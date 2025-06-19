Как ограничение цен на аренду, товары и услуги может навредить казахстанцам, рассказал эксперт

В борьбе с инфляцией могут применяться различные меры, включая установление предельных цен. Однако это может привести к ухудшению качества товаров и услуг. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Экономист Руслан Султанов предупреждает, что установление предельных цен на товары и услуги может привести к ухудшению их качества.

По мнению эксперта, ограничение цен часто ведет к дефициту, снижению уровня обслуживания и ухудшению условий в различных сферах, включая здравоохранение, аренду жилья и торговлю.

Султанов предлагает альтернативные решения, такие как стимулирование конкуренции в качестве и анализ полной стоимости товаров и услуг, вместо прямого регулирования цен.

Предельные цены – это инструмент государственного регулирования, при котором бизнесу запрещается реализация определенных товаров и услуг дороже установленного максимума.

Как отмечает экономист Руслан Султанов в своей экспертной статье для издания Economy.kz, подобные меры могут иметь негативные последствия.

"Когда государство вводит ценовые потолки – ограничивает максимальную цену на товары или услуги – кажется, что это делается во благо. Защита арендаторов, доступное здравоохранение, дешевый хлеб – все это звучит социально справедливо.

Но в экономике за красивой формулировкой часто скрываются побочные эффекты. Один из самых недооцененных: снижение качества", – отмечает эксперт.

К чему приводит ограничение цен

Согласно мнению эксперта, при введении потолка на цены (например, на аренду или визит к врачу), спрос возрастет, а предложение сократится, что приведет к дефициту. При этом все же определенное предложение сохранится, но ухудшится качество предоставляемых услуг или товаров.

Это связано с тем, что продавцы не обязаны предоставлять продукт в идеальном виде и могут либо снизить уровень обслуживания, либо ухудшить упаковку, переложить часть обязанностей на потребителя.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

То есть в итоге продается товар с меньшим качеством. И это может относиться к различным сферам:

здравоохранение – например, в Канаде врачи начали принимать пациентов реже и в ограниченных местах после введения лимита на гонорары, а в Японии один укол часто делят на два визита, чтобы компенсировать ограничения по оплате;

– например, в Канаде врачи начали принимать пациентов реже и в ограниченных местах после введения лимита на гонорары, а в Японии один укол часто делят на два визита, чтобы компенсировать ограничения по оплате; аренда – ограничение цен ведет к снижению интереса у владельцев жилья к ремонту и обслуживанию ради сокращения расходов, что приводит к ухудшению жилищных условий для арендаторов;

– ограничение цен ведет к снижению интереса у владельцев жилья к ремонту и обслуживанию ради сокращения расходов, что приводит к ухудшению жилищных условий для арендаторов; торговля – при низком потолке на цену товаров ритейлер экономит на персонале, а покупатель сам ищет товар, сам его упаковывает и относит в нужное место. Это делает продукт дешевле для продавца, но дороже по "полной цене" (с учетом времени и усилий) для потребителя.

Регулирование цен в Казахстане

"Казахстан регулярно прибегает к ценовому регулированию: от ГСМ и хлеба до услуг в сфере медицины. Снижение цен – это политически удобно. Но нужно понимать: эффект краткосрочной доступности оборачивается деградацией качества в средне- и долгосрочной перспективе.

В условиях, где большую часть добавленной стоимости в товарах и услугах составляют "постпроизводственные" этапы – транспортировка, хранение, обслуживание – ценовой потолок обрезает именно их. То, что делает товар удобным и безопасным, уходит в тень", – отмечает эксперт.

Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Вместо подобных ценовых ограничений, согласно мнению Руслана Султанова, можно принять иные решения. Например, можно:

различать цену и доступность товара или услуги – если качество ухудшается, а время на получение услуги увеличивается, то товар становится менее доступным, несмотря на формально низкую цену;

– если качество ухудшается, а время на получение услуги увеличивается, то товар становится менее доступным, несмотря на формально низкую цену; стимулировать конкуренцию в качестве – вместо ограничения цен нужно поддерживать инновации, улучшать логистику и цифровизацию;

– вместо ограничения цен нужно поддерживать инновации, улучшать логистику и цифровизацию; анализировать полную стоимость – политика должна учитывать полную цену (full price), включая усилия самого потребителя.

"Ценовые потолки – это не просто ограничение цены. Это вмешательство в структуру продукта.

И рынок отвечает – не протестами, а трансформацией: чем жестче потолок, тем ниже качество. Это особенно актуально для стран с развивающейся инфраструктурой, где потребитель сам не всегда может восполнить то, что вычеркнул поставщик.

В Казахстане это значит, что регулирование цен на лекарства, продукты, услуги без учета эффекта на качество – путь к обострению социальной напряженности, а не ее снятию", – считает эксперт.

Напомним, что ранее депутат предложила регулировать стоимость аренды в Казахстане: определить предельные цены на съем жилья и обозначать его состояние звездами.

Однако аналитики отметили, что подобные меры могут вызвать риски для экономики, включая рост теневого сектора, а также ухудшить защищенность участников сделки и их интересов.

Также в мае сообщалось об утверждении новых предельных цен на газ в Казахстане – они могут вырасти до 76 тыс. тенге для определенной категории потребителей.