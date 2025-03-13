Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Burger King Kazakhstan сменил владельца

Опубликовано:

Продукция Burger King
Продукция Burger King. Иллюстративное фото: vernycapital.com

Группа компаний "Верный Капитал" объявил о продаже франшизы Burger King Kazakhstan - она владела ей совместно с Ануаром Утемуратовым с 2012 года, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Покупателем франшизы Burger King Kazakhstan стала компания Holten Group. Holten Group - это диверсифицированная инвестиционная группа, специализирующаяся на инвестициях и управлении динамично развивающимися компаниями на рынках Центральной Азии.

За 12 лет было открыто 55 ресторанов в 14 городах Казахстана.

"Благодаря совместной работе с группой компаний "Верный Капитал" и нашими партнерами, мы построили успешную и устойчивую сеть ресторанов в нашей стране. Мы гордимся достигнутыми результатами и уверены в дальнейшем активном развитии франшизы под руководством новых владельцев – компании Holten Group, успешно инвестирующей в различные проекты в нашем регионе", — отметил Ануар Утемуратов.

На официальном сайте группы компаний "Верный Капитал" говорится, что - это одна из крупнейших групп в Казахстане, специализирующаяся на прямых инвестициях (private equity) в частные компании. Приобретая контрольные или значительные миноритарные доли в компаниях Казахстана и других стран СНГ у частных владельцев, группа активно участвует в их стратегическом и операционном управлении. Группа основана в 2006 году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2227697-burger-king-kazakhstan-smenil-vladelca/