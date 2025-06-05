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Сулейменов рассказал, как "затягивают пояса" при формировании бюджета

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Калькулятор лежит на деньгах
Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Национального Банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, что делается для сокращения неэффективных расходов из бюджета страны, передает NUR.KZ.

Журналисты отметили, что эксперты Международного валютного фонда предрекают Казахстану проблемы с бюджетом. Однако в стране продолжают проводить форумы. В этой связи они поинтересовались, кто должен "затягивать пояса" в стране.

"Фискальная политика, когда мы говорим о сокращении бюджетных расходов - это прямая, одна из самых главных задач правительства, а именно МНЭ и Минфина. Поэтому, каким образом сокращать неэффективные расходы бюджетов разного уровня - это вопрос все-таки к ним. Второе - бюджет 2025 года был сформирован, соответствующие законы были уже подписаны в 2024 году. Поэтому, вопрос о более осознанном, экономичном, прагматичном, рациональному подходу к бюджету, мы увидим в проекте бюджета 2026 года, над которым правительство сейчас работает.

Там нужно будет смотреть, чтобы и неэффективные расходы урезались, чтобы дополнительные доходы бюджета увеличивались. То, что действительно нас касается, чтобы трансферты уменьшались. Так как этот документ сейчас в проработке, мы, наверное, его не можем комментировать. Но признаки того, о чем я сказал, в проекте бюджета 2026 года мы видим, и в прогнозе социально-экономического развития", - сказал он.

В целом, по словам Тимура Сулейменова, речь идет о больших суммах.

"Минфин сделал большую работу по сокращению непродуктивных расходов. Конкретно какие расходы они порезали - лучше спросить у них, потому что их (данных - прим.ред.) у меня просто нет. Но то, что они работу после поручения главы государства сделали большую, которая меряется сотнями млрд тенге, это точно… И если мы его доведем (проект бюджета на 2026 год - прим. ред.) в таком виде до парламента, там одобрят, 2026 год будет несколько иным. Он будет гораздо спокойнее с точки зрения финансовой дисциплины и стабильности госфинансов", - заверил глава Нацбанка.

Напомним, в начале года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил министрам, что пора жить по возможностям и экономить бюджет.

"Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - отметил президент.

Тогда же глава государства также раскритиковал зависимость экономики от трансфертов из Нацфонда - он поручил кабмину уменьшить трансферты из Нацфонда и усилить его сберегательную функцию.

При этом спустя месяц после этого высказывания Токаева в подкасте Taldau Talks на тему реформы налогово-бюджетной политики в Казахстане вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что в плане расходов в стране уже "резать нечего".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2252700-suleymenov-rasskazal-kak-zatyagivayut-poyasa-pri-formirovanii-byudzheta/