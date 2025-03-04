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Более чем на 10% подорожало жилье в одном из городов Казахстана

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Жилой дом
Жилой дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В феврале средние цены на вторичном рынке жилья в Казахстане выросли на 1,3%. Особенно сильное подорожание было замечено в Актау – сразу на 10,8%. Подробности о жилой недвижимости читайте на NUR.KZ.

В феврале аналитики портала "Крыша" зафиксировали рост цен, которые казахстанцы указывают в своих объявлениях о продаже жилья. Как и месяцем ранее, он составил 1,3% за месяц. Теперь 1 квадратный метр в среднем по стране стоит порядка 390 тыс. тенге.

Сильнее всего в феврале взлетели цены в Актау – сразу на 10,8%. Для понимания: в остальных регионах квартиры подорожали в пределах 3%. Например, в Астане стоимость квадратных метров выросла на 1,8%, в Алматы – на 1,2%, а в Шымкенте – 1,1% за месяц.

Незначительное снижение было зафиксировано в Караганде (-0,2%), Актобе (-0,8%), Кокшетау (-0,4%), Талдыкоргане (-0,2%).

В годовом разрезе цены на вторичном рынке Казахстана увеличились на 6,4%. Самое сильное подорожание замечено в Актау (на 24,3%), Костанае (на 9,2%), а также в Астане и Шымкенте (по 8,7%), Уральске и Петропавловске (по 8,9%).

Исключением стали Тараз и Караганда, где цены за год стали ниже на 1,4% и 0,7% соответственно. В Алматы за год стоимость жилья выросла на 6%.

Самое дорогое жилье, как и прежде, продают жители Алматы – здесь средний ценник составляет 767 598 тенге за квадратный метр. Далее идет Астана – 527 115 тенге, а замыкает тройку лидеров Шымкент – 458 053 тенге за "квадрат".

Самое дешевое жилье в феврале продавалось в Кызылорде – 249 555 тенге за квадратный метр.

Средние цены за 1 квадратный метр вторичного жилья
(февраль 2025 года)
Город Цена К январю
2025 года		 К февралю
2024 года
Кызылорда ₸249 555 1,4% 4,8%
Тараз ₸304 193 0,0% -1,4%
Актобе ₸309 765 -0,8% 6,7%
Талдыкорган ₸312 355 -0,2% 8,1%
Кокшетау ₸317 415 -0,4% 3,2%
Туркестан ₸325 235 0,9% 0,9%
Уральск ₸337 303 1,4% 8,9%
Семей ₸365 735 0,4% 3,0%
Караганда ₸377 930 -0,2% -0,7%
Павлодар ₸379 585 1,0% 2,7%
Петропавловск ₸389 708 0,0% 8,9%
Усть-Каменогорск ₸389 998 1,1% 2,9%
Актау ₸390 323 10,8% 24,3%
Костанай ₸401 270 2,7% 9,2%
Атырау ₸412 570 0,9% 5,3%
Шымкент ₸458 053 1,1% 8,7%
Астана ₸527 115 1,8% 8,7%
Алматы ₸767 598 1,2% 6,0%
По данным портала "Крыша"

Отметим, что год назад, то есть в январе-феврале 2024 года, также наблюдался рост цен, но он был гораздо медленней и не превышал 2-2,5% в отдельных городах. А текущий рост цен эксперты ранее связали с возможной отменой льгот для застройщиков.

Напомним, в январе был зафиксирован спад на ипотечном рынке Казахстана. По мнению аналитиков, связано это было с возвращением количества сделок купли-продажи к нормальному уровню.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2225369-bolee-chem-na-10-podorozhalo-zhile-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana/