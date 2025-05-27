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Сколько казахстанцев вынуждены перерабатывать

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Шахтеры за работой
Шахта. Иллюстративное фото: Juan Jose Napuri/Getty Images

Большинство казахстанцев работают стандартные 36-40 часов в неделю. Однако порядка 13,3% работников перерабатывают. Чаще всего это касается тех, кто работает по найму. Подробности читайте на NUR.KZ.

Согласно трудовому кодексу, рабочая неделя в Казахстане не должна превышать 40 часов, хотя предусматривается и сверхурочная работа, у которой также есть свои лимиты.

Между тем большинство казахстанцев действительно работают не более 40 часов в неделю. Согласно данным Finprom, из 9,3 млн занятых в Казахстане у 7,7 млн, то есть у 82,56%, рабочая неделя действительно составляет 36-40 часов.

При этом еще около 294 тыс. человек в Казахстане работают меньше – не более 35 часов в неделю, а 97,7 тыс. – не более 15 часов.

В целом же средняя продолжительность рабочей недели в 1 квартале 2025 года составила 39 часов – на час больше, чем годом ранее. Мужчины в среднем работают больше – по 40 часов в неделю, тогда как женщины – по 38.

Однако есть и те, кто постоянно перерабатывает. Так, например, у наемных сотрудников средняя продолжительность рабочей недели составляет 41 час, тогда как у самозанятых – 36 часов.

Если же говорить о количестве, то в стране у порядка 1,23 млн граждан рабочая неделя составляет 41 час или больше – это примерно 13,3% всех работников в стране.

13,3% работников в Казахстане перерабатывали в 1 квартале 2025 года
Сколько работают казахстанцы. Источник: finprom.kz

Больше всего перерабатывают трудящиеся в горнодобывающей промышленности и в разработке карьеров – здесь средняя длительность рабочей недели составляет целых 43 часа. О том, какие там средние зарплаты, мы рассказывали здесь.

Привыкли к переработкам и граждане, занятые в торговле, сфере транспорта и складирования, деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания – здесь рабочая неделя в среднем составляет 42 часа.

Также "сверхурочные" являются частым явлением в обрабатывающей промышленности, сфере водоснабжения и водоотведения, строительства, а также в секторе услуг по проживанию и питанию – здесь работники трудятся в среднем по 41 часу в неделю.

Наименьшее количество часов было зафиксировано в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – всего 33 часа в неделю.

Чаще всего в Казахстане перерабатывают шахтеры и работники карьеров. В 1 квартале 2025 года их средняя продолжительность рабочей недели составила 43 часа
Где чаще всего перерабатывают казахстанцы. Источник: finprom.kz

Примечательно, что многие казахстанцы не только перерабатывают, но также уделяют своей основной деятельности время даже на выходных. Так, в будни граждане тратят непосредственно на работу порядка 5,16 часов в день в среднем. К этому добавляются еще в среднем по 36 минут в выходные дни, которые люди посвящают своей работе.

Стоит отметить, что сверхурочные обязательно должны оплачиваться. Также граждане имеют право на оплачиваемый отпуск, больничный и на некоторые другие выплаты. Подробнее о них можно узнать в нашем материале.

Тем не менее, в некоторых случаях работодатель может оставить работника без дополнительных выплат. Чтобы такого не происходило, нужно каждую сверхурочную работу подкреплять документами.

Также напомним, что в прошлом году в Казахстане звучали предложения сократить рабочий день для женщин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2249283-skolko-kazahstancev-vynuzhdeny-pererabatyvat/