"Уже стало традицией": депутат раскритиковала правительство за ежегодное неисполнение бюджета

На презентации отчетов правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2024 год в мажилисе депутат Еспаева заявила о ежегодно повторяющихся проблемах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Республиканский бюджет за 2024 год исполнен. Его исполнение осуществлялось в сложнейших экономических условиях. Основная задача правительства, в нашем понимании, - это качественное формирование, эффективное исполнение и администрирование бюджета.

Но, как показывает практика, реализация бюджета не всегда сопровождается его эффективным исполнением. К сожалению, уже стало традицией, что депутатский корпус ежегодно поднимает практически одни и те же проблемы, которые допускает правительство при исполнении бюджета", - заявила депутат Дания Еспаева.

По ее словам, из года в год исполнение бюджета в Казахстане сопровождает значительный объем дефицита, который из года в год только растет. По словам депутата, он влечет покрытия за счет трансфертов из Нацфонда, а не за счет доходной части бюджета.

Кроме того, по словам Еспаевой, фиксируется увеличение размера госдолга - в 2024 году он вырос на 17,2%, по сравнению с данными за 2023 год, а общий объем установленных нарушений составил 862 млрд тенге.

Дания Еспаева отметила, что бюджет в течение 2024 года корректировался рекордное количество раз - 12, что свидетельствует о низком качестве планирования. Кроме того, она отметила системные проблемы в деятельности квазигоссектора, такие, как зависимость от бюджета, значительные долговые обязательства и так далее.

Еспаева заявила, что по итогам 2024 года не освоено порядка 92 млрд тенге, наибольшее неосвоение допустили министерства финансов, труда и социальной защиты населения, транспорта, которые не освоили более 20 млрд тенге каждый.

Отметим, на сайте Ekonomist.kz указано, что дефицит государственного бюджета возникает, когда запланированные расходы превышают запланированные доходы государства.

При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

В октябре прошлого года депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

До этого глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов за последние 10 лет придется на 2024-2025 годы, а аналитики заявили, что поступления в бюджет Казахстана находятся на критическом уровне.

Добавим, что еще в июне 2023 года тогда еще глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова раскритиковала действия кабмина в части исполнения республиканского бюджета, указав на его хронический дефицит.