"Кажется, даже в США не до конца понимают": Нацбанк – о неопределенности в мире из-за пошлин Трампа

Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, чего ожидать казахстанцам на фоне последних решений президента США по торговым пошлинам, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, планирует ли Нацбанк пересматривать сценарии действий с учетом торговой войны и какой курс тенге к доллару закладывается.

"Это глобальный пересмотр торговой политики, а вместе с ней - инвестиционной политики. По крайней мере, исходя из заявлений руководства США, там не только изменение торговли, там и изменение инвестиционных потоков, но и в целом - структуры распределения промышленных производственных средств на всей планете, то есть реиндустриализация и в Америке, и так далее, и тому подобное.

Это действительно что-то очень масштабное. Насколько полно и до конца это будет реализовано, не знает сейчас никто. Мне кажется, даже сама команда американская до конца не понимает, что будет реализовано, что - нет. Но то, что к этому необходимо быть готовыми такому государству, как мы, то есть где относительно небольшая экономика, открытая, которая вовлечена во все эти цепочки, это безусловно", - заявил Тимур Сулейменов.

По его словам, правительство и Нацбанк сейчас пересматривают прогнозы.

"Вместе с вызовами есть и возможности. Сейчас мы видим какую-то определенную возможность сближения Европы с Китаем. И здесь то, о чем мы всегда говорили - "Западная Европа - Западный Китай", Транскаспийский маршрут - и Казахстан, как срединное в данном случае государство, может на этом зарабатывать. То есть обо всем этом необходимо думать. Я думаю, мы будем готовы к любым вызовам и сложным вопросам, проблемам, которые могут быть в будущем", - резюмировал глава Нацбанка.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильность на международных рынках и тарифные войны среди ряда стран.

"Однако после объявления американской администрацией тарифной отсрочки был зафиксирован рост котировок. Сейчас на мировых фондовых рынках и сырьевых биржах царит беспрецедентная нервозность, хотя признаки стабилизации все же присутствуют.

Очевидно, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. Речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений", - отметил президент.

Токаев также заявлял, что текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Сегодня стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.