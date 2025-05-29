"Это необходимая мера": глава Минэнерго о росте цен на газ в Казахстане

Глава Минэнерго Ерлан Аккенженов в кулуарах форума в Астане прокомментировал повышение цен на товарный газ, передает корреспондент NUR.KZ.
Министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что цена повышается для оптовых производителей.
"Что касается конечной цены на газ — во-первых, за этим следит не Министерство энергетики, а Министерство национальной экономики, поскольку это вопрос, прежде всего, монополий и антимонопольного регулирования. Поэтому, в первую очередь, я думаю, стоит обращаться именно туда.
Если говорить об оптовых поставщиках, то это повышение запланировано в рамках улучшения финансовой устойчивости. Но мы все прекрасно понимаем, что оптовые поставщики потом реализуют газ в розницу. То есть это, в любом случае, скажется на конечной цене. Я с вами согласен. Поэтому за более точными цифрами и разъяснениями стоит обратиться в Комитет по регулированию естественных монополий", - посоветовал он.
По словам Аккенженова, работа по разъяснению со стороны министерств ведется, велась и будет вестись.
"Это необходимая мера для достижения экономической нейтральности нашего национального оператора — "QazaqGaz" (…) Если мы хотим иметь надежный источник газа, мы должны понимать, что нужны большие инвестиции. На сегодняшний день поставки газа на внутренний рынок осуществляются по ценам ниже себестоимости", - резюмировал министр.
Напомним, в начале года глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве рассказал, на каком уровне должны быть цены на газ.
Затем сообщалось, что госрегулирование цен на розничную продажу товарного газа теперь распространяется на всех субъектов рынка. Необходимые изменения в Предпринимательский кодекс РК внесены по рекомендации госоргана.
В начале мая заявили, что в Министерстве энергетики планируют скорректировать предельные оптовые цены на товарный газ. Все из-за того, что он все еще продается дешевле себестоимости.
И несколько дней назад сообщалось, повышение цен на газ планировалось ранее. Теперь же выпущены соответствующие приказы. Но они разделяют стоимость для крупного бизнеса и остального рынка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2250120-eto-neobhodimaya-mera-glava-minenergo-o-roste-cen-na-gaz-v-kazahstane/