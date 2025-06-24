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    Финансы

      Почему выделяются деньги на отмененные госпрограммы в Казахстане, объяснил эксперт

      Опубликовано:

      Купюры сдувает с рук
      Деньги. Иллюстративное фото: Jeffrey Coolidge/Getty Images

      Государственные программы могут быть пересмотрены и даже отменены, однако иногда их финансирование продолжается некоторое время. Причина – инертность госаппарата и бюджета. Об этом читайте на NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане продолжается финансирование отмененных госпрограмм, на которые в 2025 году были выделены миллиарды тенге, согласно отчету об исполнении госбюджета.
      • По словам экономиста Руслана Султанова, причина этого явления - диссонанс между стратегическим планированием и бюджетными потоками, а также отсутствие единой системы для актуализации бюджетных расходов.
      • Эксперт подчеркивает необходимость выстраивания институциональной логики между стратегическим и бюджетным планированием для эффективного проведения реформ и превращения бюджета в "документ будущего".

      В Казахстане могут встречаться случаи, когда даже спустя годы после отмены госпрограмм средства продолжают выделяться и осваиваться.

      Например, согласно сообщению Руслана Султанова, экономиста и автора Telegram-канала Tengenomika, отчет об исполнении госбюджета на 1 июня 2025 года показал следующее:

      • повышение квалификации в рамках программы «Еңбек» (2017-2021), завершившаяся 3 года назад – выделено 96 млн тенге из местных бюджетов и еще 108,9 млрд тенге составили трансферты из республиканского бюджета;
      • обустройство населенных пунктов в рамках госпрограммы развития регионов до 2025 года, утраченной в 2022 году – местные бюджеты выделили 281,1 млн тенге, трансферты из областей составили 79,8 млн тенге, а также еще 323,8 млн тенге пришлось на трансферты из районов;
      • реализация текущих мероприятий в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, утраченной в 2023 году – выделено 280 млн тенге.

      Как отмечает эксперт, причина такого явления кроется в одной из характерных черт государственного управления – диссонансе между документами стратегического планирования и бюджетными потоками.

      "Разные уровни власти живут в разных временных координатах. Центр отменяет документы, регионы продолжают действовать – часто по инерции.

      Нет единой цифровой «шины», которая бы передавала отмену стратегий в реальные изменения бюджетных кодов расходов. В ряде случаев это результат формального подхода к планированию, в других – пробел в институциональной памяти", – отмечает Руслан Султанов.

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      Графики снижения и роста. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

      В результате бюджет "не успевает" за стратегией развития государства, а исполнение – за целеполаганием. Это, согласно сообщению эксперта, создает модель, в которой деньги и действия оказываются неподотчетными актуальным приоритетам.

      То есть получается, что даже при формальной “реформе” реальных изменений не происходит – бюджет остается в прошлом и продолжает финансировать закрытые проекты, а стратегии растворяются в отчетности.

      "Пока не будет выстроена институциональная логика между стратегическим и бюджетным планированием – от отмены программы до перераспределения средств – любые реформы обречены зависнуть между намерением и исполнением.

      Сначала – структура целей и четкое разграничение инструментов. Потом – ответственность и контроль. Только так можно превратить бюджет в документ будущего, а не археологический памятник административных решений", – отмечает эксперт.

      Ранее глава МНЭ заявил, что бюджет Казахстана вырастет после введения нового Налогового кодекса.

      А спикер сената Маулен Ашимбаев сообщил, что половина доходов бюджета идет на обслуживание правительственного долга.

      Также глава Минфина озвучил размер госдолга Казахстана – на 1 апреля он составил 31,9 трлн тенге, или 21% к ВВП.

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