Более чем на 10% подорожало жилье в одном из городов Казахстана

В феврале средние цены на вторичном рынке жилья в Казахстане выросли на 1,3%. Особенно сильное подорожание было замечено в Актау – сразу на 10,8%. Подробности о жилой недвижимости читайте на NUR.KZ.
В феврале аналитики портала "Крыша" зафиксировали рост цен, которые казахстанцы указывают в своих объявлениях о продаже жилья. Как и месяцем ранее, он составил 1,3% за месяц. Теперь 1 квадратный метр в среднем по стране стоит порядка 390 тыс. тенге.
Сильнее всего в феврале взлетели цены в Актау – сразу на 10,8%. Для понимания: в остальных регионах квартиры подорожали в пределах 3%. Например, в Астане стоимость квадратных метров выросла на 1,8%, в Алматы – на 1,2%, а в Шымкенте – 1,1% за месяц.
Незначительное снижение было зафиксировано в Караганде (-0,2%), Актобе (-0,8%), Кокшетау (-0,4%), Талдыкоргане (-0,2%).
В годовом разрезе цены на вторичном рынке Казахстана увеличились на 6,4%. Самое сильное подорожание замечено в Актау (на 24,3%), Костанае (на 9,2%), а также в Астане и Шымкенте (по 8,7%), Уральске и Петропавловске (по 8,9%).
Исключением стали Тараз и Караганда, где цены за год стали ниже на 1,4% и 0,7% соответственно. В Алматы за год стоимость жилья выросла на 6%.
Самое дорогое жилье, как и прежде, продают жители Алматы – здесь средний ценник составляет 767 598 тенге за квадратный метр. Далее идет Астана – 527 115 тенге, а замыкает тройку лидеров Шымкент – 458 053 тенге за "квадрат".
Самое дешевое жилье в феврале продавалось в Кызылорде – 249 555 тенге за квадратный метр.
|Средние цены за 1 квадратный метр вторичного жилья
(февраль 2025 года)
|Город
|Цена
|К январю
2025 года
|К февралю
2024 года
|Кызылорда
|₸249 555
|1,4%
|4,8%
|Тараз
|₸304 193
|0,0%
|-1,4%
|Актобе
|₸309 765
|-0,8%
|6,7%
|Талдыкорган
|₸312 355
|-0,2%
|8,1%
|Кокшетау
|₸317 415
|-0,4%
|3,2%
|Туркестан
|₸325 235
|0,9%
|0,9%
|Уральск
|₸337 303
|1,4%
|8,9%
|Семей
|₸365 735
|0,4%
|3,0%
|Караганда
|₸377 930
|-0,2%
|-0,7%
|Павлодар
|₸379 585
|1,0%
|2,7%
|Петропавловск
|₸389 708
|0,0%
|8,9%
|Усть-Каменогорск
|₸389 998
|1,1%
|2,9%
|Актау
|₸390 323
|10,8%
|24,3%
|Костанай
|₸401 270
|2,7%
|9,2%
|Атырау
|₸412 570
|0,9%
|5,3%
|Шымкент
|₸458 053
|1,1%
|8,7%
|Астана
|₸527 115
|1,8%
|8,7%
|Алматы
|₸767 598
|1,2%
|6,0%
|По данным портала "Крыша"
Отметим, что год назад, то есть в январе-феврале 2024 года, также наблюдался рост цен, но он был гораздо медленней и не превышал 2-2,5% в отдельных городах. А текущий рост цен эксперты ранее связали с возможной отменой льгот для застройщиков.
Напомним, в январе был зафиксирован спад на ипотечном рынке Казахстана. По мнению аналитиков, связано это было с возвращением количества сделок купли-продажи к нормальному уровню.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2225369-bolee-chem-na-10-podorozhalo-zhile-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana/