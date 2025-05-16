США сняли санкционные ограничения с КТК и "Тенгизшевройл"

Минфин США выдал разрешение на предоставление нефтяных услуг, связанных с проектами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и "Тенгизшевройла", передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как указано на сайте министерства, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую нефтяные услуги, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом и "Тенгизшевройлом".

В документе указано, что все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, которые связаны с проектами КТК или "Тенгизшевройла", теперь разрешены бессрочно.

Отметим, по данным РБК, 10 января Минфин США объявил о запрете для американских компаний на оказание услуг российским предприятиям по добыче нефти и производству нефтепродуктов в России. Запрет начал действовать с 27 февраля.

С этой даты власти США запретили "экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы он ни находился, нефтесервисных услуг любому лицу, находящемуся в Российской Федерации".

Как пишет "Интерфакс", ссылаясь на OFAC, запрет касался услуг, связанных с разведкой, бурением, заканчиванием скважин, добычей, переработкой, хранением, обслуживанием, транспортировкой, приобретением, продажей нефти и нефтепродуктов, а также любых видов деятельности, которые дают возможности России разрабатывать месторождения углеводородов, поддерживать или расширять внутреннюю добычу УВС и переработку.

"Коммерсантъ" уточняет, что одним из крупнейших акционеров КТК числится российская компания "Транснефть" (24%), которая внесена в санкционный список США. КТК соединяет нефтяные месторождения Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км.

"Тенгизшевройл" — крупнейшее нефтедобывающее предприятие Казахстана. В число акционеров входят, в том числе американские компании. По данным "Интерфакса", участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron Corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).