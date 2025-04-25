Цены на похороны сильно выросли в одном из регионов Казахстана

За последний год стоимость похоронных и ритуальных услуг в Казахстане выросла на 4,9%. Однако в Западно-Казахстанской области цены взлетели сразу на 50%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

За весь прошлый год в Казахстане умерло, как отмечает портал Finprom, порядка 132,9 тыс. человек – это на 1,7% больше, чем было годом ранее. При этом объем услуг в денежном эквиваленте снизился сразу на 38,2%, до 4,9 млрд тенге.

Интересно, что объем услуг падает уже второй год подряд, однако это не мешает росту цен, который без остановок продолжается уже 51 месяц, то есть больше четырех лет.

По итогам марта цены на ритуальные услуги в стране за год выросли на 4,9%. При этом в 2023 году рост составлял 13%, а в 2022 году - вообще 24,6%.

Сильнее всего похороны подорожали в Западно-Казахстанской области – сразу на 50%. Следом идет область Жетісу с приростом 23,1%, а также Актюбинская область – 11,1%.

В целом цены выросли в 11 регионах страны, а в остальных остались примерно на том же уровне, что и год назад.

Рост цен на ритуальные услуги. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что в некоторых случаях казахстанцы могут снизить свои расходы на оплату ритуальных услуг. Родственники некоторых казахстанцев, которые занимаются похоронами, могут оформить выплату на погребение. О том, кому она положена, можно узнать в нашем материале.