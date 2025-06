Взлет на мировой арене: в Казахстане прогнозируют трехкратный рост торговых маршрутов

Казахстан стремительно укрепляет свои позиции в качестве ключевого транспортного узла Евразии, прогнозируется трехкратный рост торговых маршрутов, сообщает Logistics Middle East.

Как сообщается в статье, Казахстан стремительно укрепляет свои позиции в качестве ключевого транспортного узла Евразии. В 2024 году объемы транзитных перевозок грузов увеличились на 7,1 %, а к 2030 году прогнозируется их почти трехкратный рост.

Благодаря масштабным инвестициям в железнодорожную, автомобильную, портовую и авиационную инфраструктуру, страна занимает центральное место в стратегических торговых маршрутах, включая Средний коридор и направление Север - Юг.

"Опираясь на устойчивый экономический рост и расширяющееся международное сотрудничество, Казахстан формирует будущее региональной и глобальной логистики", - сказано в публикации.

Стратегический рост за счет увеличения объемов грузоперевозок

Экономика Казахстана выросла на 6 % в первые месяцы 2025 года - это самый высокий темп за последние 12 лет. Рост обеспечили промышленность, строительство, торговля и транспортно-логистические услуги. Правительство рассматривает международную торговлю и логистику как ключевые опоры долгосрочного и устойчивого экономического роста.

Прогнозы основаны на прочной базе. В 2024 году объем транзитных грузоперевозок через территорию Казахстана увеличился на 7,1 % и достиг 34,6 млн тонн - из них 27,5 млн тонн по железной дороге и 6,7 млн тонн автомобильным транспортом. К 2030 году этот показатель, по прогнозам, достигнет 100 млн тонн. Одним из ключевых факторов такого роста стало соглашение с Китаем, предусматривающее увеличение количества контейнерных блок-поездов с 600 до 3 000 в год к 2029 году.

Этот рост отражает стратегическое положение Казахстана на пересечении 13 международных транспортных коридоров, соединяющих Китай, Европу, Россию, Каспийский регион, Персидский залив и Южную Азию. Ключевыми маршрутами являются TRACECA, Международный транспортный коридор Север — Юг и стремительно развивающийся Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который приобретает всё большее значение как надёжная альтернатива традиционным торговым путям между Азией и Европой.

В центре внимания - трансформация инфраструктуры

Только в 2025 году в Казахстане проводятся работы по модернизации 13 000 километров автомобильных дорог и 6 100 километров железных дорог. В настоящее время строятся или модернизируются шесть аэропортов, а также реализуются два крупных морских проекта.

В железнодорожном секторе реализуются пять масштабных проектов общей стоимостью 2,3 триллиона тенге, направленных на укрепление связей с Китаем и Узбекистаном. К 2029 году Казахстан планирует модернизировать 11 000 километров железнодорожных путей. Эти мероприятия позволят сократить транзитные расстояния от ключевых узлов - Хоргоса, Алматы и Астаны - до порта Актау, а также создать новые маршруты "Северный" и "Средний" в дополнение к коридору Западная Европа - Западный Китай".

В сфере автомобильного транспорта в настоящее время проводится модернизация 9 000 километров дорог, из которых 1 083 километра находятся на стадии реконструкции. Завершение работ по 847 километрам планируется до конца текущего года. Одним из заметных новых проектов является автодорога "Центр - Запад", которая сократит расстояние между Астаной и Актау на 889 километров, повысив эффективность западных экспортных маршрутов.

Казахстан также расширяет сеть гражданской авиации. Ведется строительство трёх новых аэропортов, а также модернизация нескольких существующих авиаузлов. По состоянию на 2024 год шесть отечественных авиакомпаний осуществляют 669 еженедельных рейсов по 57 маршрутам. Международные воздушные сообщения связывают Казахстан с 31 страной на 119 маршрутах, при этом в 2025 году планируется открытие новых направлений, включая Рим, Мюнхен, Будапешт, Шанхай, Гуанчжоу и Пусан. Прямые рейсы в США запланированы к запуску в 2026 году.

К 2029 году страна намерена обслуживать 65 миллионов пассажиров и перерабатывать 500 000 тонн авиагрузов ежегодно. Кроме того, запущена новая частная грузовая авиакомпания с первоначальным парком из трех воздушных судов.

В отрасли морского транспорта вскоре начнутся дноуглубительные работы в акватории порта Актау, а также в целях наращивания торгового флота Казахстана планируется закуп 17 новых судов, в том числе 4 паромов. К недавним достижениям относятся завершение строительства зернового терминала мощностью 1 миллион тонн в порту Курык и начало реализации проекта создания многофункционального терминала Саржа с ежегодной пропускной способностью до 11 миллионов тонн.

В июне 2025 года в порту Актау запущен контейнерный хаб, в результате чего мощность порта по перевалке контейнеров выросла до 240 000 TEU, а также открыт новый казахстанский терминал в грузинском порту Поти. Казахстан расширяет сеть терминалов в ключевых мировых логистических центрах, включая Сиань и Ляньюньган в Китае, Селетино под Москвой, Ташкент, Алят в Азербайджане и Венгрию, что укрепляет позиции страны вдоль торговой оси Восток - Запад.

Казахстан также развивает трансграничное сотрудничество через платформы, такие как Международный финансовый центр "Астана" (AIFC). При участии AIFC были созданы стратегические совместные предприятия, включая Middle Corridor Multimodal Ltd. (Казахстан, Азербайджан, Грузия), Caspian Integrated Maritime Solutions (Казахстан, ОАЭ), KPMC Ltd. (Казахстан, Сингапур), SK-AIH Investment Fund Ltd. (Казахстан, Азербайджан).

Эти партнерства отражают скоординированные региональные усилия по развитию мультимодальной логистики, привлечению иностранных инвестиций и укреплению связей вдоль Среднего коридора.

Региональный лидер с глобальным видением

Ожидается, что эти инвестиции принесут значительную отдачу за счёт ускорения торговых потоков и увеличения транзитных мощностей в регионе. В настоящее время Центральная Азия с совокупным ВВП более 400 миллиардов долларов США и населением свыше 80 миллионов человек становится всё более значимым экономическим блоком. Лидерство Казахстана в сфере транспорта, цифровизации и модернизации инфраструктуры делает его краеугольным камнем этих преобразований.

В настоящий момент Казахстан превратился в ключевой транспортный узел Евразии, претерпев значительную трансформацию после глобальной переориентации цепочек поставок в 2022 году. Стратегическое расположение на пересечении Азии и Европы способствует ускорению становления страны региональным лидером в области мультимодальной логистики, развития инфраструктуры и международной связности. Казахстан ставит перед собой амбициозную цель - стать ведущим транспортным хабом всей Евразии.

По мере эволюции глобальных цепочек поставок интегрированная транспортная сеть Казахстана, объединяющая наземные, морские и воздушные маршруты по всему евразийскому пространству - подтверждает растущую роль страны в формировании логистики будущего.