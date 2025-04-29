В каких странах овощи стоят дороже, чем в Казахстане

Казахстан – один из лидеров по росту цен в Евразийском экономическом союзе. При этом некоторые овощи здесь заметно дешевле, чем в соседних странах. Их стоимость сравнили журналисты NUR.KZ.
По состоянию на 1 апреля инфляция в Казахстане достигла 10%. Это один из самых высоких показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Более того, страна является абсолютным лидером в ЕАЭС по приросту цен на непродовольственные товары и платные услуги.
Между тем в сфере продовольственной инфляции Казахстан занимает лишь третье место, уступая по росту цен России и Кыргызстану, но опережая Беларусь и Армению.
Что касается непосредственно цен, то здесь Казахстан отличается в лучшую сторону. Так, например, согласно данным Евразийской экономической комиссии, казахстанцам доступны одни из самых дешевых овощей в ЕАЭС.
Для сравнения аналитики взяли цены на картофель, помидоры, огурцы, белокочанную капусту, репчатый лук, свеклу и морковь. В целом овощи, не считая картофеля, в странах ЕАЭС в марте 2025 года за год подорожали на 10,1%, а вот сам корнеплод вырос в цене сразу на 114,1%, то есть более чем в два раза.
Сколько стоят овощи в странах ЕАЭС
Самый дорогой картофель в апреле продавался в России – в среднем по 437 тенге за килограмм (здесь и далее по официальному курсу Национального банка РК на 29 апреля 2025 года). Следом идет Армения – 411 тенге, а затем Кыргызстан – 365 тенге.
В Беларуси продается самый дешевый картофель – 195 тенге за килограмм, а в Казахстане средняя цена составила 241 тенге, хотя в некоторых магазинах можно наткнуться на цену вдвое выше.
Лидером по ценам на томаты стала Беларусь – 1 849 тенге за килограмм. На втором месте оказалась Россия (1 764 тенге), а на третьем – Армения (1 520 тенге).
В Казахстане килограмм помидоров стоит в среднем 1 336 тенге, а в Кыргызстане – 1 166 тенге.
Что касается огурцов, то здесь первое место занимает Армения, где за килограмм придется заплатить в среднем 1 460 тенге. Следом идут Кыргызстан и Россия с ценниками в 1 438 тенге и 1 325 тенге соответственно.
В Казахстане килограмм огурцов стоит в среднем 1 254 тенге, а в Беларуси – 1 048 тенге.
Похожая картина наблюдается и с остальными овощами. Самая дорогая капуста продается в Армении (339 тенге за килограмм), а самая дешевая – в Казахстане (195 тенге).
Аналогично и с луком: самые высокие цены – в Армении (456 тенге), а самые низкие – в Казахстане (134 тенге).
Самая дорогая свекла также продается в Армении – 396 тенге. Самую дешевую можно купить в Беларуси – 211 тенге. В Казахстане средний ценник составил 324 тенге за килограмм.
Также и с морковью: самая дорогая продается в Армении – 431 тенге. В Казахстане же самые низкие цены – 170 тенге в среднем за килограмм.
|Средняя цена на овощи в тенге
(март 2025 года)
|Продукт
|Армения
|Беларусь
|Казахстан
|Кыргызстан
|Россия
|Картофель
|411
|195
|241
|365
|437
|Томаты
|1 520
|1 849
|1 336
|1 166
|1 764
|Огурцы
|1 460
|1 048
|1 254
|1 438
|1 325
|Капуста
|339
|216
|195
|329
|329
|Лук
|456
|303
|134
|205
|329
|Свекла
|396
|211
|324
|334
|318
|Морковь
|431
|221
|170
|272
|303
|По данным Евразийской экономической комиссии
Таким образом, можно сделать вывод, что в Казахстане даже с учетом заметного роста цен некоторые овощи пока остаются более доступными для населения, чем в других странах ЕАЭС.
Впрочем, также следует учесть, что рост цен продолжается и многие овощи безостановочно дорожают уже не первую неделю. Однако есть и те продукты, которые, наоборот, стремительно дешевеют в Казахстане – о них можно прочитать здесь.
Напомним, ранее стало известно, что Казахстан вошел в список стран с самым дешевым картофелем в мире, заняв 9 строчку в рейтинге среди 126 участников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2240298-v-kakih-stranah-ovoshchi-stoyat-dorozhe-chem-v-kazahstane/