также стабильный потребительский спрос и высокие инфляционные ожидания населения.
      • По словам аналитика Руслана Султанова, Нацбанк удерживает высокую ставку как страховку от возвращения инфляции "с удвоенной силой", придерживаясь политики "лучше пожестче сейчас, чем потом и слишком поздно".

      Национальный банк РК на последнем заседании оставил базовую ставку без изменений – она равна 16,5% с коридором ±1 процентный пункт (п.п.).

      То есть рыночные процентные ставки по кредитам сохраняются высокими, но и депозиты также остаются выгодными – они имеют высокий процент вознаграждения.

      Как объясняет Руслан Султанов, аналитик и автор Telegram-канала Tengenomika, такой уровень базовой ставки указывает на то, что "слишком многое происходит" в экономике, особенно с инфляцией.

      Цены продолжают расти, а причина – внутренняя

      Как сообщает аналитик, инфляция в Казахстане выше, чем кажется на первый взгляд. Так, ее годовое значение в мае достигло 11,3%, а сезонно очищенное (без учета предсказуемых сезонных колебаний цен) составила 10,1%.

      "Радует, что базовая инфляция ниже и растет помедленнее.

      В целом уровень текущей годовой инфляции продолжает настораживать, но прогнозы Нацбанка дают надежду на последующее ее снижение – главное не допустить ухудшения инфляционных ожиданий", – отмечает Руслан Султанов.

      Равновесие цен и продуктов
      Ложка с монетами. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Также он указывает, что рост цен идет изнутри, а основным драйвером этого процесса стали услуги, особенно регулируемые:

      Вместе с тем растет стоимость и рыночных услуг (медицина, кафе, салоны), что связано с ростом издержек и инфляционными ожиданиями бизнеса.

      Казахстанцы берут кредиты несмотря ни на что

      Также среди причин сохранения высокой базовой ставки отмечаются:

      • стабильный потребительский импульс – то есть казахстанцы тратят больше денег, чем копят, на что указывает рост таких показателей, как внутренний валовый продукт (+5,6% в первом квартале 2025 года), розничная торговля (+6,1%), потребительские кредиты (+11,3% в реальном выражении) и замедление роста сбережений в тенге. А высокий спрос "перегревает" экономику;
      • инфляционные ожидания не заякорены – ожидание роста цен сохраняется (инфляция воспринимается на уровне 13,5%, а в течение года респонденты ожидают 14,1%, через 5 лет – до 13,7%). А значительная доля населения не может оценить инфляцию вообще, что является сигналом о высокой неопределенности.

      Почему Нацбанк сохраняет высокую ставку

      Как объясняет аналитик, указанные причины приводят к текущим действиям Нацбанка РК.

      "Он удерживает ставку высокой не потому что хочет "душить" экономику, а потому что видит – фундамент инфляции не убран. Ни спрос, ни ожидания, ни фискальные импульсы не ослабли.

      Ставка 16,5% – это не знак того, что "все плохо", а признание того, что мы еще не в зоне устойчивости.

      Это страховка. И снижать ее рано, чтобы не дать инфляции шанс вернуться с удвоенной силой", – отмечает Руслан Султанов.

      Другими словами, Нацбанк придерживается политики "лучше пожестче сейчас, чем потом и слишком поздно".

      Напомним, что инфляционные ожидания в Казахстане планируют рассчитывать по новому методу.

      Также эксперт объяснил, как искусственное ограничение цен на аренду, товары или услуги может навредить казахстанцам.

      В то же время инфляция выросла не во всех регионах страны. Например, в трех областях Казахстана цены даже немного снизились.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.