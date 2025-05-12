На поддержку бизнеса в Алматы выделено 70 млрд тенге: на что будут потрачены эти деньги

В Алматы выделили 70 млрд тенге на поддержку бизнеса. Ее будут оказывать в виде субсидирования, гарантирования и кредитования предпринимателей, а также выдачи грантов. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане большое внимание уделяется развитию бизнеса. От государства даже выделяются гранты в размере более 1,5 млн тенге для граждан, которые хотят реализовать свои бизнес-идеи.

Особенно развита подобная поддержка в Алматы. Как сообщают в управлении предпринимательства и инвестиций мегаполиса, в 2025 году на нее будет выделено 70 млрд тенге, из них из местного бюджета – 52,8 млрд тенге, из республиканского – 17,2 млрд тенге.

Деньги будут направлены на субсидирование (покрытие части затрат, например, процентов по кредиту), гарантирование (когда государство выступает гарантом перед банком) и кредитование (предоставление льготных кредитов) бизнеса.

По состоянию на 1 марта этого года в Алматы уже поддержано 197 проектов на общую сумму кредита 18,8 млрд тенге.

В рамках Единой комплексной программы через инструменты субсидирования и гарантирования профинансировано 135 проектов на сумму кредита 16,6 млрд тенге. Объем выделенных средств на субсидирование составил 14,8 млрд тенге, а на гарантирование достиг 1,6 млрд тенге. Еще 200 млн тенге направлено на гранты.

В целом бюджет Единой комплексной программы через инструменты субсидирования и гарантирования в 2025 году составит 31,8 млрд тенге.

В рамках региональной программы "Алматы Бизнес – 2025" в этом году проекты финансируются за счет револьверных средств прошлого периода. На данный момент уже профинансировано 8 проектов на общую сумму кредитов 0,3 млрд тенге.

Также совместно фондом "Даму" в рамках региональной программы Jana Business выдается льготное кредитование на сумму до 100 млн тенге. В рамках нее с начала года всего поддержано 54 проекта на сумму 1,9 млрд тенге.

Напомним, что на субсидирование более 2 тыс. проектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Алматы планировали выделить более 50 млрд тенге из местного и республиканского бюджетов.

При этом в Казахстане были пересмотрены меры поддержки бизнеса – в рамках новой программы предусмотрено оказание поддержки эффективным проектам.

А гранты для начинающих предпринимателей на сумму в 1,5 млн тенге в прошлом году выдали 4 361 казахстанцу.