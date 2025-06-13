Сколько денег в среднем тратят на покупку товаров жители Казахстана

За январь-май 2025 года жители Казахстана приобрели товаров почти на 7,9 трлн тенге. Большую часть средств население потратило на непродовольственные товары. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, объем розничной торговли за январь-май 2025 года достиг почти 7,9 трлн тенге – это на 6,5% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Другими словами, сфера торговли в стране продолжает развиваться.
В мае жители страны потратили на покупку товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, почти 1,7 трлн тенге:
- 497 млрд тенге – на продовольственные товары;
- 1,2 трлн тенге – на непродовольственные товары.
Примечательно, что непосредственно на индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рыках, пришлась лишь четверть общей суммы, тогда как остальную долю обеспечили торгующие предприятия и организации.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что рынков и базаров становится меньше в стране.
В региональном разрезе наибольший объем торговли был зафиксирован в Алматы – более 2,5 трлн тенге в январе-мае, или свыше 536 млрд тенге только в мае. Следом идет Астана – более 1 трлн тенге с начала года и около 228 млрд тенге в мае.
Наименьший объем розничной торговли зафиксирован в области Ұлытау – 8,5 млрд тенге в мае и 43,8 млрд с начала года. В Шымкенте эти показатели составили 104 млрд и 416 млрд тенге соответственно.
Сколько казахстанцы потратили в среднем
Если же сопоставить общий объем торговли с населением Казахстана по состоянию 1 мая 2025 года, то окажется, что в среднем на одного жителя в мае на розничную покупку товаров было потрачено 82,9 тыс. тенге. В период с января по май средний "чек" составил около 389 тыс. тенге.
Активнее всего торговля шла в Алматы – здесь на каждого жителя средний чек в мае составил 232 тыс. тенге. В Астане показатель равен лишь 146 тыс. тенге, а в Шымкенте – вообще 82,1 тыс. тенге.
Самый маленький средний "чек" зафиксирован в Туркестанской области – всего 15,8 тыс. тенге на душу населения, что почти в 15 раз меньше, чем в Алматы.
|"Средний чек" в сфере розничной торговли Казахстана
(май 2025 года)
|Казахстан
|₸82 665
|Абай
|₸70 800
|Акмолинская
|₸42 735
|Актюбинская
|₸61 080
|Алматинская
|₸41 813
|Атырауская
|₸59 167
|Западно-Казахстанская
|₸65 063
|Жамбылская
|₸32 834
|Жетісу
|₸32 829
|Карагандинская
|₸91 498
|Костанайская
|₸62 477
|Кызылординская
|₸43 745
|Мангистауская
|₸42 505
|Павлодарская
|₸78 132
|Северо-Казахстанская
|₸71 171
|Туркестанская
|₸15 839
|Ұлытау
|₸38 535
|Восточно-Казахстанская
|₸136 850
|Астана
|₸146 124
|Алматы
|₸232 208
|Шымкент
|₸82 073
|На основе данных Бюро национальной статистики
Между тем отметим, что сама Туркестанская область стремительно развивается – ранее регион стал лидером по темпам роста торговой отрасли в Казахстане, достигнув показателя в 66,2%, тогда как в среднем по стране было лишь 7,8%.
Отметим, что все чаще казахстанцы предпочитают традиционным рынкам и базарам онлайн-покупки. Ранее мы рассказывали о том, что чаще всего они покупают на маркетплейсах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2255082-skolko-deneg-potratili-kazahstancy-na-pokupki/