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НДС еще не повысили, а цены уже выросли: в Минэкономики разъяснили ситуацию на рынке

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Деньги. Монеты и купюры
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр национальной экономики Казахстана Арман Касенов ответил на вопрос, почему НДС еще не повысили, а цены уже выросли, передает корреспондент NUR.KZ.

"Почему НДС еще не повысили, а цены почти на все уже выросли, а инфляция за два месяца составила 2,6%? И уложится ли Казахстан к концу года к 9-10%?" - задали вице-министру вопрос на пресс-конференции после заседания правительства.

"В целом, действительно, инфляция имеет место, однако я хотел бы отметить следующее. Дело в том, что как раз таки тренд по инфляции отрицательный. Если мы возьмем прошлый год, то инфляция сложилась на уровне 8,6%. Предыдущий год - на уровне около 10%, до этого - на уровне 20%. Дело в том, что инфляция, в целом, является глобальным трендом.

В большей степени она имеет монетарную природу. Что под ней подразумевается? На нее в значительной степени влияют темпы и объемы кредитования населения, которые, как вы знаете, в Казахстане в последние три года сложились на уровне 30% годовых. То есть кредитование населения растет более высокими темпами, чем растет номинальный ВВП. Это порождает дополнительный спрос", - сообщил Арман Касенов.

Он добавил, что антиинфляционные меры присутствуют в деятельности как Национального банка, так и правительства.

"Комплекс мер включает более 100 мероприятий. Как раз таки успешная реализация данного комплекса мер привела к тому, что инфляция снизилась. По итогам года мы ожидаем, что инфляция составит около 10%", - заключил вице-министр нацэкономики.

Напомним, в январе этого года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Затем заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС. Возможный инфляционный эффект от повышения налогов, по мнению чиновника, будет краткосрочным и исчерпается в течение года. А дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.

Однако эксперты заверяют, что инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение они высказывают на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране.

Также вице-министр нацэкономики Азамат Амрин высказывался о влиянии предлагаемой новой ставки НДС на экономику Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2225339-vice-ministru-nacekonomiki-zadali-vopros-pochemu-nds-eshche-ne-povysili-a-ceny-uzhe-vyrosli/