Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рекордный объем жилья введут в эксплуатацию в этом году в Казахстане

Опубликовано:

Стройка
Стройка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане в этом году планируют ввести в эксплуатацию рекордный объем жилья - не менее 19 млн м². Об этом сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, передает корреспондент NUR.KZ.

"В текущем году будет достигнут рекордный объем ввода жилья - не менее 19 млн м².

Эти результаты будут достигнуты благодаря инициативам, охватывающим все аспекты, начиная от строительства новой инфраструктуры и увеличения объемов ипотечного кредитования до предоставления арендного жилья", - рассказал заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Серик Жумангарин во время заседания правительства.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторичное жилье дорожает быстрее новостроек в Казахстане. Так, сообщалось, что за год цены на квадратные метры выросли на 4,1% и 6,1% соответственно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2225286-rekordnyy-obem-zhilya-vvedut-v-ekspluataciyu-v-etom-godu-v-kazahstane/