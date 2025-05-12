Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На поддержку бизнеса в Алматы выделено 70 млрд тенге: на что будут потрачены эти деньги

Опубликовано:

Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы выделили 70 млрд тенге на поддержку бизнеса. Ее будут оказывать в виде субсидирования, гарантирования и кредитования предпринимателей, а также выдачи грантов. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане большое внимание уделяется развитию бизнеса. От государства даже выделяются гранты в размере более 1,5 млн тенге для граждан, которые хотят реализовать свои бизнес-идеи.

Особенно развита подобная поддержка в Алматы. Как сообщают в управлении предпринимательства и инвестиций мегаполиса, в 2025 году на нее будет выделено 70 млрд тенге, из них из местного бюджета – 52,8 млрд тенге, из республиканского – 17,2 млрд тенге.

Деньги будут направлены на субсидирование (покрытие части затрат, например, процентов по кредиту), гарантирование (когда государство выступает гарантом перед банком) и кредитование (предоставление льготных кредитов) бизнеса.

По состоянию на 1 марта этого года в Алматы уже поддержано 197 проектов на общую сумму кредита 18,8 млрд тенге.

В рамках Единой комплексной программы через инструменты субсидирования и гарантирования профинансировано 135 проектов на сумму кредита 16,6 млрд тенге. Объем выделенных средств на субсидирование составил 14,8 млрд тенге, а на гарантирование достиг 1,6 млрд тенге. Еще 200 млн тенге направлено на гранты.

В целом бюджет Единой комплексной программы через инструменты субсидирования и гарантирования в 2025 году составит 31,8 млрд тенге.

В рамках региональной программы "Алматы Бизнес – 2025" в этом году проекты финансируются за счет револьверных средств прошлого периода. На данный момент уже профинансировано 8 проектов на общую сумму кредитов 0,3 млрд тенге.

Также совместно фондом "Даму" в рамках региональной программы Jana Business выдается льготное кредитование на сумму до 100 млн тенге. В рамках нее с начала года всего поддержано 54 проекта на сумму 1,9 млрд тенге.

Напомним, что на субсидирование более 2 тыс. проектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Алматы планировали выделить более 50 млрд тенге из местного и республиканского бюджетов.

При этом в Казахстане были пересмотрены меры поддержки бизнеса – в рамках новой программы предусмотрено оказание поддержки эффективным проектам.

А гранты для начинающих предпринимателей на сумму в 1,5 млн тенге в прошлом году выдали 4 361 казахстанцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2244033-na-podderzhku-biznesa-v-almaty-vydeleno-70-mlrd-tenge-na-chto-budut-potracheny-eti-dengi/