Еще 450 рабочих мест будет создано в Специальной экономической зоне Алматы

В текущем году в "Парке инновационных технологий" будет создано 450 рабочих мест. За 20 лет их насчитывается почти 7 тысяч. Подробнее о работе Специальной экономической зоны читайте на NUR.KZ.

Более 20 лет назад указом президента Республики Казахстан в Алматы была создана Специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий" (СЭЗ "ПИТ"). Как напомнили в управлении предпринимательства и инвестиций городского акимата, на данный момент ее площадь занимает 163,02 гектара в Медеуском районе мегаполиса.

Основными приоритетными видами деятельности на территории СЭЗ "ПИТ" являются IT, телекоммуникация и связь, электроника и приборостроение, возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и эффективное природопользование, а также фармацевтика, медицинские изделия и медицинская техника.

На сегодня участниками специальной экономической зоны являются 182 компании. За все время работы ими было вложено около 205 млрд тенге в виде инвестиций в проекты. Благодаря этому создано 6 971 постоянное рабочее место, уплачено налогов и других платежей в бюджет на 141 млрд тенге, произведено продукции и оказано услуг на 900 млрд тенге. По состоянию на конец 2024 года объем экспорта составил около 15 млрд тенге.

В текущем году планируется ввод в эксплуатацию еще семи проектов на сумму 20 млрд тенге с созданием 450 рабочих мест. В их числе такие компании, как Kaspi Cloud, "МедПроФарм", "Технопроект-А", Juldyz Kenan Ltd., "Алтын-Групп", "А-Медикал" и Doc Co. ltd.

Всего на территории СЭЗ "ПИТ" на стадии строительства находится 12 проектов на сумму 48 млрд тенге с созданием 782 рабочих мест, в том числе восемь проектов по производству медицинской техники и изделий, а также в сфере фармацевтики.

В городском акимате также отмечают, что в прошлом году объем инвестиций в проекты на территории СЭЗ достиг 124,6 млрд тенге, создано 6 760 постоянных рабочих мест, произведено продукции и оказано услуг на 218,1 млрд тенге.

В том числе были открыты два завода: OISB Kazakhstan (Малайзия) по производству электротехнического оборудования с применением инновационной технологии низковольтной системы RAWAK на сумму 980 млн тенге с созданием 15 рабочих мест, и Smart Alatau по разработке, производству и внедрению решений электронной промышленности и интернет-вещей (телекоммуникационное оборудование) на сумму 1 млрд тенге с созданием 40 рабочих мест.

Таким образом, Специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий" продолжает развиваться и создавать новые рабочие места в Алматы.

Напомним, что на поддержку бизнеса в Алматы выделено 70 млрд тенге. Их планируют потратить на субсидирование, гарантирование и кредитование предпринимателей.

При этом некоторые казахстанцы, у которых есть бизнес-идеи, могут получить от государства более 1,5 млн тенге на их реализацию безвозмездно.