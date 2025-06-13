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Сколько денег в среднем тратят на покупку товаров жители Казахстана

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Прилавки на базаре
Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За январь-май 2025 года жители Казахстана приобрели товаров почти на 7,9 трлн тенге. Большую часть средств население потратило на непродовольственные товары. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, объем розничной торговли за январь-май 2025 года достиг почти 7,9 трлн тенге – это на 6,5% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Другими словами, сфера торговли в стране продолжает развиваться.

В мае жители страны потратили на покупку товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, почти 1,7 трлн тенге:

  • 497 млрд тенге – на продовольственные товары;
  • 1,2 трлн тенге – на непродовольственные товары.

Примечательно, что непосредственно на индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рыках, пришлась лишь четверть общей суммы, тогда как остальную долю обеспечили торгующие предприятия и организации.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что рынков и базаров становится меньше в стране.

В региональном разрезе наибольший объем торговли был зафиксирован в Алматы – более 2,5 трлн тенге в январе-мае, или свыше 536 млрд тенге только в мае. Следом идет Астана – более 1 трлн тенге с начала года и около 228 млрд тенге в мае.

Наименьший объем розничной торговли зафиксирован в области Ұлытау – 8,5 млрд тенге в мае и 43,8 млрд с начала года. В Шымкенте эти показатели составили 104 млрд и 416 млрд тенге соответственно.

Сколько казахстанцы потратили в среднем

Если же сопоставить общий объем торговли с населением Казахстана по состоянию 1 мая 2025 года, то окажется, что в среднем на одного жителя в мае на розничную покупку товаров было потрачено 82,9 тыс. тенге. В период с января по май средний "чек" составил около 389 тыс. тенге.

Активнее всего торговля шла в Алматы – здесь на каждого жителя средний чек в мае составил 232 тыс. тенге. В Астане показатель равен лишь 146 тыс. тенге, а в Шымкенте – вообще 82,1 тыс. тенге.

Самый маленький средний "чек" зафиксирован в Туркестанской области – всего 15,8 тыс. тенге на душу населения, что почти в 15 раз меньше, чем в Алматы.

"Средний чек" в сфере розничной торговли Казахстана
(май 2025 года)
Казахстан ₸82 665
Абай ₸70 800
Акмолинская ₸42 735
Актюбинская ₸61 080
Алматинская ₸41 813
Атырауская ₸59 167
Западно-Казахстанская ₸65 063
Жамбылская ₸32 834
Жетісу ₸32 829
Карагандинская ₸91 498
Костанайская ₸62 477
Кызылординская ₸43 745
Мангистауская ₸42 505
Павлодарская ₸78 132
Северо-Казахстанская ₸71 171
Туркестанская ₸15 839
Ұлытау ₸38 535
Восточно-Казахстанская ₸136 850
Астана ₸146 124
Алматы ₸232 208
Шымкент ₸82 073
На основе данных Бюро национальной статистики

Между тем отметим, что сама Туркестанская область стремительно развивается – ранее регион стал лидером по темпам роста торговой отрасли в Казахстане, достигнув показателя в 66,2%, тогда как в среднем по стране было лишь 7,8%.

Отметим, что все чаще казахстанцы предпочитают традиционным рынкам и базарам онлайн-покупки. Ранее мы рассказывали о том, что чаще всего они покупают на маркетплейсах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2255082-skolko-deneg-potratili-kazahstancy-na-pokupki/