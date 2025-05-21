"Такого нет": в МИД о санкциях против казахстанских компаний

Вице-министр иностранных дел Акан Рахметуллин высказался о рисках включения казахстанских компаний в санкционные списки, передает корреспондент NUR.KZ.

Акан Рахметуллин сообщил, что сегодня нет ни одной казахстанской компании под санкциями.

"Такого нет. Риски, конечно, есть, но Казахстан, я вам откровенно скажу, вот есть два списка санкций - европейский и американский, и Казахстан на очень хорошем счету у наших партнеров, и у европейцев, и у американцев, с точки зрения соблюдения санкций.

Потому что мы не хотим подводить ни наших производителей, ни нашу страну, допуская обход санкций. Но риск есть, и мы предупреждаем", - сказал он.

По его словам, во избежание таких рисков в стране есть система экспортного контроля, есть санкционные списки, и МИД проводит работу с Минторговли и другими министерствами.

"То есть мы на это очень сильно смотрим, зачастую во вред себе. Я не могу утверждать за каждую казахстанскую компанию, я говорю сейчас за МИД: к настоящему - нет. Вы знаете, что казахстанские компании, по сравнению с другими соседними странами, не попадают под санкции", - заверил он.

Напомним, ранее в конце января посланник ЕС Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане высказался о казахстанских компаниях, которые попали в санкционный список Евросоюза.

"Казахстанские компании также были выявлены (...) Но хотелось бы подчеркнуть, что они включены в список только из-за того, что были вовлечены в незаконную торговлю и содействовали. У нас были доказательства того, что они содействуют российской военно-промышленной индустрии. Это было сделано для того, чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных нами", - отметил он.

Спикер подчеркнул, что две казахстанские компании были добавлены в санкционный список.

До этого посланник ЕС Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане рассказал о том, есть ли риски обхода антироссийских санкций через Казахстан.

А летом прошлого года специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан рассказывал, какие риски существуют для Казахстана на фоне антироссийских санкций.

При этом в феврале прошлого года ЕС ввел санкции против казахстанской компании ТОО "Elem group". В апреле прошлого года во время своего визита в Астану Дэвид О’Салливан сообщал, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.

Осенью прошлого года стало известно, что несколько казахстанских компаний оказались в санкционном списке Великобритании. По данным британского правительства, оказавшиеся под санкциями компании занимаются поставкой станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров для российского оборонно-промышленного комплекса.

До этого министерство финансов США заявило, что казахстанская компания помогала в поставке технологий и оборудования в военный сектор России.

А в конце августа казахстанская компания Catu Tech попала в санкционный список США за поставку в Россию грузов с микроэлектроникой. При этом в МНЭ отмечали, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

Мы также писали, что в августе заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, ныне также занимающий пост министра нацэкономики, дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний.