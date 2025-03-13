Burger King Kazakhstan сменил владельца

Группа компаний "Верный Капитал" объявил о продаже франшизы Burger King Kazakhstan - она владела ей совместно с Ануаром Утемуратовым с 2012 года, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Покупателем франшизы Burger King Kazakhstan стала компания Holten Group. Holten Group - это диверсифицированная инвестиционная группа, специализирующаяся на инвестициях и управлении динамично развивающимися компаниями на рынках Центральной Азии.

За 12 лет было открыто 55 ресторанов в 14 городах Казахстана.

"Благодаря совместной работе с группой компаний "Верный Капитал" и нашими партнерами, мы построили успешную и устойчивую сеть ресторанов в нашей стране. Мы гордимся достигнутыми результатами и уверены в дальнейшем активном развитии франшизы под руководством новых владельцев – компании Holten Group, успешно инвестирующей в различные проекты в нашем регионе", — отметил Ануар Утемуратов.

На официальном сайте группы компаний "Верный Капитал" говорится, что - это одна из крупнейших групп в Казахстане, специализирующаяся на прямых инвестициях (private equity) в частные компании. Приобретая контрольные или значительные миноритарные доли в компаниях Казахстана и других стран СНГ у частных владельцев, группа активно участвует в их стратегическом и операционном управлении. Группа основана в 2006 году.