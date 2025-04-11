Стали ли казахстанцы меньше доверять тенге, ответил глава Нацбанка

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, снизилось ли доверие казахстанцев к тенге на фоне нестабильности на валютном рынке, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что в конце ноября - декабре 2024 года, когда тенге был под давлением, были опасения у ряда экспертов и у рынка, что произойдет определенный переток из тенговых депозитов в валютные. Но эти опасения, судя по словам спикера, не оправдались.

"Мы уже на базе статистики за первый квартал этого не видим. То есть люди сохраняют доверие к тенге. Тем более, ставки по тенговым депозитам достаточно адекватные - они покрывают инфляцию, позволяют людям сберегать свои деньги в реальном выражении.

И поэтому сейчас у нас долларизация депозитов на уровне 22,5% - это близко к историческому минимуму. Поэтому, наверное, можно сказать, что казахстанцы верят в национальную валюту, и это доказывается цифрами", - пояснил глава Нацбанка.

По данным Сулейменова, по итогам третьего квартала прошлого года был рекордный уровень дедолларизации - на уровне 21,8%.

"По итогам первого квартала 2025 года - 22,5%. То есть изменения в пределах менее чем 1% - это 0,7%. Это во многом связано с тем, что курс доллара сам повышается. Переоценка долларовой части депозитов ведет к тому, что они в тенге теперь возрастают. С точки зрения физических переходов и открытия новых долларовых счетов этого не происходит. То есть люди держат деньги в тенге", - резюмировал Тимур Сулейменов.

В начале года глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказывал, стоит ли казахстанцам ожидать повышения процентной ставки на долларовые депозиты.

При этом судя по данным аналитиков, в марте в Казахстане рекордно увеличился объем депозитов в иностранной валюте - до 8,9 трлн тенге. Это почти на 10% больше, чем было в октябре.

Между тем ранее стало известно, что у абсолютного большинства вкладчиков на депозитах не хранятся крупные суммы: 99,6% всех счетов принадлежит к массовому сегменту со средним размером депозита 204 тыс. тенге.

Стоит также отметить, что в марте сразу пять банков второго уровня подняли ставки вознаграждения по самым популярным депозитам в Казахстане. О том, как изменились условия для вкладчиков.