Рекордный объем жилья введут в эксплуатацию в этом году в Казахстане

В Казахстане в этом году планируют ввести в эксплуатацию рекордный объем жилья - не менее 19 млн м². Об этом сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, передает корреспондент NUR.KZ.

"В текущем году будет достигнут рекордный объем ввода жилья - не менее 19 млн м².

Эти результаты будут достигнуты благодаря инициативам, охватывающим все аспекты, начиная от строительства новой инфраструктуры и увеличения объемов ипотечного кредитования до предоставления арендного жилья", - рассказал заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Серик Жумангарин во время заседания правительства.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторичное жилье дорожает быстрее новостроек в Казахстане. Так, сообщалось, что за год цены на квадратные метры выросли на 4,1% и 6,1% соответственно.