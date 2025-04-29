В каких странах овощи стоят дороже, чем в Казахстане

Казахстан – один из лидеров по росту цен в Евразийском экономическом союзе. При этом некоторые овощи здесь заметно дешевле, чем в соседних странах. Их стоимость сравнили журналисты NUR.KZ.

По состоянию на 1 апреля инфляция в Казахстане достигла 10%. Это один из самых высоких показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Более того, страна является абсолютным лидером в ЕАЭС по приросту цен на непродовольственные товары и платные услуги.

Между тем в сфере продовольственной инфляции Казахстан занимает лишь третье место, уступая по росту цен России и Кыргызстану, но опережая Беларусь и Армению.

Что касается непосредственно цен, то здесь Казахстан отличается в лучшую сторону. Так, например, согласно данным Евразийской экономической комиссии, казахстанцам доступны одни из самых дешевых овощей в ЕАЭС.

Для сравнения аналитики взяли цены на картофель, помидоры, огурцы, белокочанную капусту, репчатый лук, свеклу и морковь. В целом овощи, не считая картофеля, в странах ЕАЭС в марте 2025 года за год подорожали на 10,1%, а вот сам корнеплод вырос в цене сразу на 114,1%, то есть более чем в два раза.

Сколько стоят овощи в странах ЕАЭС

Самый дорогой картофель в апреле продавался в России – в среднем по 437 тенге за килограмм (здесь и далее по официальному курсу Национального банка РК на 29 апреля 2025 года). Следом идет Армения – 411 тенге, а затем Кыргызстан – 365 тенге.

В Беларуси продается самый дешевый картофель – 195 тенге за килограмм, а в Казахстане средняя цена составила 241 тенге, хотя в некоторых магазинах можно наткнуться на цену вдвое выше.

Лидером по ценам на томаты стала Беларусь – 1 849 тенге за килограмм. На втором месте оказалась Россия (1 764 тенге), а на третьем – Армения (1 520 тенге).

В Казахстане килограмм помидоров стоит в среднем 1 336 тенге, а в Кыргызстане – 1 166 тенге.

Что касается огурцов, то здесь первое место занимает Армения, где за килограмм придется заплатить в среднем 1 460 тенге. Следом идут Кыргызстан и Россия с ценниками в 1 438 тенге и 1 325 тенге соответственно.

В Казахстане килограмм огурцов стоит в среднем 1 254 тенге, а в Беларуси – 1 048 тенге.

Похожая картина наблюдается и с остальными овощами. Самая дорогая капуста продается в Армении (339 тенге за килограмм), а самая дешевая – в Казахстане (195 тенге).

Аналогично и с луком: самые высокие цены – в Армении (456 тенге), а самые низкие – в Казахстане (134 тенге).

Самая дорогая свекла также продается в Армении – 396 тенге. Самую дешевую можно купить в Беларуси – 211 тенге. В Казахстане средний ценник составил 324 тенге за килограмм.

Также и с морковью: самая дорогая продается в Армении – 431 тенге. В Казахстане же самые низкие цены – 170 тенге в среднем за килограмм.

Средняя цена на овощи в тенге

(март 2025 года) Продукт Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Картофель 411 195 241 365 437 Томаты 1 520 1 849 1 336 1 166 1 764 Огурцы 1 460 1 048 1 254 1 438 1 325 Капуста 339 216 195 329 329 Лук 456 303 134 205 329 Свекла 396 211 324 334 318 Морковь 431 221 170 272 303 По данным Евразийской экономической комиссии

Таким образом, можно сделать вывод, что в Казахстане даже с учетом заметного роста цен некоторые овощи пока остаются более доступными для населения, чем в других странах ЕАЭС.

Впрочем, также следует учесть, что рост цен продолжается и многие овощи безостановочно дорожают уже не первую неделю. Однако есть и те продукты, которые, наоборот, стремительно дешевеют в Казахстане – о них можно прочитать здесь.

Напомним, ранее стало известно, что Казахстан вошел в список стран с самым дешевым картофелем в мире, заняв 9 строчку в рейтинге среди 126 участников.