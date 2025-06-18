Через крипту из Казахстана вывели 15 млрд долларов, заявил депутат

На заседании мажилиса депутат Айдарбек Ходжаназаров заявил об угрозе криптовалютных транзакций. По его словам, из страны с помощью крипты вывели 15 млрд долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам депутата Айдарбека Ходжаназарова, операции с криптовалютами стали новым каналом теневого оттока капитала.

"Наша партия направляла депутатский запрос по пресечению незаконных операций криптобирж и прекращению деятельности нелицензированных платформ. И уже на следующий день зампред Нацбанка спокойно заявляет: из страны через крипту выведено 15 млрд долларов США - это более 7,5 трлн тенге.

Пока весь цивилизованный мир уже давно признал криптовалютные транзакции как прямую угрозу финансовой стабильности и построил эффективные механизмы их контроля, наши регуляторы словно только сейчас проснулись. Это не просто запоздалая реакция - это вопиющая халатность, граничащая с попустительством, которая подрывает саму основу экономической безопасности", - заявил депутат.

Он добавил, что Национальному банку нужно разработать инструменты отслеживания транзакционной активности и установить ответственность финансовых институтов, способствующих незаконному обороту криптоактивов.

Напомним, в мае депутат мажилиса Олжас Куспеков в своем депутатском запросе, озвученном на пленарном заседании, предложил создать госрезерв для криптовалюты при Нацбанке.

Затем сообщалось, что государственные резервы криптовалюты ранее уже создавались в некоторых государствах. Но в Казахстане предложен иной принцип для борьбы с теневым рынком.

До этого вопросы легального использования цифровых активов уже были подняты депутатами. А премьер-министр выразил поддержку идеи оборота криптовалюты через лицензированные биржи и обменные пункты.