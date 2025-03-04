Некорректной назвали в МНЭ информацию о создании Совета по управлению Нацфондом

В Министерстве национальной экономики назвали некорректной информацию о создании Совета по управлению Нацфондом, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Информация о инициированном Министерством национальной экономики создании Совета по управлению Национальным фондом при президенте РК является некорректной.

️В настоящее время деятельность Совета по управлению Национальным фондом РК регулируется действующим указом президента РК "О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан" от 28 декабря 2004 года", - говорится в сообщении.

️Поясняется, что совет уже существует, он вырабатывает рекомендации президенту по вопросам использования средств Нацфонда в соответствии с положением и согласно действующему Бюджетному кодексу.

"С учетом принятия нового Бюджетного кодекса и расширения полномочий совета был разработан новый проект указа президента РК "О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан".

Этот проект направлен на уточнение и дополнение функций Совета, что в свою очередь позволит повысить эффективность управления средствами Национального фонда", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что состав совета и порядок управления Нацфондом остаются прежними. Однако новым проектом указа предлагается добавить следующие функции:

выработка предложений по определению размера гарантированного трансферта из фонда в республиканский бюджет;

выработка предложений по определению критически важных объектов и проектов общенационального значения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане будет создан Совет по управлению Нацфондом.

В документе указывалось, что в Совет по управлению Национальным фондом РК войдут:

президент Республики Казахстан - председатель Совета;

премьер-министр РК;

председатель сената парламента РК (по согласованию);

председатель мажилиса парламента РК (по согласованию);

руководитель администрации президента РК;

председатель Национального банка РК;

первый заместитель премьер-министра;

председатель Высшей аудиторской палаты;

министр финансов;

министр национальной экономики.

Основными задачами совета названы оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений, а также выработка рекомендаций президенту Казахстана по вопросам использования Нацфонда.