Бедность "пересчитали": казахстанцы с какими доходами входят в эту категорию, рассказала эксперт

Уровень бедности определяется в каждой стране по своим критериям. Но есть и международные стандарты порога бедности. Этот показатель был пересмотрен Всемирным банком. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Всемирный банк пересмотрел международные пороги бедности, установив для стран с доходом выше среднего (включая Казахстан) уровень в 8,30 доллара в день (около 128 400 тенге в месяц).

По данным эксперта Баян Адрахмановой, в 2021 году 15,15% населения Казахстана (около 2,9 млн человек) жили ниже этой черты бедности, что значительно выше показателя по прежней методологии (5,47%).

Официальный уровень бедности в Казахстане основан на прожиточном минимуме, который в мае 2025 года составил 55 561 тенге, что существенно ниже нового международного порога.

Международные пороги бедности позволяют отслеживать уровень жизни в регионах мира.

Согласно опубликованному в издании EcONomy.KZ сообщению Баян Адрахмановой, эксперта Национального бюро экономических исследований, Всемирный банк обновил эти пороги. Теперь они были приведены в соответствие с новыми данными о паритете покупательной способности (ППС) за 2021 год.

"Обновление глобальных порогов бедности Всемирным банком – это не просто корректировка статистики, а переход к более реалистичной оценке уровня жизни. За счет улучшения качества данных, особенно в странах с низкими доходами, новая методология отражает ранее недооцененные масштабы уязвимости", – отмечает эксперт.

Кто считается бедным в Казахстане и мире

Согласно данным источника, новые пороги бедности теперь составляют следующие значения:

международная черта бедности – при доходах в 3 доллара США в день, а ранее показатель составлял 2,15 доллара США ;

в день, а ранее показатель составлял ; для стран с доходом ниже среднего – 4,20 доллара в день (ранее 3,65 доллара );

в день (ранее ); для стран с доходом выше среднего (в том числе и для Казахстана) – 8,30 доллара в день (4 280 тенге по курсу на 17 июня 2025 года), а ранее пороговое значение составляло 6,85 доллара (3 532 тенге в день).

То есть доход на уровне 4 280 тенге в день или 128 400 тенге в месяц (сумма за 30 дней) для Казахстана и других стран с доходом населения выше среднего считается порогом бедности, согласно расчетам Всемирного банка. Это больше, чем сумма установленной минимальной заработной платы в 85 тыс. тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Согласно обновленным данным Всемирного банка, в 2021 году 15,15% населения Казахстана – это около 2,9 млн человек – жили ниже международной черты бедности в 8,30 доллара в день по ППС 2021 года, которая актуальна для стран с доходом выше среднего уровня, к которым относится и Казахстан.

Стоит отметить, что по прежней методологии показатель составлял 5,47% в 2021 году (6,85 доллара в день по ППС 2021 года)", – отмечается в источнике.

В то же время отмечается, что национальная статистика пока не представила сопоставимых расчетов по новой методологии. Однако данные за 2024 год указывают, что 1,1% населения Казахстана проживали на уровне ниже 6,85 доллара в день по ППС (предыдущая граница бедности).

Наиболее высокий уровень бедности был зафиксирован в Шымкенте – 3,7% населения имели доходы ниже этой границы. При этом по итогам 2021 года по прежней черте бедности проживало 1,9% населения в Казахстане.

Напомним, что по данным национальной статистики к концу прошлого года доля бедных людей уменьшилась в Казахстане с 5,4% до 4,8% за квартал.

Также мы рассказывали, где в Казахстане наиболее остро ощущается бедность населения.

Дополнительно напомним, что с 1 января 2025 года черту бедности в Казахстане рассчитывают не на основе прожиточного минимума, а от суммы, равной 35% от медианного дохода, но не ниже 70% от прожиточного минимума.