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Правила приема на работу иностранцев могут ужесточить в Казахстане

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Работодатель нанимает работника
Переговоры с работодателем. Иллюстративное фото: Freepik.com

Компании со стопроцентной долей иностранного участия теперь без уведомления акиматов могут нанимать только руководителя и его заместителя, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о запланированных поправках в перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы.

Сам документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 июня. Отмечается, что поправки разработаны для конкретизации количества иностранных граждан, которые могут быть привлечены для осуществления трудовой деятельности в одной организации без разрешения местных исполнительных органов.

В соответствии с вносимыми изменениями, казахстанские юридические лица со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале смогут принять на работу вне квоты только первого руководителя и не более чем одного его заместителя.

В проекте указано, что это делается для борьбы с незаконной миграцией.

В ноябре прошлого года мы писали, что для легальной работы в Казахстане иностранцам необходимо получить специальное разрешение, которое защищает внутренний рынок труда страны.

А некоторые категории иностранцев, включая граждан стран ЕАЭС, кандасов и бизнес-иммигрантов, могут работать в Казахстане без разрешения.

А в январе текущего года Касым-Жомарт Токаев отметил, что в поисках работы в Казахстан прибывают сотни тысяч трудовых мигрантов из соседних стран.

"Они достойны уважения. Правительство проявляет чрезмерную осторожность в этом вопросе, но нужны выверенные предложения и варианты его решения", - пояснил он.

Мы также писали, откуда в Казахстан приезжает больше всего трудовых мигрантов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2246589-pravila-priema-inostrancev-na-rabotu-mogut-uzhestochit-v-kazahstane/