Услуги стоматологов дорожают в Казахстане

В Казахстане растет спрос на стоматологические услуги, а вместе с ним повышаются и цены. Удалить зуб в 2025 году стало на 12% дороже, а вылечить кариес – на 12,1%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане продолжает расти инфляция. По итогам мая 2025 года она уже достигла 11,3%. Сильнее всего цены растут в сфере платных услуг. Не стали исключением и стоматологические клиники.

Как передает портал EnergyProm, стоимость стоматологических услуг в Казахстане выросла сразу на 11,3% за год. В частности, казахстанцам теперь придется больше платить за лечение кариеса – эта услуга подорожала на 12,1%.

Также подорожало и удаление зуба под местным наркозом – на 12%. Протезирование зуба выросло в цене на 11,3%, а снятие зубных отложений – на 9,5%.

Если говорить о региональном разрезе, то сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Атырауской области, где стоматологические услуги за год подорожали сразу на 23,3%.

Также отметились высоким ростом цен Карагандинская область (19,7%) и область Ұлытау (19,1%).

В Шымкенте цены выросли на 9,5%, в Алматы – на 9,3%, а в Астане – на 8,2% за год. Наименьший рост зафиксирован в Актюбинской области – всего 6,8%.

Рост цен на стоматологические услуги. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что у роста цен может быть сразу несколько причин. Во-первых, дефицит врачей: если в 2016 году на 10 тыс. человек населения приходилось 3 стоматолога, то по последним данным за 2023 год – лишь 2,1.

Во-вторых, повышенный спрос среди населения: стоматологические услуги занимают 24,1% общих затрат на здравоохранение в казахстанской семье.

Лишь за первый квартал общий объем оказанных стоматологических услуг достиг 60,1 млрд тенге – это сразу на 50,2% больше, чем было годом ранее. Причем большая часть суммы (52,3 млрд тенге) была уплачена казахстанцами из собственного кармана, потому что вылечить бесплатно зубы могут лишь некоторые категории населения.

Стоит отметить, что подорожало не только посещение стоматологов, но и стоимость других услуг в медучреждениях. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Между тем напомним, что казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления для оплаты стоматологических услуг. С недавнего времени процедура оплаты лечения за счет накоплений изменилась – о том, как правильно ее проходить, мы рассказывали здесь.

Отметим, что, хоть система обязательного социального медицинского страхования и не покрывает услуги стоматологов для большинства казахстанцев, на деле она помогает сэкономить при получении множества других медуслуг. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем материале.