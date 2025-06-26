Открыли и забыли: как неработающие заводы обошлись в миллиарды Казахстану, рассказал эксперт

Открытие новых производств не всегда оборачивается достижением поставленных целей. Так, некоторые объекты закрываются не начав работу, а потраченные средства теряются. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С начала 2000-х в Казахстане запускалось множество производственных проектов, многие из которых не начали серийное производство и оказались убыточными, как сообщает независимый эксперт Ерлан Каримов.

Среди крупных неудачных проектов - Карагандинский авиазавод "КазАвиаСпектр", завод Tecata по сборке компьютеров и производство планшетов "Акку" в Актау, которые получили значительное финансирование, но не смогли начать работу.

Эксперт называет причины провалов, включая недостаточный анализ проектов и слабый контроль, и предлагает меры по предотвращению подобных ситуаций, в том числе внедрение многоступенчатой системы оценки проектов и привлечение частного капитала.

Даже после торжественного открытия производственный объект может оказаться заброшенным, а иногда стройка вовсе не успевает завершиться.

Так, согласно статье независимого эксперта Ерлана Каримова для издания EconomyKZ.org, c начала 2000-х в Казахстане было запущено множество проектов, от сборки самолетов и до производства планшетов.

Но в итоге многие из них так и не начали серийное производство.

Примеры заброшенных проектов

Среди заводов, которые в итоге не стали действующими и оказались убыточными, отмечаются три крупных проекта.

Например, Карагандинский авиазавод “КазАвиаСпектр” получил более 2 млрд тенге финансирования, включая:

750 млн тенге на создание инфраструктуры по программе “Дорожная карта бизнеса – 2020”;

на создание инфраструктуры по программе “Дорожная карта бизнеса – 2020”; 846 млн тенге в качестве займа под 6% от "КазАгро";

в качестве займа под 6% от "КазАгро"; 1,7 млн долларов на покупку технологии производства.

Однако, как сообщает эксперт, в итоге авиазавод так и не начал работать.

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: freepik.com

"Несмотря на заявленную мощность в 36 самолетов в год, завод не выпустил ни одного летательного аппарата. Причинами стали ошибки в технической документации, отсутствие сертификации и разногласия с партнерами", – указывается в источнике.

Другими схожими проектами стали:

завод Tecata по сборке компьютеров (стоимость – 450 млн тенге , с окупаемостью за 4,5 года) – должен был обеспечить выпуск 100 тыс. устройств в год стоимостью не более 350 долларов США за единицу, которыми бы оснащались школы и малообеспеченные семьи. Но стройка была остановлена в 2009 году из-за недостатка финансирования и контроля за качеством работ;

(стоимость – , с окупаемостью за 4,5 года) – должен был обеспечить выпуск стоимостью за единицу, которыми бы оснащались школы и малообеспеченные семьи. Но стройка была остановлена в 2009 году из-за недостатка финансирования и контроля за качеством работ; производство планшетов “Акку” В Актау – завод торжественно открыли в 2011 году, однако проект оказался убыточным, а сумма денежных потерь государства составила около 200 млн тенге.

Причины провалов и как избежать их в будущем

Как отмечает эксперт, подобные неудачи при реализации крупных производственных проектов связаны с такими причинами, как:

недостаточный анализ проектов – инициативы запускались без детального изучения рынка, технической документации и оценки рисков; слабый контроль – отсутствовал эффективный мониторинг со стороны государственных органов, что приводило к затягиванию сроков и нецелевому использованию средств; проблемы с партнерами – предоставлялась некачественная документация или не выполнялись обязательства; коррупционные риски – некоторые проекты сопровождались коррупционными скандалами, подрывая доверие к инициативам, и осложняя их реализацию; отсутствие сырья – проекты остаются недозагруженными по причине доступности достаточного сырья.

Взятка. Иллюстративное фото: skaman306/GettyImages

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, когда вкладываются значительные суммы денег, но в итоге заводы либо не запускаются, либо оказываются убыточными, предлагается принимать комплекс мер.

Например, отмечается необходимость внедрения многоступенчатой системы предварительной оценки проектов. То есть каждый проект должен быть изучен на предмет:

оценки спроса на изготавливаемую продукцию и производство под реальный рынок сбыта;

оценки технологической базы и доступных кадров для обеспечения производства;

анализа логистических цепочек и инфраструктуры, чтобы поставлялось необходимое сырье и были разработаны пути поставки готовой продукции.

Также отмечается необходимость привлечения в проекты частного капитала – чтобы государство вкладывало свои средства только при наличии инвестора, покрывающего не менее 50%. При этом рекомендуется сначала финансировать пилотные проекты, а после их успешного запуска – масштабировать производство.

Дополнительно эксперт предлагает обеспечивать прозрачность проектов через участие гражданского общества.

"Рекомендуется, чтобы проекты стоимостью более 100 млн тенге проходили через обязательную публичную консультацию и мониторинг со стороны гражданского общества", – отмечает Ерлан Каримов.

Напомним, что ранее эксперт назвал коррупцию главным барьером на пути к благополучию казахстанского общества.

При этом граждане могут помочь бороться с подобными нарушениями. А за это им предлагается вознаграждение до 15,7 млн тенге.