Следить за здоровьем стало дороже для казахстанцев за последние годы

Стоимость услуг в медучреждениях могут оказать серьезную нагрузку на бюджет семьи или отдельного человека. При этом в некоторых регионах эти расходы значительно выросли. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Стоимость медицинских услуг в Казахстане значительно выросла за последние три года, что увеличило нагрузку на бюджет семей.

Наибольший рост цен отмечен на стандартные анализы: общий анализ мочи подорожал на 48,7%, а общий анализ крови - на 31,3% с 2023 года.

Рост цен на медуслуги варьируется по регионам: например, первичный прием врача сильнее всего подорожал в Караганде, Актобе, Астане и Костанае, а стоимость УЗИ брюшной полости наиболее выросла в Атырау, Актобе и Астане.

Здоровье является важным ресурсом, которому необходимо уделять достаточно внимания и средств, чтобы избежать неприятных последствий в виде ухудшения состояния и даже финансовых потерь.

Однако услуги медицинских организаций тоже требуют расходов, стоимость которых выросла за последние три года.

Цены на некоторые медуслуги

Бюро национальной статистики регулярно публикует данные о розничных ценах на отдельные виды товаров и услуг в Казахстане.

Согласно опубликованной информации, в феврале 2025 года казахстанцы в среднем тратили следующие суммы денег на некоторые услуги медорганизаций:

Стоимость медуслуг в Казахстане Услуга Февраль 2023 Февраль 2024 Февраль 2025 Первичный прием к врачу 4 862 ₸ 5 454 ₸ 6 303 ₸ УЗИ брюшной полости 5 287 ₸ 5 819 ₸ 6 402 ₸ Общий анализ крови 1 696 ₸ 1 929 ₸ 2 228 ₸ Общий анализ мочи 852 ₸ 996 ₸ 1 267 ₸ Услуги санаториев, сутки 15 763 ₸ 18 030 ₸ 19 310 ₸

При этом можно отметить, что с февраля 2023 года цены значительно выросли. Но в некоторых случаях наибольший прирост пришелся именно на прошлый год.

Так, первичный прием к врачу, который в феврале 2025 года в среднем по Казахстану стоил 6 303 тенге, подорожал на 29,6% за два года и на 15,5% с февраля прошлого года.

Сильнее всего рост данных расходов за два года испытали на себе жители Караганды (плюс 2 292 тенге), Актобе (плюс 2 258 тенге), Астаны (плюс 2 218 тенге) и Костаная (плюс 2 155 тенге).

Для сравнения: в Семее, Талдыкоргане и Таразе подорожание не превысило 900 тенге, а в остальных городах – от 1 000 до 2 000 тенге.

УЗИ брюшной полости (средняя цена услуги – 6 402 тенге) подорожало в среднем на 21% с февраля 2023 года и на 10% с прошлого года. А наибольшие показатели роста отмечены в Атырау (плюс 3 007 тенге), Актобе (плюс 1 921 тенге) и Астане (плюс 1 772 тенге).

Наименьший рост зафиксирован в Семее и Караганде (плюс 459 и 643 тенге соответственно). А в других городах прирост в среднем составил от 900 до 1 400 тенге.

Пациент с ноутбуком и кредитной картой. Иллюстративное фото: gettyimages.com/Anchalee Phanmaha

Но сильнее всего увеличилась стоимость сдачи стандартных анализов, хотя их окончательная цена уступает другим отмеченным услугам:

общий анализ мочи (средняя цена услуги равна 1 267 тенге ) – подорожание на 48,7% в среднем по стране с 2023 года (из них 27,2% с прошлого года), а антирекорды отмечены в Атырау (плюс 617 тенге ) и Уральске (плюс 525 тенге ). Меньше всего рост затронул Жезказган (плюс 210 тенге ) и Петропавловск (плюс 251 тенге );

) – подорожание на 48,7% в среднем по стране с 2023 года (из них 27,2% с прошлого года), а антирекорды отмечены в Атырау (плюс ) и Уральске (плюс ). Меньше всего рост затронул Жезказган (плюс ) и Петропавловск (плюс ); общий анализ крови (2 228 тенге за услугу) – плюс 31,3% за два года (из них 15,5% за 2024 год), а наибольший рост расходов отмечен в Караганде (плюс 1 086 тенге), Таразе (плюс 926 тенге) и Атырау (плюс 907 тенге). Почти не изменились цены в Уральске (плюс 87 тенге). Также небольшой рост зафиксирован в Кызылорде (плюс 114 тенге) и Актау (плюс 147 тенге).

Подорожало и суточное проживание в санаториях страны (в среднем 19 310 тенге), на что в 2025 году казахстанцы стали тратить на 22,2% больше, чем в феврале 2023 года (плюс 7,1% с 2024 года). Здесь наибольший рост отмечен в Атырау (плюс 12 171 тенге), Конаеве (плюс 8 766 тенге) и Кокшетау (плюс 7 031 тенге).

Наименьший рост цен на услуги санаториев в сутки отмечен в:

Петропавловске – плюс 2 012 тенге за два года;

за два года; Кызылорде – плюс 2 722 тенге ;

; и Павлодаре – плюс 2 905 тенге.

Таким образом, в целом указанные медицинские услуги прибавили от 22% до 48% за два года. При этом в 4 из 5 случаев половина и более прироста пришлась на прошлый год.

Напомним, что за прошедший месяц цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 1,1%, а годовая инфляция достигла 8,9%. При этом сильнее всего подорожали некоторые виды товаров и услуг.

А осенью прошлого года отмечался сильный рост цен на стоматологические услуги – например, удаление зубов подорожало сразу на 17,4% за год.

Также недавно сообщалось, что сотовых операторов подозревают в сговоре в Казахстане из-за стремительного роста цен на тарифы.