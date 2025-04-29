Казахстан и США начали переговоры по тарифам, заявили в Минторговли

На брифинге СЦК заместитель директора Департамента внешнеторговой деятельности МТИ РК сообщил о начале консультаций Казахстана с США по новым торговым тарифам, передает NUR.KZ.

Как отметил заместитель директора Департамента внешнеторговой деятельности МТИ РК Серик Ашитов, меры, вводимые США, затрагивают только 4,8% казахстанского экспорта в Америку. Основные экспортные статьи Казахстана, такие как нефть, уран, серебро, ферросплавы, на долю которых приходится порядка 90% казахстанского экспорта в США, они не затрагивают.

"Более того, 9 апреля Соединенные Штаты объявили о 90-дневной отсрочке введения именно повышенных тарифов. И на сегодняшний день правительством Республики Казахстан начаты консультации с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы повышенный тариф не был введен в отношении Казахстана", - уточнил спикер на пресс-конференции в СЦК.

Более того, по его словам, этот вопрос будет рассмотрен на таких торговых площадках, как Всемирная торговая организация, для минимизации последствий.

"На сегодняшний день оснований полагать, что введение этих мер окажет существенное влияние на экспорт Казахстана, нет. Но несмотря на это правительством и министерством торговли и интеграции будет продолжена работа, в т. ч. с американскими коллегами для минимизации последствий таких односторонних мер и укрепления наших торговых взаимоотношений", - заверил представитель Минторговли.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Министерство торговли и интеграции Казахстана ранее уже публиковало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

А финансовый консультант Расул Рысмамбетов предположил, что введение новых пошлин для разных стран может положительно сказаться на экономике Казахстана.

Между тем на фоне падения цен на нефть на фондовом рынке было зафиксировано резкое ослабление тенге. В Нацбанке падение тенге связали с "торговой войной Трампа".

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильность на международных рынках и тарифные войны среди ряда стран.

"Вы знаете, что в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны. Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет", - сказал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев уже не раз высказывался о начавшихся торговых войнах в мире и даже созывал срочное совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках.

Токаев заявлял, что текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

"Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье.

Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане", - отмечал президент.