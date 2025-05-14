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Расширить полномочия Антикора из-за коррупции в госзакупках призывает бизнес в Казахстане

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Передача взятки при рукопожатии
Взятка. Иллюстративное фото: skaman306/GettyImages

Госзакупки имеют требование о том, что продукция в рамках тендеров должна приобретаться у казахстанских производителей. Но эти нормы обходят с помощью лазеек. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Бизнес в Казахстане призывает расширить полномочия Антикоррупционного агентства из-за обхода требований о приоритете казахстанских производителей в госзакупках.
  • По данным Ассоциации упаковщиков Казахстана, госорганы обходят требования о доле внутренней ценности, закупая услуги и работы вместо товаров, что позволяет подрядчикам приобретать продукцию у иностранных поставщиков.
  • Председатель Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров заявил, что подмена прямых закупок товаров на закупки услуг и работ угрожает промышленному потенциалу страны в стратегически важных отраслях.

Государственные закупки – это процедуры, с помощью которых бюджетные организации и госкомпании ищут поставщиков в рамках открытых тендеров на специальных площадках. Они должны обеспечивать прозрачность расходования госбюджета.

При этом приоритет в госзакупках должен отдаваться готовой продукции с высокой долей внутренней ценности (ДВЦ), чтобы поддержать казахстанских производителей.

Однако, как сообщают в Ассоциации упаковщиков Казахстана, на практике отечественные компании теряют позиции, так как госорганы и учреждения обходят эти требования.

Как обходят требования о ДВЦ

Как отмечают в ассоциации, госучреждения все чаще закупают не товары, а услуги и работы, в рамках которых подрядчики этих услуг самостоятельно приобретают продукцию, и часто – у иностранных поставщиков.

"Один из ярких примеров – санитарно-гигиеническая продукция, используемая в школах, больницах и госучреждениях.

Вместо прямых закупок казахстанской продукции, учреждения заказывают клининговые услуги. За последний год объем таких тендеров вырос на 61,67 млрд тенге, при этом закупки местной продукции в этом сегменте сократились.

Похожая схема применяется и в легкой промышленности: вместо приобретения готовой казахстанской одежды оформляются «работы по пошиву», что позволяет обойти требования национального режима", – сообщается в источнике.

Мужчина держит знак вопроса перед лицом
Знак вопроса. Иллюстративное фото: AlterYourReality/Getty Images

Как защитить отечественный бизнес

Как отмечают в Ассоциации упаковщиков Казахстана, для пресечения подобных закупок, которые наносят урон казахстанскому бизнесу, необходимо наделить Агентство по противодействию коррупции (Антикор) дополнительными полномочиями:

  • по контролю за соблюдением принципов национального режима;
  • по мониторингу закупок с целью защиты казахстанского содержания;
  • а также уполномочить защищать права и интересы отечественных производителей не только при закупках, но и при приобретении услуг и работ.

Это могло бы способствовать развитию экономики, позволяя перейти от ресурсоориентированности к производству готовых товаров.

«Экономическая безопасность страны напрямую связана с защитой инвестиций и прав отечественных товаропроизводителей...

Если мы не остановим подмену прямых закупок товарами на закупки услуг и работ, мы рискуем утратить промышленный потенциал в стратегически важных отраслях. Это напрямую противоречит политике экономического суверенитета и национальным интересам», – заявил Батырбек Аубакиров, председатель Ассоциации упаковщиков Казахстана.

Напомним, что ранее военные прокуроры нашли нарушения на 52 млн тенге в госзакупках для призывников Алматы.

Также сообщалось, что сроки проведения госзакупок сократили в Казахстане.

Дополнительно мы рассказывали, как казахстанцам заработать до 15,7 млн тенге за сообщения о коррупции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2244522-rasshirit-polnomochiya-antikora-iz-za-korrupcii-v-goszakupkah-prizyvaet-biznes-v-kazahstane/